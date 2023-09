FT : Apple affirme qu’iMessage n’est pas un contrôleur d’accès dans l’UE

La loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne est entrée en vigueur le 25 août dans le but d’assurer un degré plus élevé de concurrence sur le marché numérique de l’UE en régulant le pouvoir de marché des grandes entreprises. Le règlement fait référence aux grandes entités comme contrôleurs d’accès – les grandes plateformes numériques définies avec plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE et un chiffre d’affaires annuel de 7,5 milliards d’euros.







Le Parlement européen publiera demain (6 septembre) une liste de contrôleurs et les entreprises figurant sur cette liste auront jusqu’au 6 mars 2024 pour se conformer à la réglementation relative à l’ouverture à la concurrence et à l’interopérabilité entre les applications et les plateformes.

Apple et Microsoft auraient (via le Financial Times) présenté des arguments selon lesquels leurs services respectifs – iMessage et Bing ne doivent pas être considérés comme des gardiens. Apple affirme qu’iMessage ne dispose pas des 45 millions d’utilisateurs actifs requis dans l’UE pour être considéré comme un contrôleur d’accès. De même, Microsoft affirmerait que Bing détient une part de marché de 3 % sur le marché des moteurs de recherche, ce qui est loin de la domination de Google.

Avec la publication demain de la liste des contrôleurs, nous aurons un aperçu complet des entreprises et des services soumis à la nouvelle réglementation numérique de l’UE. Amazon, ByteDance, Meta et Samsung devraient également être placés sur la liste des contrôleurs d’accès de la plateforme.

Source (mur payant)