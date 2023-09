FSDL continue de s’associer à OneFootball pour distribuer les matchs en direct et les moments forts de la Super League indienne aux fans du monde entier

Football Sports Development Limited (FSDL) et OneFootball sont ravis d’annoncer un partenariat de distribution mondial qui permettra à la Super League indienne (ISL) de diffuser des diffusions en direct et des temps forts de tous les matchs de la prochaine saison 2023/24 dans plus de 190 pays*. La Super League indienne, qui a commencé à distribuer le contenu en direct et non-live de la ligue sur OneFootball au cours de la saison 2021/22, a suscité un intérêt considérable de la part des fans et de la communauté OneFootball dans son ensemble, le nombre d’abonnés de la ligue ISL ayant été multiplié par sept depuis.

Commentant le partenariat, le porte-parole de la FSDL a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à OneFootball pour une autre saison afin de proposer l’action trépidante et palpitante de l’ISL aux fans du monde entier. La Super League indienne a un public mondial et avec l’appétit croissant pour regarder la nouvelle saison, nous sommes heureux d’offrir à notre public mondial une expérience de visionnage en direct. Notre partenariat avec OneFootball a été un grand succès et nous espérons que cette saison continuera à mondialiser le football indien et à accroître sa portée et son attrait. »

A LIRE AUSSI | ISL Saison 10 : une compétition accrue suscite l’enthousiasme, l’enthousiasme et un optimisme prudent parmi les entraîneurs et les joueurs

Yannick Ramcke de OneFootball (responsable de l’OTT) ajoute : « La marque et la portée de la Super League indienne se sont considérablement développées sur OneFootball depuis notre premier partenariat au cours de la saison 2021/22. En fait, nous considérons la ligue comme un modèle de la manière dont les ligues de football ont commencé à tirer parti de notre plateforme pour développer, puis commercialiser, un public international natif du numérique. Le lancement de la première offre directe aux consommateurs de la ligue sur des marchés à forte demande et grâce à OneFootball leur permettra d’innover encore davantage en matière de distribution et de présentation de contenu, y compris des diffusions multilingues, un visionnage décalé, ainsi que des diffusions quasi-consommatrices. des versions en direct et courtes de leur produit médiatique. Sur d’autres marchés, le mandat reste de supprimer les barrières d’accès pour les consommateurs et de rapprocher encore plus la ligue de ses fans en exploitant la communauté mondiale OneFootbal.

Pour la 10e saison historique de l’ISL en 2023/24, les fans internationaux du monde entier pourront suivre en direct tous les (139) matchs de la meilleure ligue de football indienne sur le site Web OneFootball, ainsi que sur mobile, tablette et applications de télévision connectée, soit gratuitement, soit sous forme d’une offre de paiement à la séance très flexible. Une myriade de contenus gratuits non live seront disponibles sur OneFootball, y compris le réseau d’éditeurs OneFootball, pour compléter l’expérience de visionnage des matchs en direct, y compris les moments forts et d’autres programmes d’épaule.

Le coup d’envoi de la saison d’ISL le 21 septembre annonce le nouveau partenariat visant à amener le football indien à tous les fans de OneFootball.

L’offre exclusive directe aux consommateurs de l’ISL sur OneFootball sera initialement lancée sur certains marchés de la région MENA** où les utilisateurs disposeront de diverses options pour accéder instantanément, de manière flexible et abordable aux matchs en direct de l’ISL. Initialement disponible sous la forme d’une offre de paiement à la séance pour un seul match, ces offres destinées directement aux consommateurs seront élargies par des abonnements de saison d’équipe et de ligue au cours des prochains mois, et seront accompagnées d’un tout-en-un convivial. , ainsi qu’un parcours client et une expérience de visionnage exclusifs. La couverture en direct de la Super League indienne sur OneFootball reste gratuite en dehors de ces marchés sélectionnés de la région MENA.

*Dans le monde entier, à l’exclusion du sous-continent indien, de la Serbie, de la Croatie, de la Macédoine, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et du territoire du Kosovo.

**Les premiers marchés de vente directe aux consommateurs comprennent les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït.