FS1 maintenant dans plus de foyers américains qu’ESPN

ESPN a officiellement été détrôné en tant que réseau de télévision sportive le plus diffusé aux États-Unis. La chaîne médiatique massive, comme la plupart des autres réseaux traditionnels, a connu une baisse importante du nombre d’abonnés ces dernières années. Cela est principalement dû au fait que de nombreux Américains ont coupé leurs plans de câble ou de satellite et ont opté pour des services de streaming.

Les réseaux câblés perdent des millions d’abonnés chaque année

Le Diffusable rapporte que FS1 a maintenant dépassé de peu ESPN en tant que réseau sportif le plus disponible du pays. Des chiffres récents montrent que la principale chaîne sportive de FOX est actuellement présente dans 71,375 millions de foyers. ESPN, en revanche, est disponible dans 71,321 millions de foyers. Bien que la différence entre les deux chaînes ne soit pas majeure, elle signale des temps inquiétants pour le « leader mondial du sport ». ESPN n’était que récemment dans plus de 100 millions de maisons dans le pays.

Les deux réseaux ont cependant connu une perte de millions de téléspectateurs en 2023. Selon le point de vente susmentionné, plus de 2,5 millions de foyers ont abandonné ESPN et FS1 cette année. D’autres réseaux sportifs câblés ont subi des pertes similaires. En fait, TBS et TNT ont perdu plus de 3 millions de clients au cours de la même période.

Disney cherche des moyens d’obtenir ESPN dans plus de foyers pendant que FS1 augmente

En plus d’être renversé de la première place, ESPN risque également d’être vendu par Disney. L’énorme conglomérat médiatique est actuellement à la recherche d’investisseurs minoritaires dans la chaîne sportive. Cela inclut les ligues sportives professionnelles telles que la Ligue nationale de football, la Ligue majeure de baseball et la National Basketball Association. Cependant, d’autres sociétés de médias comme Apple et Amazon Prime pourraient également former un partenariat avec ESPN.

Disney se prépare également potentiellement à vivre sans la chaîne sportive traditionnelle. Le PDG de Disney, Bob Iger, a révélé en février que le réseau sportif passerait éventuellement à un service de streaming autonome. L’exécutif ne donnerait pas de délai exact pour le déplacement. Pourtant, la transition ne se fera pas avant 2025.

Malgré le récent déclin d’ESPN, le réseau détient toujours des droits sur certains accords importants de droits médiatiques. Cela comprend des accords avec les trois ligues sportives les plus populaires du pays. Outre le football, le basket-ball et le baseball, ESPN diffuse également une pléthore de contenus de football en direct.

