FS1 devient “All-Access” avec Sean Miller, Mike Anderson, alors que Xavier visite St. John’s

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Lorsque le n ° 22 Xavier se rendra à St. John’s mercredi soir (21 h HE sur FS1 et l’application FOX Sports), l’émission proposera une expérience de visionnement unique et un regard derrière le rideau des programmes Musketeers et Red Storm.

C’est parce que l’entraîneur-chef de Xavier, Sean Miller, et l’entraîneur-chef de St. John’s, Mike Anderson, ont accepté de participer à la dernière édition de “All-Access” de FOX Sports. Cette présentation sans publicité donnera un accès exclusif et rarement vu à l’intérieur de chaque caucus, des vestiaires et des interactions entre les entraîneurs en chef, les joueurs et les officiels qui sont rarement vues par un public national. Un concept lancé par FOX Sports et la Big East Conference en 2016, cette série d’émissions a offert un regard particulier sur les programmes de basket-ball universitaire.

Miller, qui en est à la première année de son deuxième passage chez Xavier, a remis les Mousquetaires sur la carte et dans le Top 25 avec une fiche de 10-3 sur la saison. Sa personnalité passionnée devrait être intéressante à observer en marge alors que Xavier vise une victoire sur la route derrière Souley Boum (17,3 points par match) et un top 10 offensif au basketball collégial.

De l’autre côté du match, une équipe de 11-2 de St. John’s a fait ce qu’il fallait pendant le jeu hors conférence, mais n’a pas encore décroché une victoire de signature pour le CV cette saison. Mercredi soir offre une excellente occasion pour le Red Storm de faire une déclaration. Les Johnnies ont été propulsés par le grand homme Joel Soriano, ainsi que par une paire de transferts, David Jones (DePaul) et Andre Curbelo (Illinois). Il sera intéressant de voir Anderson en action mettre en œuvre le style “40 minutes d’enfer” qu’il a adopté de son mentor, Nolan Richardson.

Avec les deux entraîneurs portant des microphones en direct, cela donne encore plus de jus à un match déjà intrigant à la Carnesecca Arena.

La télédiffusion All-Access sur FS1 suit la 72e réunion entre le n ° 2 UConn et Villanova à 18 h 30 HE de Hartford. Les Huskies sont l’une des trois équipes restantes invaincues en basketball universitaire. La couverture débutera à 18 h HE avec FS1 College Hoops Extra avant le triple en-tête du soir, qui se terminera avec le favori de Mountain West San Diego State accueillant Air Force à 23 h HE.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @John_Fanta .