Frustrée, la Maison Blanche envoie une lettre à la presse, embrouilleant la couverture de la gestion des dossiers classifiés par Biden

Note de l’éditeur : Une version de cet article est apparue pour la première fois dans le bulletin d’information « Sources fiables ». Inscrivez-vous ici au résumé quotidien relatant l’évolution du paysage médiatique.





CNN

—



La Maison Blanche fait connaître sa frustration face à la récente couverture médiatique.

Dans une lettre adressée mardi au L’Association des correspondants de la Maison Blanche, Ian Sams, porte-parole du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, a exprimé son inquiétude quant à la façon dont les médias ont couvert le rapport du conseiller spécial Robert Hur sur le traitement par le président Joe Biden des documents classifiés.

Dans la lettre, que CNN est la première à publier, Sams a admis que « couvrir le rapport est un défi », étant donné qu’il fait « près de 400 pages » et « n’est pas simple ». Les références de Hur à l’acuité mentale de Biden, a-t-il reconnu, ont détourné l’attention du cœur du problème, écrivant que les « commentaires personnels erronés et inappropriés de Hur ont détourné l’attention voulue sur le fond ».

“Mais ces faits soulignent l’importance d’une couverture prudente et patiente”, a écrit Sams. « Au lieu de cela, de nombreux médias ont signalé des inexactitudes frappantes qui dénaturent les conclusions du rapport sur le président, et les journalistes présents dans la salle de briefing de la Maison Blanche ont posé des questions comportant de faux contenus ou basées sur de fausses prémisses. »

La Maison Blanche, en particulier, est frustrée que la presse ait présenté le rapport de Hur comme concluant de manière concluante que Biden avait « intentionnellement » mal géré des documents classifiés. Le rapport lui-même dans son intégralité n’est pas aussi clair.

Dans son résumé, Hur a déclaré que l’enquête « a révélé des preuves selon lesquelles le président Biden a délibérément conservé et divulgué des documents classifiés après sa vice-présidence alors qu’il était un simple citoyen ». Mais, plus important encore, Hur a ensuite écrit : « Nous concluons que les preuves n’établissent pas la culpabilité de M. Biden au-delà de tout doute raisonnable. »

Un certain nombre de médias ont toutefois minimisé cette conclusion plus large. La lettre de Sams comprenait plusieurs exemples d’organismes de presse de premier plan dans lesquels leurs titres auraient pu être plus complets.

Sams a en outre fait valoir que les preuves mentionnées par Hur dans le résumé présentant le rapport ont ensuite été remises en question par Hur lui-même. Par exemple, concernant les documents sur l’Afghanistan, Hur a écrit : « Bien qu’il soit naturel de supposer que M. Biden a volontairement mis les documents sur l’Afghanistan dans la boîte et qu’il savait qu’ils étaient là, il y a en fait un manque de preuves sur ces points. .» Concernant ses journaux personnels, Hur a écrit : « Les preuves ne montrent pas que lorsque M. Biden a partagé les passages spécifiques avec son nègre, M. Biden savait que les passages étaient classifiés et étaient destinés à partager des informations classifiées. »

En effet, le long rapport regorge d’explications plausibles sur le comportement de Biden qui réfutent l’idée selon laquelle il a intentionnellement enfreint la loi.

La lettre de Sams est une nouvelle mesure prise par les responsables de la Maison Blanche pour s’opposer aux récits de presse concernant le rapport. Vendredi, Sams est apparu dans la salle de briefing, répondant aux questions des journalistes sur le rapport de Hur. Et CNN a appris qu’au cours des derniers jours, des responsables de la Maison Blanche et l’avocat personnel du président se sont affrontés en coulisses avec les journalistes au sujet de leur couverture médiatique, avec un succès limité.

Mais ce n’est pas seulement la Maison Blanche qui avance de tels arguments. Certains experts juridiques ont également falsifié la couverture médiatique du rapport Hur. Andrew Weissmann, un ancien procureur adjoint américain qui a travaillé sur l’enquête du conseiller spécial de Robert Mueller sur Donald Trump, et Ryan Goodman, co-rédacteur en chef de Just Security et professeur de droit à l’Université de New York, ont écrit une critique cinglante du couverture médiatique ce week-end.

« Le rapport du conseiller spécial Robert Hur a été largement déformé par la presse. » Weissmann et Goodman ont écritajoutant que les médias « ont affirmé à tort et à plusieurs reprises que le rapport Hur avait révélé que Biden avait délibérément conservé des documents classifiés, en d’autres termes, que Biden avait commis un crime ».

La défense agressive montée par la Maison Blanche reflète la prise de conscience croissante au sein du monde Biden des dommages causés par le rapport Hur. Non seulement l’âge et l’acuité mentale de Biden sont devenus un sujet très discuté en raison des remarques de Hur, mais l’idée que Biden a délibérément mal géré les secrets nationaux s’est infiltrée dans la conscience publique. Inverser cette tendance sera difficile.

La Maison Blanche, bien sûr, sait qu’elle ne parviendra pas à convaincre les agences de presse de revenir sur leurs couvertures antérieures. Mais il espère pouvoir au moins persuader les médias d’être plus prudents et nuancés lorsqu’ils couvrent l’histoire à l’avenir. Comme Sams l’a écrit dans sa lettre : « Je suis obligé d’aider à illustrer les faits dans cette affaire et j’appelle à la prudence à l’avenir dans les reportages qui ne prêtent pas attention aux détails ou qui interprètent mal les faits et les preuves. »