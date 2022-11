«Frustré» Nicola Sturgeon passe au plan de sauvegarde IndyRef alors que la Cour suprême BLOQUE le deuxième vote

Un référendum « DE FACTO » est le choix le plus évident pour un vote légal sur l’indépendance, a déclaré le Premier ministre.

Le SNP n’abandonne pas la voie de l’indépendance, “Westminster la bloque”, a déclaré la Première ministre, affirmant que le gouvernement écossais trouverait une nouvelle façon d’organiser un référendum.

La Première ministre a déclaré qu’elle prévoyait d’organiser un référendum le 19 octobre 2023 Crédit : Getty

La Cour suprême a rendu son arrêt aujourd’hui Crédit : Alamy Live News

Elle a déclaré: “À mon avis, cela ne peut être qu’une élection. La prochaine élection nationale prévue en Écosse est, bien sûr, l’élection générale britannique.

“Ce qui en fait à la fois la première et la plus évidente opportunité de solliciter ce que j’ai décrit comme un référendum” de facto “.”

Une conférence spéciale du SNP se tiendra dans la nouvelle année pour déterminer comment faire avancer le référendum sur l’indépendance.

“Maintenant que la décision de la Cour suprême est connue et que le référendum de facto n’est plus hypothétique, il est nécessaire de convenir des détails précis de la proposition que nous avons l’intention de soumettre au pays”, a déclaré Mme Sturgeon.

Elle a ajouté: “Compte tenu de l’ampleur de ces décisions pour le SNP, le processus pour les atteindre est un processus dans lequel le parti dans son ensemble doit être pleinement et activement impliqué.

“Je peux donc confirmer que je demanderai à notre Comité exécutif national de convoquer une conférence spéciale du parti au cours de la nouvelle année pour discuter et convenir des détails d’un “référendum de facto” proposé.

“En attendant, le SNP lancera et mobilisera une grande campagne pour la défense de la démocratie écossaise car nous ne devrions avoir aucun doute sur le fait qu’à partir d’aujourd’hui, c’est la démocratie qui est en jeu.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré aux députés des PMQ: “Nous respectons la décision claire et définitive de la Cour suprême du Royaume-Uni.

“Le peuple écossais veut que nous travaillions à résoudre les principaux défis auxquels nous sommes confrontés collectivement, qu’il s’agisse de l’économie, du soutien au NHS ou même du soutien à l’Ukraine.

“Il est maintenant temps pour les politiciens de travailler ensemble et c’est ce que fera ce gouvernement.”

La tentative du premier ministre de légiférer pour IndyRef2 le 19 octobre de l’année prochaine a été bloquée après que la Cour suprême a déclaré qu’elle irait au-delà des pouvoirs de Holyrood.

Les cinq juges de la Cour suprême ont décidé à l’unanimité que la tenue d’un référendum ne relevait pas de la compétence du Parlement écossais.

Les juges ont déclaré qu’il était clair que le projet de loi proposé par le gouvernement écossais avait “plus qu’une relation lâche ou consécutive” avec des questions réservées.

Un résumé de l’arrêt mis en ligne par la Cour suprême a déclaré: “Dans un arrêt unanime, la Cour répond aux questions qui lui sont soumises comme suit.

« En premier lieu, la question déférée par l’avocat général est une question de déconcentration, ce qui signifie que la Cour est compétente pour en décider.

“Deuxièmement, la Cour devrait accepter le renvoi.

« Troisièmement, la disposition du projet de loi qui prévoit un référendum sur la question : « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? » concerne des questions qui ont été réservées au Parlement du Royaume-Uni en vertu de la loi écossaise.

“En particulier, il concerne les matières réservées de l’Union des Royaumes d’Ecosse et d’Angleterre et du Parlement du Royaume-Uni. En conséquence, en l’absence de toute modification de la définition des matières réservées (par un décret en conseil ou autrement ), le Parlement écossais n’a pas le pouvoir de légiférer pour un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse.”

“UNE FOIS PAR GÉNÉRATION”

En 2014, le référendum a été approuvé par les gouvernements britannique et écossais.

Nicola Sturgeon avait déclaré qu’elle prévoyait de tenir IndyRef2 le 19 octobre 2023.

Mais Downing Street a refusé de soutenir un autre vote, la partie pro-britannique citant les affirmations du SNP selon lesquelles le sondage d’il y a huit ans était “une fois par génération” ou “une fois dans une vie”.

Le soi-disant accord d’Édimbourg signé par Alex Salmond et Nicola Sturgeon en 2012 s’est engagé à ce que le vote de 2014 « livre un test équitable et une expression décisive des opinions des gens en Écosse et un résultat que tout le monde respectera ».

Mais le SNP a fait valoir que des événements tels que le Brexit et leurs victoires électorales répétées signifient qu’il existe un “mandat” parmi les Écossais pour la tenue d’IndyRef2.

Les sondages, cependant, suggèrent que seule une minorité d’électeurs souhaitent un référendum dans le délai indiqué par Mme Sturgeon.

L’affaire de la Cour suprême reposait sur le Scotland Act – la loi qui sous-tend la décentralisation – qui stipule que Holyrood ne peut pas adopter de projets de loi «concernant des questions réservées», y compris «l’Union des royaumes d’Écosse et d’Angleterre».

LE PROJET DE LOI SE RAPPORTE ‘CARRÉMENT ET DIRECTEMENT’ À L’UNION

Il y a eu un débat depuis la décentralisation sur la question de savoir si Holyrood pouvait organiser unilatéralement un vote sur l’indépendance – mais la question a été mise de côté en raison de l’accord d’Édimbourg.

L’affaire est survenue après que le Lord Advocate du gouvernement écossais Dorothy Bain QC a demandé aux juges de statuer sur la question afin qu’elle soit réglée, après que le SNP a déposé un projet de loi pour un référendum sur l’indépendance.

Mme Bain a frustré certains nationalistes en disant qu’elle “n’a pas le degré de confiance nécessaire” Holyrood peut organiser un vote sans l’accord du gouvernement britannique.

Dans ses observations, Mme Bain a insisté sur le fait qu’un référendum était “consultatif” et ne révélerait que l’opinion du public sur l’indépendance – et ne mettrait pas légalement fin à l’Union.

Mais les ministres britanniques ont déclaré aux juges qu’il était “clairement” vrai que Mme Sturgeon ne pouvait pas organiser unilatéralement un référendum d’indépendance légal compte tenu du libellé de la loi écossaise.

Ils ont déclaré: «Un référendum sur l’indépendance de l’Écosse concerne clairement (au moins) les questions réservées de l’Union des royaumes d’Écosse et d’Angleterre et du Parlement du Royaume-Uni.

“Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que le référendum soit, dans son résultat, consultatif ou juridiquement contraignant.”

Ils ont ajouté : « Si le résultat était en faveur de l’indépendance, il serait utilisé (et sans aucun doute utilisé par le SNP comme élément central) pour chercher à créer une dynamique en vue d’atteindre cet objectif : la fin de l’Union et la sécession de l’Écosse.

La soumission a également fait valoir que la Cour suprême ne pourrait intervenir que lorsque le projet de loi – qui n’a pas encore été débattu par les MSP – aura “terminé son processus législatif”.

Le représentant du gouvernement britannique, Sir James Eadie KC, a fait valoir devant le tribunal que le projet de loi concernait “carrément et directement” l’union entre l’Écosse et l’Angleterre.

Il a également fait valoir que le projet de loi était à un stade trop précoce pour que le tribunal rende une décision, affirmant que la question de la compétence du projet de loi ne devrait pas être “sous-traitée” à la Cour suprême.

