Pas même un autre but du talisman Olivier Giroud ne pourrait donner à l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard le changement de fortune dont il a besoin, alors que son équipe a fait match nul 1-1 avec Aston Villa en Premier League lundi.

Cela ne fait qu’une seule victoire au cours des cinq derniers matchs pour Lampard, qui a beaucoup recruté pendant la fenêtre de transfert estivale pour monter un défi pour le titre, mais ne semble toujours pas savoir quelle est sa meilleure équipe. Chelsea, sixième, est à six points du leader Liverpool, après avoir disputé un match de plus que le champion en titre.

Les buts de Giroud à la fin de la saison dernière ont inspiré Chelsea à s’assurer une place dans la Ligue des champions de cette saison et ont confirmé la décision de Lampard de donner au vétéran attaquant français une série de matchs.

Après avoir commencé Tammy Abraham lors des deux dernières sorties de championnat, il est allé pour Giroud cette fois et le Français a mis Chelsea en tête avec une excellente tête de plongée du centre de Ben Chilwell à la 34e minute.

Mais Villa a montré sa séquence résiliente pour égaliser Anwar El Ghazi à la 50e minute et créer de nouvelles occasions, avec la superbe frappe de 25 minutes du milieu de terrain John McGinn faisant trembler la barre transversale à la 69e minute.

Les deux équipes sont à égalité de points avec des matchs difficiles à venir.

Villa à la cinquième place, qui mène Chelsea à la différence de buts mais a disputé deux matchs de moins, se rendra à Manchester United vendredi tandis que Chelsea devrait accueillir Manchester City dimanche.

Ce match pourrait encore être mis en doute, car le match de lundi entre Everton et City a été annulé au milieu de la croissance de City coronavirus épidémie, qui a contraint l’équipe à fermer son terrain d’entraînement.

Cela a permis à Leicester de sauter au-dessus d’Everton et de prendre la deuxième place à la différence de buts, après avoir remporté un match nul 1-1 à Crystal Palace grâce à un bel égaliseur de Harvey Barnes à la 85e.

Leicester était à la traîne 1-0 après le but de Wilfried Zaha à la 58e minute, puis a presque remporté le match avec la dernière attaque du match à Selhurst Park.

Mais le milieu de terrain Ayoze Perez a tranché une occasion difficile avec l’attaquant prolifique Jamie Vardy si près d’atteindre le ballon devant lui.

Je pensais qu’après avoir concédé le but, une partie de notre jeu, la vitesse de notre jeu, était vraiment bonne, a déclaré le manager de Leicester Brendan Rodgers. Nous finissons frustrés de ne pas avoir remporté le match.

CHANCES MANQUÉES

Mais Rodgers peut regretter de commencer par Vardy sur le banc.

Son remplaçant Kelechi Iheanacho a eu un penalty sauvé par le gardien Vicente Guaita à la 20e minute, puis a raté une tête libre à bout portant plus tard dans le match.

Ces échecs se sont avérés coûteux lorsque Palace a ouvert le score avec Zaha commençant et terminant un mouvement que Leicester avait du mal à lire malgré que seuls deux joueurs de Palace soient impliqués.

Zaha s’est retourné et a accéléré au milieu de terrain, puis a joué une passe sur la droite à Andros Townsend, dont le centre profond au poteau arrière a été rencontré par la volée nette du pied droit de Zaha. Son huitième but en Premier League a doublé son total par rapport à la saison dernière et ne l’a fait que deux derrière son meilleur score en carrière de 10 il y a deux saisons.

Barnes a également bien terminé et une fois de plus de l’extérieur de la surface de réparation, comme il l’avait fait lors d’un match nul 2-2 à domicile avec Manchester United samedi dernier.

Cette fois, Barnes s’est échappé de quelques plaqués et a planté un tir bas d’environ 20 mètres en bas à droite, après avoir frappé le ballon en bas à gauche contre United.

CAS DE COVID

Quelques heures avant le coup d’envoi à Goodison Park, City a annoncé un certain nombre de nouvelles coronavirus cas, et la Premier League a déclaré que de nouveaux tests auraient lieu à City mardi.

L’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker avaient été testés positifs pour COVID-19[feminine avec deux membres du personnel le jour de Noël.

C’était le deuxième match de Premier League annulé en raison de coronavirus cas après le match de Newcastles contre Aston Villa plus tôt ce mois-ci.

