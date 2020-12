HOUSTON: La frustration a débordé pour la star JJ Watt après que les Texans de Houston ont abandonné leur quatrième match consécutif dimanche.

Samaje Perine a couru pour deux touchés, dont un score de 3 verges en retard, pour donner aux Bengals de Cincinnati leur première victoire sur la route en plus de deux ans avec une victoire de 37-31 sur les Texans.

Les Texans roulaient après le deuxième score de Perines lorsque Deshaun Watson a été limogé par Sam Hubbard, qui a forcé un échappé que Margus Hunt a récupéré. Les Bengals ont ajouté un panier après cela pour sceller la victoire.

Après le match, on a demandé à Watt, trois fois joueur défensif de l’année dans la NFL, si c’était la saison la plus difficile de sa carrière de 10 ans.

Cette question n’a suscité qu’un oui laconique. Mais un suivi sur la façon dont les Texans (4-11) peuvent se regrouper la semaine prochaine pour terminer la saison sur une note positive a ouvert les vannes. Watt a répondu avec un coup de gueule passionné et juré qui a duré près de deux minutes.

Il sembla devenir de plus en plus en colère en parlant, élevant la voix et claquant une main dans l’autre pour ponctuer ses points alors que ses joues prenaient une couleur rose.

C’est un privilège, a-t-il dit. C’est le plus beau travail au monde. Vous pouvez sortir et jouer à un jeu. Si vous ne vous en souciez pas assez, même à la semaine 17, même lorsque vous êtes à la poubelle, lorsque vous êtes 4-11, si vous ne vous souciez pas assez d’aller là-bas et de donner tout ce que vous avez et faites de votre mieux (juron).

Watt était contrarié que les Texans aient abandonné 540 verges et que leur pire défense dans la NFL ait continué de se débattre en accordant 169 verges, y compris le feu vert de Perine.

Il a également semblé appeler des coéquipiers anonymes pour un manque de professionnalisme et d’effort dans cette saison difficile qui a conduit l’entraîneur Bill OBriens à tirer après que les Texans aient ouvert la saison 0-4.

Si vous ne pouvez pas y aller et que vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas vous présenter à l’heure, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas vouloir sortir et gagner, vous ne devriez pas être ici, dit-il.

Watt, qui a eu trois plaqués et deux coups sûrs du quart dimanche, ne se sentait pas désolé pour lui-même après le match, mais a déploré le fait que cette équipe n’ait pas donné aux supporters texans beaucoup de joie cette saison. Il a dit que les gens lui envoient toujours des messages sur les réseaux sociaux chaque semaine pour l’encourager et dire qu’ils soutiennent toujours l’équipe.

Ils n’ont aucune raison de le faire. Nous puons, dit-il. Mais ils se soucient, et ils veulent toujours gagner et ils veulent toujours que vous soyez génial… et ça craint en tant que joueur de savoir que ne leur donnait pas ce qu’ils méritent.

C’est la troisième fois au cours des quatre derniers matchs que les Texans ont eu une chance de gagner ou d’égaliser un match en retard, mais ont perdu un échappé à la place.

Des erreurs qui se produisent à n’importe quel moment du match, vous ne les aimez pas, a déclaré l’entraîneur par intérim Romeo Crennel. Mais quand ils se produisent dans des situations où vous avez une chance de gagner, je pense que c’est un double coup dur dans ce cas.

L’échappé tardif a ruiné une autre excellente performance de Watson, qui a lancé pour 324 verges et trois touchés pour son neuvième match de 300 verges cette saison. Il a lancé 30 passes de touché cette saison pour établir un record de franchise en une seule saison et ses 4458 verges de passes cette saison sont un sommet en carrière et le deuxième le plus dans l’histoire de l’équipe.

L’entraîneur de Cincinnati, Zac Taylor, a parlé des difficultés de traiter avec Watson et a été ravi du joueur de quatrième année.

Deshaun est l’un des meilleurs joueurs de football que j’ai vus de ma vie, a déclaré Taylor.

Watson a été bouleversé par le jeu qui a abouti à l’échappé, mais est revenu dans les dernières secondes du match et a déclaré qu’il allait bien et qu’il jouerait la semaine prochaine contre les Titans.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL