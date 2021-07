Fruits et légumes des familles surveillés par application avec des récompenses pour l’exercice dans le cadre des plans de lutte contre la crise de l’obésité

Les FAMILLES pourraient faire surveiller leur consommation de fruits et légumes par une application dans le cadre de plans pour lutter contre la crise de l’obésité au Royaume-Uni, a-t-on rapporté.

Le programme radical verrait également des récompenses telles que des billets gratuits pour l’exercice et devrait être lancé par Boris Johnson en janvier, le Premier ministre jouant un rôle de premier plan alors qu’il essaie lui-même de perdre du poids.

Un adulte sur trois est en surpoids ou obèse Crédit : Getty – Contributeur

L’achat de fruits et légumes sera récompensé Crédit : Getty

Les mesures drastiques visent à lutter contre les niveaux d’obésité lamentables du Royaume-Uni, qui sont parmi les plus élevés d’Europe occidentale.

Un adulte sur trois en surpoids ou obèse et un enfant sur trois ont atteint ce niveau au moment où ils quittent l’école primaire.

Dans le cadre de ces plans, les dépenses des supermarchés familiaux seront surveillées, avec des récompenses pour ceux qui réduisent leur apport calorique et achètent plus de fruits et légumes.

Les personnes qui augmentent leur exercice en participant à des événements organisés ou en marchant jusqu’à l’école gagneront des points sur une nouvelle application, rapporte le Telegraph

Ceux-ci seraient échangés contre des réductions, des billets gratuits et d’autres incitations.

Cela vient après que le Premier ministre a blâmé son poids pour sa grave maladie de Covid l’année dernière.

« Il y a toute une équipe à Downing Street qui travaille là-dessus, et le Premier ministre pense que nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme avant et que nous devons maintenant nous y attaquer de front », a déclaré une source de Whitehall.

« ATTAQUEZ-VOUS DE LA TÊTE »

« Il a suivi un régime alimentaire et un programme d’exercices très rigoureux et il est probable qu’il jouera un rôle de premier plan dans toute cette campagne. »

Sir Keith Mills, qui a fondé les programmes de fidélisation de la clientèle Air Miles et Nectar, conseille le gouvernement sur le développement « d’incitations et de récompenses pour aider les gens à mieux manger et à bouger plus ».

Une partie de son travail consistera à examiner des programmes du monde entier qui ont réussi à remettre les gens en forme et à mieux manger.

Cela comprend le step challenge à Singapour, un programme national d’activité physique visant à encourager les gens à faire plus d’activité physique pour de l’argent.

La nouvelle application sera calquée sur celle développée dans le pays d’Asie du Sud-Est.

Cela s’ajoutera à l’introduction de cours gratuits de lutte contre les graisses – offerts à 700 000 Britanniques – dans le cadre d’un forfait de 100 millions de livres sterling promis par le Premier ministre pour aider la nation à mincir.

Début juillet, il a été annoncé que 11 régions d’Angleterre avaient été ciblées pour une aide supplémentaire pour déplacer les kilos – dans le cadre de la guerre du gouvernement contre l’obésité.

Les autorités locales ont été choisies pour tester des pilotes de perte de poids sur 6 000 enfants en raison du niveau de jeunes en surpoids là-bas.

L’obésité est liée à une réduction de l’espérance de vie et est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, les cancers et les problèmes de santé mentale.

Boris Johnson s’est engagé à perdre du poids Crédit : Le Soleil