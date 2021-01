La grossesse est l’une des périodes les plus belles et les plus cruciales de la vie d’une femme. Il faut toujours être conscient de ce qui entre dans le système. Et l’hiver est le moment où vous devez faire très attention à votre alimentation et à votre hydratation.

Renforcez votre immunité, évitez le rhume et la toux en augmentant vos habitudes alimentaires. Faites-en un incontournable pour ajouter les fruits de saison à votre régime alimentaire.

Au cas où vous voudriez connaître les fruits qui seraient bons en hiver, voici une liste de fruits juteux pour toutes les futures mamans:

Groseilles indiennes: Vous pouvez absolument compter sur ce fruit pour renforcer l’immunité. Aussi, connu sous le nom d’amla, cela peut être considéré comme un super aliment en raison de ses avantages étonnants pour la santé. Fortement recommandé depuis l’Antiquité, l’amla est idéal pour la santé intestinale, la digestion et la purification du sang. Enrichi en fer, en vitamine A, E, en calcium et en fibres, l’amla aide à maintenir le taux d’hémoglobine, en contrôlant le diabète gestationnel et les nausées matinales.

Baies: Remplissez votre plateau de fruits de couleur en ajoutant de belles et belles fraises, des myrtilles cet hiver. En consommant ces derniers, vous donnez à votre corps une dose saine de vitamine C, de bêta-carotène, de potassium, d’acide folique ainsi que des antioxydants, des fibres, du potassium et du folate. Ces nutriments sont excellents pour votre santé car ils contribueraient à maintenir le liquide amniotique et à protéger les cellules.

Des oranges: L’hiver est le moment où la nature nous averse d’oranges en abondance. Alors, profitez au maximum des produits de la nature et mangez des oranges. Ils sont riches en vitamine C, les aides à l’absorption du fer contiennent de l’acide folique. L’acide folique aidera particulièrement à prévenir le défaut du tube neural. Vous pouvez l’avoir sous forme de jus, mais essayez de consommer l’orange directement pour profiter du fourrage. Assurez votre santé et celle de votre fœtus en pleine croissance en consommant des oranges cet hiver.

Grenade: Une excellente source de fer serait la grenade. Vous pouvez avoir du jus de grenade ou le mélanger avec du jus de betterave pour obtenir une nutrition exceptionnelle. L’ajout de cela à poha assure également un excellent apport en fer.

Kiwi: Apaisez votre corps avec ce beau fruit de couleur vert clair. C’est aussi savoureux qu’il en a l’air. Riche en vitamine C, en acide folique, les kiwis fournissent une nutrition saine à votre corps. Vous aurez une excellente santé cognitive pour votre enfant avec une consommation régulière et constante de kiwis.

Aussi, continuez à avoir un régime alimentaire sain et équilibré pour traverser votre grossesse, heureusement.