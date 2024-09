Frostpunk 2 : sortie Xbox confirmée pour 2025, la version PC fait ses débuts avec des critiques fantastiques

Vous voulez la bonne nouvelle ? Frostpunk 2 sortira officiellement plus tard cette semaine, le vendredi 20 septembre, et il reçoit jusqu’à présent des critiques vraiment fantastiques. La mauvaise nouvelle est qu’il faudra attendre 2025 pour y jouer sur Xbox Series X et S.

Oui, ce nouveau « jeu de survie de société » arrive sur PC Game Pass dès le premier jour, et pour l’instant, il est assis sur un impressionnant Métacritique moyenne de 85La version console semblait devoir arriver plus tard cette année, mais ce n’est malheureusement pas le cas :

Le jeu sortira sur consoles l’année prochaine, plus d’informations à ce sujet bientôt 🖤— Frostpunk 2 (@frostpunkgame) 17 septembre 2024

Mais ne nous attardons pas sur le côté Xbox des choses – voici quelques-unes de ces excellentes critiques sur PC :

« Frostpunk 2 exige de la patience et votre capacité à prendre des décisions difficiles, mais vous récompensera si vous vous y tenez et respectez ses systèmes. »

« Frostpunk 2 repousse les limites de ce que peuvent être un jeu de construction de ville et une expérience de survie, en racontant des histoires d’espoir et de désespoir humains en tandem. Avec de superbes graphismes et une portée de jeu radicalement accrue par rapport à son prédécesseur, seuls quelques problèmes viennent ternir la glace. »

« En tant que jeu de construction de ville, Frostpunk 2 est un peu en retrait par rapport à l’original en raison de l’augmentation de l’échelle, qui malheureusement maintient la ville à distance. En tant que simulation de société, cependant, il est tout aussi captivant que le premier Frostpunk. »

« Il s’agit d’une suite de construction de ville qui a peut-être perdu une partie de l’intimité de l’original en pensant plus grand, mais ce qu’elle a gagné grâce à sa philosophie ambitieuse de réinvention plutôt que d’itération signifie que vous pouvez y jouer immédiatement après l’original et ne pas avoir l’impression d’avoir déjà fait la plupart de ces choses auparavant. »

« Frostpunk 2 ne remplace pas le premier jeu. Au contraire, il élève ses thèmes les plus bruts de la nature humaine à des sommets vertigineux. Il propose un défi considérablement différent dans la construction de sa ville qui permet aux deux jeux d’exister dans des secteurs distincts du genre, et c’est mieux pour cela. »

Il semble que l’équipe de 11 Bit Studios se prépare à révéler plus de détails sur la sortie Xbox de Frostpunk 2 dans un avenir proche, nous vous ferons donc savoir si quelque chose d’important (comme une date de sortie) est révélé lorsque cela se produira.

Et si vous vous demandez, Frostpunk 2 arrivera définitivement sur le Xbox Game Pass en 2025vous pourrez donc y jouer sans frais supplémentaires avec un abonnement Game Pass Ultimate. Pour l’instant, cependant, comme mentionné, il est limité au PC uniquement.