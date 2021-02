Frost, ancien négociateur du Brexit, dirigera les relations du Royaume-Uni avec l’UE Job Boris Johnson David Frost Union européenne Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a déclaré mercredi que David Frost avait été nommé au Cabinet du Premier ministre Boris Johnson en tant que ministre d’État du Cabinet Office. Le travail de Frost, qui débutera le 1er mars, sera de diriger les relations avec l’UE et «d’aider à conduire des changements pour maximiser les opportunités du Brexit», a déclaré le gouvernement.

Frost, ancien directeur général de la Scotch Whisky Association, n’est pas un politicien élu, mais Johnson l’a nommé à la Chambre des lords non élue du Parlement.

Frost et son équipe ont passé des mois dans des négociations difficiles avec une équipe de l’UE dirigée par Michel Barnier sur les règles régissant les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec le bloc des 27 pays après le retrait du Royaume-Uni du bloc il y a un peu plus d’un an.