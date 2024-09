FROSH 2024 : S’impliquer dans la recherche à l’Université de Calgary

Par Kimberly Taylor, 12 septembre 2024

La recherche peut sembler être une activité réservée aux professeurs pleinement qualifiés, mais les étudiants de premier cycle peuvent participer à la recherche et même créer leurs propres projets de recherche tout en poursuivant leurs études de premier cycle. L’association étudiante (SU) et l’Université de Calgary ont toutes deux des programmes pour encourager et soutenir les chercheurs de premier cycle. Quel que soit votre intérêt, il existe un moyen de suivre votre curiosité tout au long du processus de recherche.

Badge « Prêt pour la recherche »

Cette micro-qualification sert d’introduction à la recherche. Vous serez initié à la création d’une question de recherche, au financement, aux sources et aux données, à l’éthique et à d’autres aspects de la recherche.

Une fois le stage terminé, vous recevrez un badge numérique à ajouter à votre profil LinkedIn, à votre CV et à vos futures candidatures de bénévolat. Vous rencontrerez également des étudiants intéressés par la recherche et commencerez à vous considérer comme un chercheur.

Demander!

Votre professeur peut sembler intimidant, mais la plupart sont passionnés par leur domaine de recherche. Passez à leurs heures de bureau et posez-leur des questions sur leurs recherches, les possibilités de financement d’été ou même s’ils ont besoin de bénévoles pour la recherche.

Les assistants d’enseignement (AE) effectuent également des recherches pour leurs propres thèses et ont généralement la possibilité de faire du bénévolat dans le cadre de leurs recherches. La plupart des AE ont également des heures de bureau, mais vous pouvez également leur envoyer un e-mail ou discuter avec eux après une séance de laboratoire ou de tutorat.

À la recherche de laboratoires cachés

Les laboratoires de recherche peuvent être difficiles à trouver, cachés dans les sous-sols et au sommet des hautes tours de recherche derrière des portes verrouillées. Il est préférable de les rechercher en ligne, mais Google ne vous sera pas d’une grande aide, et le site Web de l’Université de Calgary peut être un labyrinthe d’erreurs 404.

Pour découvrir des laboratoires cachés, vous devrez apprendre à vous frayer un chemin dans ce labyrinthe. Commencez par la page de votre faculté et accédez à votre département. À partir de là, vous devriez trouver un onglet de recherche qui vous mènera soit à des laboratoires, soit à des groupes, soit à des profils individuels. Certains de ces liens seront rompus, mais n’abandonnez pas ! Une fois que vous avez le nom du laboratoire, vous êtes prêt à le rechercher sur Google.

De nombreux laboratoires ont leur propre page Web avec des contacts ou des onglets de bénévolat. Utilisez-les pour postuler directement auprès des laboratoires ou envoyez-leur un e-mail amical (et professionnel) leur demandant de rejoindre leur laboratoire. Soyez prêt à énumérer vos intérêts de recherche et votre expérience. Ne soyez pas timide ! Si vous n’êtes pas prêt, ils vous le feront savoir, mais de nombreux laboratoires sont prêts à vous former si vous êtes prêt à vous présenter régulièrement et à travailler dur.

Bourses PURE et autres bourses d’été

Trop occupé pendant l’année scolaire pour faire de la recherche ? PURE offre un financement pour la recherche estivale par le biais d’une demande en ligne unique pour toutes les bourses auxquelles vous êtes admissible.

L’aspect le plus important est de trouver un superviseur, un mentor, qui vous guidera tout au long du processus de recherche au cours de l’été. Trouvez un laboratoire dont les recherches vous intéressent et envoyez-lui un e-mail. Ou passez aux heures de bureau de votre professeur et demandez-lui s’il serait prêt à vous encadrer pendant l’été pour une bourse PURE. Même si vous n’obtenez pas de bourse, demander et postuler peut vous ouvrir d’autres portes.

Participez au Symposium de recherche de premier cycle

Le symposium est proposé en novembre par la SU avec des ateliers et une séance d’affiches. Si vous débutez, assistez simplement au symposium et discutez avec les gens de leurs recherches. Si vous avez déjà fait des recherches, vous pouvez demander à partager vos recherches dans une séance d’affiches et à participer à des ateliers.

La recherche est un processus compliqué, difficile, frustrant et parfois imprévisible, mais qui vaut la peine d’être suivi pour compléter votre diplôme de premier cycle ou vous préparer aux études supérieures afin de vous donner une expérience pratique des connaissances acquises en classe. Il existe probablement autant de façons de participer à la recherche qu’il y a d’étudiants de premier cycle à l’Université de Calgary, car en fin de compte, ce qui fait la réussite de la recherche, c’est votre point de vue unique.