Frontiers remodèle le jeu dans son intégralité

Destiny 2 est sur le point de subir le plus grand changement apporté à la franchise au cours de ses dix ans d’existence, annoncé aujourd’hui, à l’occasion de son 10e anniversaire.

Il y a environ 15 000 mots de blogs que Bungie a publié des détails sur ce qui va changer dans Destiny 2: Frontiers, la nouvelle « saga » de contenu qui commence dans neuf mois environ, et ce qui a été beaucoup évoqué, c’est que oui, il s’agit d’une réduction du niveau de contenu que le jeu produit actuellement.

Il y a beaucoup à résumer, mais je vais faire de mon mieux pour aborder les points principaux. Je vais le diviser en plusieurs sections :

EXTENSION

Il y aura deux extensions par an, de plus petite envergure, mais nous ne savons pas exactement à quel point. La première sera « Apollo » à l’été 2025, la suivante sera Behemoth, à l’hiver 2025.

Apollo aura spécifiquement une histoire non linéaire dans laquelle vous pourrez frapper des rythmes dans n’importe quel ordre, même si plus vous frappez, plus l’histoire progressera. L’accent est mis sur « l’exploration ». Les futures extensions viendront mélanger ce format à d’autres formes.

Les extensions sont l’endroit où le contenu de l’histoire est désormais concentré, s’étendant sur l’année plutôt que sur des arcs dans des saisons ou des épisodes spécifiques (plus d’informations à ce sujet plus tard).

Les extensions comprendront de nouveaux « emplacements », mais il n’est pas clair si un emplacement est nécessairement une « destination », comme une zone planétaire complète ou une extension ajoutée à une zone existante. S’il s’agit d’une nouvelle planète, nous ne savons pas à quelle échelle elle sera comparée à la distance entre Mercure et Nessus.

Il y aura de nouveaux « raids et donjons », ce qui est au pluriel, certes, mais je ne pense pas que nous puissions dire avec certitude que cela signifie 2 raids et 2 donjons par an, car cela peut s’appliquer simplement au concept général des extensions. Bungie crée actuellement un nouveau raid tous les 1,5 ans, donc en faire un tous les six mois semble improbable, à moins qu’ils ne soient de bien plus petite envergure ou qu’ils ne suppriment des raids existants.

Aucun rapport sur d’autres mises à jour, mais rien de confirmé concernant la mise à jour de ces raids ou de destinations ou campagnes passées. Il est probable qu’ils s’en tiennent à leur règle de « ne pas mettre à jour le contenu des extensions ».

Aucune mention d’une nouvelle sous-classe. De nouvelles « factions » ennemies, mais il n’est pas clair si cela signifie des races entières ou des factions au sein de celles existantes.

MISES À JOUR MAJEURES

Ces saisons sont gratuites, mais elles ne sont pas des saisons. Il y en a quatre par an et elles ne semblent pas avoir de composante narrative spécifique. Elles proposeront des activités nouvelles et « reprises » dans le cadre d’un nouveau système de portails, ainsi que de nouveaux correctifs de butin et d’équilibrage. Cependant, les réinitialisations importantes sont réservées aux extensions. Le portail remplace désormais l’écran de destination.

Il existe toujours un Battle Pass payant pour chaque mise à jour majeure, soit quatre par an, mais vous n’avez pas besoin de l’acheter pour jouer la saison. Il est possible qu’il contienne un objet exotique et un objet légendaire exclusifs, mais on ne sait pas si ces objets peuvent être achetés ailleurs.

La mise à jour majeure fera tourner un certain nombre de catégories d’activités en vedette qui récompenseront un pool de nouveau butin spécifique à cette mise à jour. Le Creuset présenté dans le portail aurait un certain nombre de types de jeu existants. Un nœud se diviserait en Opérations d’avant-garde, Assaut et La bobine. Les Opérations de pointe seraient des donjons ou Assaut de 50 vagues. Certaines activités sont actuellement exclues de cette rotation comme les raids et Gambit. Mais vous pouvez toujours y jouer normalement avec leurs propres récompenses, mais pas les pools de butin en vedette.

Il existe un nouveau système de défis qui comporte plus de niveaux, et plus les niveaux sont élevés, plus vous pouvez utiliser de modificateurs pour obtenir de meilleurs scores et de meilleures récompenses. Ils n’ont pas encore de plan sur la façon dont ce système fonctionnera dans Crucible.

Le butin de ces activités de portail sera désormais distribué par niveaux, 1 à 5, où 1 est une arme légendaire de base et 5 est plus proche des armes d’expert avec des avantages super améliorés. L’armure a également des niveaux, mais rien n’est répertorié comme changeant fondamentalement au-delà de ce qu’elle est maintenant.

Les anciens objets ne sont pas supprimés et peuvent être ramenés au même « niveau de puissance » que les nouveaux équipements, mais on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent dans le nouveau système de niveaux, s’ils sont attribués automatiquement ou s’ils sont simplement manquants. L’artisanat existe toujours, mais son rôle pourrait être un peu réduit, nous n’avons pas encore de détails à ce sujet.

C’est beaucoup, mais c’est… moins de contenu, une bonne quantité de contenu réutilisé et une échelle plus petite que le type de contenu que nous obtenons actuellement. Il y a beaucoup de questions ouvertes et j’ai des doutes sur le fait que cela attirera de nouveaux joueurs ou des joueurs de retour lorsque nous en saurons plus, mais nous verrons.

