Frontier signe le premier accord d’élimination du CO2 avec Charm, d’une valeur de 53 millions de dollars

L’entreprise d’utilité publique Frontièrequi a obtenu plus d’un milliard de dollars d’engagements de la part de ses entreprises membres pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, a annoncé jeudi son premier accord avec une entreprise d’élimination du carbone : Charme Industriel. Charm supprimera 112 000 tonnes de dioxyde de carbone entre 2024 et 2030 moyennant un paiement de 53 millions de dollars au nom des entreprises membres de Frontier : Alphabet , Autodesk McKinsey Durabilité, Méta Groupe H&M, Shopify et Journée de travail . En plus des sociétés membres de Frontier, Aledade, Boom Supersonic, Canva, SKIMS, Wise et Zendesk se sont engagés à acheter l’élimination du carbone avec Frontier via un partenariat avec Watershed, une société de comptabilité carbone. actualités liées à l’investissement Pour ce faire, Charm convertira l’excès de matière organique – comme tige de maïsqui sont les tiges, les feuilles et les épis qui restent dans les champs après la récolte du maïs, et qui autrement se décomposeraient et libéreraient du dioxyde de carbone dans l’air – dans une bio-huile, puis mettraient cette huile dans le sol dans des puits de pétrole abandonnés. Avant l’annonce de jeudi, Frontier, qui appartient au processeur de paiement Bandeavait passé 5,6 millions de dollars acheter près de 9 000 tonnes d’élimination de carbone sous contrat auprès de startups d’élimination de carbone en phase de démarrage qui poursuivent une poignée de techniques. Cet argent est allé aux startups via des accords de préachat, qui sont des chèques relativement petits, souvent de 500 000 $, et qui sont livrés à l’avance, sans condition de livraison, dans le but de catalyser la croissance de l’industrie qui est elle-même encore très naissante. Le contrat de 53 millions de dollars avec Charm est différent parce qu’il est exponentiellement plus important que les accords précédents, et parce qu’il s’agit du premier accord d’enlèvement signé par Frontier, qui est un contrat juridiquement contraignant payé au fur et à mesure que les tonnes de carbone sont livrées et séquestrées. Les 112 000 tonnes de dioxyde de carbone que Charm éliminera représentent plus de dix fois la quantité totale de dioxyde de carbone qui a été éliminée jusqu’à présent avec les techniques humaines. Il a déjà enlevé 6 160 tonnes. Frontier a choisi Charm comme première entreprise d’élimination du carbone à grande échelle en raison de la capacité de Charm à fournir des résultats. « Le domaine au cours des deux dernières années s’est développé assez rapidement et attire beaucoup d’attention, mais en fin de compte, l’élimination du carbone en est encore à ses balbutiements », Nan Ransohoff, le chef de Frontier, a déclaré à CNBC. « Le charme est passé du concept à la livraison de milliers de tonnes en moins de trois ans. J’espère que nous verrons beaucoup plus d’entreprises d’élimination du carbone avec cette trajectoire. » Bien que les progrès de Charm soient une étape positive, tout cela reste une goutte métaphorique dans le seau. En 2022, les émissions de dioxyde de carbone liées à la production d’énergie se situaient au nord de 36,8 gigatonnes (une gigatonne équivaut à un milliard de tonnes), selon un rapport de mars de l’Agence internationale de l’énergie. Limitant le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, l’objectif fixé par le Accord de Paris sur le climatnécessitera d’éliminer 6 gigatonnes de dioxyde de carbone par an d’ici 2050, selon un Rapport McKinsey 2022site du Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat.

Un client frustré et une découverte fortuite

PDG de Charme Pierre Reinhardts’est d’abord intéressé à la technologie d’élimination du carbone en tant que client frustré. Reinhardt a abandonné le programme d’ingénierie aérospatiale du Massachusetts Institute of Technology en 2011 pour lancer Segment, une plate-forme de données client. Il a fait grandir l’entreprise à plus de 600 personnes et plusieurs centaines de millions de revenus avant de la vendre à Twilio pour 3,2 milliards de dollars. Vers 2015, Reinhardt a commencé à chercher à compenser les émissions de Segment. « À l’origine, ma motivation était de faire ce qu’il fallait pour l’environnement et de pouvoir le représenter auprès des employés et des clients que nous étions responsables de notre consommation d’énergie et de nos émissions », a déclaré Reinhardt à CNBC. Il a acheté des compensations forestières protégeant les forêts tropicales d’Indonésie et d’Amazonie, mais plus il examinait l’argent qu’il dépensait, moins il devenait convaincu que les compensations faisaient beaucoup pour séquestrer de façon permanente les émissions de carbone. « Pourquoi la superficie voisine n’est-elle pas simplement enregistrée? Comment empêche-t-elle réellement la superficie nette d’être enregistrée? Ce n’est pas clair », a déclaré Reinhardt à CNBC. La vérification de la permanence était également un problème. « Cela semble bien de mettre de côté la forêt, ou même de replanter la forêt, mais lorsque vous vous penchez sur la façon dont vous pouvez réellement être sûr que ce carbone va rester hors de l’atmosphère, il cesse de fonctionner », a déclaré Reinhardt. Vers 2018, Reinhardt a commencé à discuter avec des amis de la manière de séquestrer définitivement le CO2.

Pendant ce temps, le co-fondateur de Charm et scientifique en chef, Shaun Meehan, avait découvert une technique de séquestration du carbone presque par accident. Meehan essayait d’utiliser les déchets biologiques comme combustible pour des processus industriels comme la fabrication du fer, et avait converti les déchets en huile bio grâce à un chauffage rapide. Lorsque le plan a échoué, Meehan a dû se débarrasser de la bio-huile, et une solution qu’il a trouvée a été de la mettre dans un puits géologique profond. Ensuite, Meehan s’est rendu compte que le déversement de bio-huile dans un puits profond séquestrerait de manière permanente tout le carbone dans la matière organique qui entre dans la fabrication de la bio-huile, de sorte qu’elle ne s’infiltrerait jamais dans l’atmosphère sous forme de CO2. « C’est une sorte de découverte brillante, mais accidentelle », a déclaré Reinhardt à CNBC. En moins d’un an, dans les 10 moisCharm a réalisé sa première injection d’élimination de carbone. En mai 2020, Stripe a acheté 416 tonnes d’élimination de carbone à Charm – son premier client. Charm a livré cette élimination du carbone en avril 2021un an avant le lancement du collectif Frontier en avril 2022 avec 925 millions de dollars d’engagements avancés sur le marché.

Pomper de la « sauce barbecue » dans d’anciens puits de pétrole et de gaz

Pomper de la bio-huile sous terre peut sembler une entreprise étrange. « C’est un peu étrange ou inhabituel, mais uniquement américain, dans la mesure où nous pompons essentiellement de la sauce barbecue dans d’anciens puits de pétrole et de gaz », a déclaré Reinhardt à CNBC. Le charme ne pompe pas exactement de la sauce barbecue entièrement cuite – avec de la sauce tomate, du vinaigre et des épices – dans des puits de gaz, mais il pompe quelque chose de très similaire à fumée liquide, ce qui donne à la sauce barbecue une saveur fumée. La fumée liquide est produite en plaçant des copeaux de bois dans un pyrolyseurqui chauffe le matériau jusqu’à des températures super chaudes dans le vide.

C’est ce que fait Charm, mais au lieu de copeaux de bois, il utilise des tiges de maïs et des « résidus de réduction de la charge de carburant », les broussailles et les débris collectés dans les forêts pour la prévention et le contrôle des incendies. Si vous deviez brûler toute cette matière organique avec un feu, pratiquement tout le carbone de la matière organique serait converti en dioxyde de carbone (se combinant avec l’oxygène de l’air) et rejeté dans l’atmosphère. Si la matière organique était simplement laissée sur le sol pour se décomposer, la la grande majorité du carbone sera renvoyée dans l’atmosphère par année deux ou trois. Même dans une situation sans labour, « ce qui est en quelque sorte le meilleur des cas », la quantité de carbone qui se retrouve dans le sol est très minime, a déclaré Reinhardt à CNBC. Au lieu de cela, Charm prend la matière organique, la place dans un pyrolyseur, qui a à peu près la taille d’un réfrigérateur, et peut être transportée d’un endroit à l’autre à l’arrière d’un camion. Ce pryolyseur chauffe la biomasse à environ 550 degrés Celsius, ou 1 022 degrés Fahrenheit, ce qui produit un gaz fumant. « Imaginez que vous versez de l’eau sur une casserole et ça va pffsst et se vaporise en quelque sorte en vapeur. Nous faisons essentiellement cela avec de la cellulose », a déclaré Reinhardt à CNBC. En fin de compte, 20 % de la production est du dioxyde de carbone, 30 % est du charbon (qui peut être utilisé comme additif pour le sol) et 40 % à 50 % est de l’huile bio, dit Reinhardt. Ce pétrole est injecté profondément dans la surface de la terre dans des puits de pétrole et de gaz abandonnés pour un stockage permanent.

