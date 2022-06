Frontier et JetBlue se battent pour Spirit Airlines avec des offres concurrentes

Un avion de Frontier Airlines près d’un avion de Spirit Airlines à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood le 16 mai 2022 à Fort Lauderdale, en Floride. Joe Raedle | Getty Images

La bataille aérienne la plus houleuse de ces dernières années atteint son paroxysme jeudi lorsque les actionnaires de Spirit Airlines votent sur un projet de rapprochement avec un autre transporteur à prix réduit Frontier Airlines tandis que le prétendant rival JetBlue Airways tourne avec des offres publiques d’achat de plus en plus édulcorées. Spirit a repoussé à plusieurs reprises les offres en espèces sucrées de JetBlue, arguant qu’une telle prise de contrôle ne passerait pas le cap avec les régulateurs, et s’en est tenu à son plan de combiner dans un accord en espèces et en actions également édulcoré à combiner avec Frontier, annoncé pour la première fois en février. L’offre surprise en numéraire de JetBlue en avril a déclenché une bagarre pour Spirit qui est devenue hostile le mois dernier. Si les actionnaires de Spirit votent en faveur du rapprochement avec Frontier, cela mettrait les transporteurs sur la voie de la création d’un géant des compagnies aériennes à bas prix. Les deux transporteurs partagent un modèle commercial similaire basé sur des tarifs et des frais bas pour presque tout le reste, de la sélection des sièges aux bagages à main. Si les actionnaires votent contre l’accord, cela ouvre la porte à une prise de contrôle par JetBlue, qui moderniserait les avions jaunes de Spirit pour qu’ils ressemblent à ceux de JetBlue, y compris des cabines avec des écrans de dossier et plus d’espace pour les jambes. “JetBlue n’a pas beaucoup d’options pour réaliser un changement radical de croissance, et cela explique pourquoi JetBlue a poursuivi cet accord avec tant d’acharnement”, a déclaré Samuel Engel, consultant en aviation chez ICF. JetBlue et Frontier ont chacun fait valoir que leurs transactions proposées étaient essentielles à leur croissance future, les aidant à mieux concurrencer les grands transporteurs américains et à obtenir un accès rapide aux avions à fuselage étroit et aux pilotes d’Airbus. L’un ou l’autre accord créerait la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Tard lundi, JetBlue a déclaré qu’il augmenterait les frais de rupture inverse si les régulateurs n’approuvaient pas une prise de contrôle de Spirit par JetBlue à 400 millions de dollars contre 350 millions de dollars. Il a également augmenté le montant qu’il paierait à l’avance à 2,50 $ par action, contre 1,50 $ et a ajouté un paiement mensuel de 10 cents par action aux actionnaires à partir de l’année prochaine jusqu’à ce que l’accord soit conclu ou résilié. JetBlue avait précédemment proposé de céder certains actifs sur des marchés encombrés pour calmer les craintes antitrust, mais n’a pas dit qu’il renoncerait à son alliance avec American Airlines dans le nord-est des États-Unis, ce que Spirit a qualifié de point de blocage dans cet accord. La dernière offre de JetBlue est intervenue après que Frontier a augmenté vendredi soir la partie en espèces de son offre de 2 dollars par action à 4,13 dollars et a augmenté les frais de rupture inverse à 350 millions de dollars pour correspondre à l’offre de JetBlue à l’époque. Spirit s’en tient à l’accord avec Frontier. Le PDG Ted Christie a qualifié mardi l’offre de Frontier de “très convaincante” et a déclaré à CNBC que la compagnie aérienne souhaitait “concentrer nos efforts sur la conviction des actionnaires que c’était la bonne chose à faire”. La société de conseil en vote Institutional Shareholder Services a déclaré mardi que “les améliorations apportées par JetBlue pourraient suffire à compenser l’avantage potentiel de la fusion proposée avec Frontier”, mais a déclaré qu’elle ne souhaitait pas modifier sa recommandation en faveur de l’accord en si peu de temps. avant le vote. Spirit a reporté le vote du 10 juin pour poursuivre les négociations avec Frontier et JetBlue.

Guerre de paroles

Pendant des semaines, JetBlue a fait valoir que le conseil d’administration de Spirit n’avait pas négocié de bonne foi ni pleinement examiné son offre. Il a exhorté à plusieurs reprises les actionnaires de la compagnie aérienne à bas prix à voter contre l’accord Frontier. “Le Spirit Board a constamment ignoré ou refusé de s’engager avec JetBlue jusqu’à ce qu’il soit confronté à une défaite certaine à la date de l’assemblée initiale des actionnaires, puis, dans le but d’éviter la perception généralisée de sa mauvaise gouvernance d’entreprise, a fait semblant de s’engager avec JetBlue”, a déclaré JetBlue dans une lettre mercredi exhortant à nouveau les actionnaires de Spirit à voter contre l’accord Frontier. Spirit a nié à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles il ne s’était pas engagé de bonne foi avec JetBlue. “Notre conseil croit [the Frontier merger] est la voie à suivre la plus convaincante sur le plan financier et stratégique pour Spirit avec une plus grande probabilité de clôture », a déclaré Christie dans un message vidéo s’adressant aux actionnaires mercredi. Les trois transporteurs ont échangé des mots passionnés alors qu’ils tentent de gagner les actionnaires de Spirit avant le vote des actionnaires. JetBlue a écrit lundi soir une lettre aux actionnaires de Spirit détaillant sa dernière offre adoucie et accusant Spirit de faire des “déclarations trompeuses” concernant ses doutes antitrust.

Frontier a riposté mardi dans un long communiqué de presse disant qu'”une acquisition de Spirit par JetBlue conduirait à une impasse – un fait qu’aucune somme d’argent, fanfaronnade ou mauvaise direction ne changera”. Le drame élevé vient d’un déjà-industrie consolidée qui n’a pas vu d’accord avec une compagnie aérienne majeure depuis 2016, lorsque JetBlue a perdu face à Alaska Airlines pour Virgin America. “C’est autant une marmite pour l’été que n’importe quel roman trash”, a déclaré Henry Harteveldt, ancien directeur de la compagnie aérienne et président du groupe de recherche sur l’atmosphère.

Barre réglementaire élevée