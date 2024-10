Frontier Communications dégradé dans le cadre des projets d’acquisition de VZ Par Investing.com

Lundi, les analystes de TD Cowen ont ajusté leur position sur Frontier Communications (OTC 🙂 (NASDAQ : FYBR), passant d’une note d’achat à une note de conservation et fixant un nouvel objectif de prix de 38,50 $, une légère baisse par rapport aux 39,00 $ précédents. La révision intervient alors que Frontier est sur le point d’être acquis par VerizonCommunications Inc (NYSE :). au prix d’achat de 38,50 $ par action. Ce prix d’acquisition est environ 8 fois supérieur à l’EBITDA estimé de Frontier pour 2024.

La décision de déclasser la société de télécommunications a été influencée par les développements récents à la suite de la Journée des marchés des capitaux de T-Mobile US (NASDAQ 🙂 Inc. Les analystes ont noté une diminution de la probabilité qu’une offre concurrente plus élevée émerge pour Frontier. Selon les observations des analystes, les investisseurs privés sont plus enclins à consolider les petits opérateurs régionaux de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) avant de potentiellement les vendre à de plus grands opérateurs, souvent appelés les Big 3.

Les analystes de TD Cowen s’attendent à ce que l’acquisition par Verizon soit finalisée comme initialement annoncé, sans nouvel appel d’offres. L’accord devrait se dérouler sans changements significatifs, qui ont été pris en compte dans la notation boursière et l’objectif de cours nouvellement ajustés de Frontier Communications.

L’acquisition est une décision stratégique de Verizon, se positionnant pour étendre sa présence haut débit. Frontier Communications, qui propose une gamme de services Internet, de télévision et de téléphonie, devrait compléter les offres existantes de Verizon. L’accord d’acquisition et la dégradation ultérieure de la note de Frontier reflètent l’évolution du paysage du secteur des télécommunications, où la consolidation est un thème récurrent.

Par ailleurs, Frontier Communications (NASDAQ : FYBR) a été au centre des discussions avec l’annonce de l’intention de Verizon d’acquérir la société pour 20 milliards de dollars. L’accord, qui a conduit à une réévaluation des actions de Frontier par MoffettNathanson de Acheter à Neutre, devrait être conclu dans 18 mois sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et du vote des actionnaires de Frontier.

En outre, Frontier a obtenu plus de 23 millions de dollars de subventions pour étendre le service haut débit par fibre optique dans les comtés de San Bernardino et de Riverside en Californie. Sur le plan financier, Frontier a annoncé une augmentation de 2 % de ses revenus, atteignant 1,48 milliard de dollars, et une croissance de 5 % de l’EBITDA lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre 2024. Malgré une perte nette de 123 millions de dollars, le flux de trésorerie opérationnel de la société est resté robuste à 374 millions de dollars.

Perspectives InvestingPro

Alors que Frontier Communications (NASDAQ : FYBR) se prépare à son acquisition par Verizon, les données InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire sur la situation financière de l’entreprise. Malgré la récente dégradation de la note par TD Cowen, FYBR a affiché un solide rendement au cours de l’année écoulée, avec un rendement total sur un an de 132,02 % selon les dernières données. Cette performance s’aligne sur le prix d’acquisition de 38,50 $ par action, ce qui représente une prime par rapport aux récents cours de bourse.

Cependant, InvestingPro Tips met en évidence certains défis auxquels l’entreprise est confrontée. Frontier fonctionne avec un fardeau d’endettement important et ses obligations à court terme dépassent les actifs liquides. Cette structure financière a peut-être influencé la décision de l’entreprise d’accepter l’offre d’acquisition de Verizon. De plus, les analystes ne s’attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, ce qui pourrait expliquer le multiple de 8x l’EBITDA utilisé dans la valorisation de l’acquisition.

Pour les investisseurs cherchant à mieux comprendre la santé financière et les perspectives de Frontier, InvestingPro propose 5 conseils supplémentaires au-delà de ceux mentionnés ici. Ces informations pourraient fournir un contexte précieux pour évaluer l’équité des conditions d’acquisition et le potentiel autonome de l’entreprise.

Cet article a été généré avec le soutien de l’IA et révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, consultez nos CGV.