Frontier Airlines se débarrasse du service client par téléphone

La plupart des grands transporteurs offrent encore des lignes de service à la clientèle. Mais Frontier, qui facture des frais pour tout, des attributions de siège avancées aux bagages à main et aux collations, cherche souvent des moyens de réduire les dépenses. Lors de sa journée des investisseurs plus tôt ce mois-ci, Frontier a laissé entendre qu’il cesserait d’offrir un service client par téléphone, un changement que le site de voyage Travel Noire signalé plus tôt cette semaine.

Les passagers qui appellent le numéro du service client que Frontier répertorie sur son site Web reçoivent désormais le message : “Chez Frontier, nous offrons les tarifs les plus bas du secteur en exploitant notre compagnie aérienne aussi efficacement que possible. Nous voulons que nos clients puissent également opérer efficacement. , c’est pourquoi nous facilitons la recherche de ce dont vous avez besoin sur Flyfrontier.com ou sur notre application mobile.”

Le week-end dernier, le transporteur budgétaire a achevé sa transition vers l’assistance en ligne, mobile et textuelle, ce qui lui permet de s’assurer que les clients obtiennent “les informations dont ils ont besoin aussi rapidement et efficacement que possible”, a déclaré la porte-parole Jennifer de la Cruz à CNBC dans un communiqué envoyé par courrier électronique. .

Jack Filene, vice-président senior des clients de Frontier, a déclaré lors de la présentation aux investisseurs du 15 novembre que le changement contribuerait à réduire les coûts de main-d’œuvre et à accélérer les transactions.

“Nous soutenons des taux de main-d’œuvre plus élevés dans le canal vocal, et nous sommes limités à cette interaction individuelle”, a déclaré Filene. En revanche, il a déclaré qu’un agent de chat pouvait traiter trois demandes à la fois, voire plus.

“Pensez à la question la plus obscure qu’un client pourrait poser et qui prendrait de très nombreuses minutes à rechercher et à trouver une réponse à un agent du centre d’appels. Le chatbot peut y répondre très rapidement”, a-t-il déclaré.

Frontier a réalisé un bénéfice de 31 millions de dollars sur 906 millions de dollars de revenus d’exploitation au dernier trimestre. Il a dépensé 182 millions de dollars en coûts de main-d’œuvre, sa deuxième dépense la plus importante après le kérosène, en hausse de près de 70 % par rapport à la même période de 2019.

Le changement à Frontier intervient alors que les longs délais d’attente sur les lignes téléphoniques du service client et d’autres canaux ont contrarié les voyageurs cette année, dont beaucoup ont également dû faire face à une augmentation des retards et des annulations au cours de l’été, aggravée par les pénuries de main-d’œuvre.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont rajouté du personnel, tout en déployant davantage de canaux permettant aux clients de changer de vol eux-mêmes ou de communiquer par SMS.

Frontier n’est pas le seul à renoncer à un centre d’appels. Breeze Airways, la nouvelle compagnie américaine lancée par JetBlue le fondateur David Neeleman, n’offre que des options de texte, d’e-mail ou de messagerie pour le service client.

“Avec les options en ligne, notre demande moyenne d’invité est traitée en 15 à 20 minutes”, a déclaré le porte-parole de Breeze, Gareth Edmondson-Jones.