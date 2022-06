Frontier adoucit l’offre de fusion de Spirit alors que le vote des actionnaires se profile

Frontier Airlines a adouci son offre de fusion avec son compatriote transporteur à bas prix Spirit, moins d’une semaine avant que les actionnaires de Spirit ne votent sur l’accord.

La nouvelle offre à 4,13 dollars par action, soit 2 dollars par action de plus que l’offre initiale en espèces et en actions de Frontier, intervient après que JetBlue Airways a augmenté à plusieurs reprises sa propre offre d’achat pur et simple de Spirit dans le cadre d’un accord entièrement en espèces.

La bataille pour Spirit, basée à Miramar, en Floride, s’est intensifiée ces dernières semaines. JetBlue a fait valoir que son accord l’aiderait à mieux concurrencer les grands transporteurs et à se développer rapidement à un moment où les nouveaux avions et pilotes sont rares.

JetBlue prendrait le contrôle de Spirit, tandis qu’une combinaison Frontier-Spirit créerait un mastodonte de transporteur à prix réduit. L’une ou l’autre transaction créerait la cinquième compagnie aérienne du pays.

Les actionnaires de Spirit doivent voter jeudi sur l’accord de Frontier.

Le PDG de Spirit, Ted Christie, a déclaré à CNBC que le conseil d’administration de la compagnie aérienne avait évalué la dernière offre de JetBlue et doutait toujours que les régulateurs approuvent l’accord. Le conseil d’administration, a-t-il dit, considère toujours un rapprochement avec Frontier comme “une transaction supérieure”.

JetBlue n’a pas immédiatement commenté l’offre édulcorée de Frontier.

La nouvelle offre, qui a été annoncée vendredi soir, augmente également les frais de rupture inversés proposés de 100 millions de dollars à 350 millions de dollars, au cas où l’accord ne serait pas approuvé par les régulateurs. Cela correspond aux frais de rupture inversés proposés par JetBlue. La nouvelle offre de Frontier comprend un montant prépayable de 2,22 $ aux actionnaires de Spirit.

Christie a déclaré que le conseil d’administration avait toujours des préoccupations réglementaires concernant l’alliance nord-est de JetBlue avec American Airlines, qui permet aux transporteurs de se coordonner sur les vols et de réserver des passagers dans les avions de l’autre. L’année dernière, le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour rompre ce partenariat.

Les actions des trois compagnies aériennes ont peu changé dans les échanges après les heures de bureau vendredi.