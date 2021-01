L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a annoncé mercredi qu’elle avait suspendu toutes les opérations en Hongrie en raison du traitement réservé par le gouvernement aux demandeurs d’asile.

Cette décision fait suite à une décision de la Cour européenne de justice (CJCE) en décembre, qui a conclu que la Hongrie «enfreignait le droit de l’UE» en restreignant l’accès aux demandeurs d’asile et aux migrants et en les repoussant au-delà de la frontière hongro-serbe en Serbie. .

Réagissant à l’annonce, la responsable des migrations de la Commission, Ylva Johansson, a tweeté: «Après la décision de la Cour de justice européenne de décembre exigeant que la Hongrie arrête les refoulements en Serbie, la suspension des opérations frontalières de Frontex en Hongrie est la bienvenue.

Plus tôt en janvier, l’organisme de surveillance des droits de l’homme, à savoir le Comité hongrois d’Helsinki (HHC), avait accusé Frontex de «fermer les yeux sur les violations systémiques des droits de l’homme bien documentées aux frontières Schengen de la Hongrie» pendant quatre ans, tout en constatant que la frontière l’agence est restée en Hongrie après la décision de la CJCE.

HHC a soutenu que depuis la décision, 2000 migrants et demandeurs d’asile ont été refoulés hors du pays alors que Frontex était non seulement toujours présent là-bas, mais aidait également la Hongrie à effectuer certaines expulsions et décisions d’expulsion documentées.