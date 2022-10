Frontex déclare que les conclusions d’un rapport accablant sont des “pratiques du passé”

“L’Agence prend au sérieux les conclusions des enquêtes, des audits et d’autres formes d’examen et les utilise comme des opportunités pour apporter des changements pour le mieux”, a déclaré l’agence dans un communiqué à l’Associated Press.

Les autorités grecques sont depuis longtemps accusées par des avocats des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, des enquêtes médiatiques et d’autres entités de mener des refoulements violents et meurtriers de migrants et de réfugiés traversant ses frontières depuis la Turquie.