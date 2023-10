Les Portland Trail Blazers 2023-24 ont été construits autour d’un noyau de jeunes gardes, de grands noms qui devraient occuper des places dans les cercles All-Star et peut-être All-NBA avant la fin de leur carrière. Malgré les choix de loterie Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, ainsi que le jeune phénomène Anfernee Simons avant sa blessure, Portland a commencé la saison sans victoire à son actif.







Jusqu’à ce soir, bien sûr.

Portland est entré à Toronto et a vaincu une équipe vétéran des Raptors 99-91. Les Blazers n’ont tiré que 44,7 % sur le terrain et 31,4 % sur l’arc à trois points. Henderson est allé 4-12 et a commis 4 revirements avant de commettre une faute en 34 minutes. Sharpe a tiré 4-10 pour 14 et a lui-même réalisé 4 revirements.

Mais Portland a survécu, puis a prospéré, grâce au jeu de ses joueurs de première zone, largement absents et méconnus en début de saison. Jerami Grant a mené son équipe avec 22 points sur 8-18 aux tirs, réussissant un trois points clés en quatrième. Deandre Ayton a aidé à boucher une défense poreuse de la voie des Blazers et a inversé un raz-de-marée de rebonds offensifs pour les Raptors en seconde période, terminant lui-même le match avec 23 rebonds. Jabari Walker et Toumari Camara ont réalisé des jeux défensifs clés dans les dernières minutes du match. Les grands hommes de Portland ont joué le rôle de grand frère, intervenant lorsque les Raptors frappaient les gardes, aidant ainsi l’équipe à remporter sa toute première victoire de la saison.

Si vous avez manqué l’action, vous pouvez trouver un récapitulatif trimestre par trimestre ici. Une fois que vous avez compris l’essentiel, voici quelques points d’analyse du jeu.

Défense intérieure en construction

L’une des histoires marquantes de la jeune saison est que, malgré le changement massif de personnel et une énorme amélioration des qualités athlétiques, les Blazers n’ont presque pas de défense intérieure. Deandre Ayton n’est pas un bloqueur de tir. Même s’il l’était. peu d’équipes mènent l’action directement via leurs centres sans une sorte d’écran induisant un changement. Si quelqu’un d’autre qu’Ayton se retrouve sur un grand homme adverse, l’adversaire a un énorme avantage en termes de hauteur. Si Deandre reste à la maison, les dribbleurs brisent simplement les défenseurs du périmètre de Portland, forcent Ayton à se déplacer de leur côté du terrain, puis passent de l’autre côté.

C’est dans le demi-terrain. Ne demandez même pas combien de fois les Raptors ont obtenu des revirements suite à des échappées contre des défenseurs simples au cours de la première moitié de ce match.

Ne posez pas non plus de questions sur le rebond défensif de Portland. Ils sont bons du côté offensif – un point important cette année – mais ils ont été quasiment incompétents à l’autre bout du terrain jusqu’aux dernières minutes du match.

Perdre le confinement en demi-terrain, à la pause et sur les planches donne aux Blazers un jackpot 7-7-7 sur la machine à sous de Suckiness pour la défense de la peinture. Toronto a marqué 60 de ses 91 points dans le couloir ce soir, et 11 autres depuis la ligne des fautes, principalement sur des drives.

Cela dit, lorsque Portland avait besoin d’un gros « D », Jabari Walker et Deandre Ayton se sont mobilisés. Ils ont fourni des points d’ancrage dans la voie, permettant aux coéquipiers de s’effondrer et d’aider plutôt que de s’effondrer et de commettre une faute. Les points économisés sur les arrêts intérieurs dans les 6h00 finales ont sauvé la partie. Si les Blazers avaient défendu les six derniers matchs comme ils l’avaient fait lors des six premiers, ils n’auraient jamais pu marquer suffisamment pour compenser.

Courir même

Les Blazers ont cédé 22 balles de break rapide ce soir, dont beaucoup suite à des revirements. Ce n’est pas bon. La différence entre cette sortie et les sorties précédentes est que Portland a également marqué 22 points, faisant de la catégorie un lavage.

La catégorie points après revirements est également restée stable à 19. Cela a certainement aidé.

Fondamentalement, Portland a poussé dans deux des catégories qui les avaient tourmentés lors des matchs précédents, permettant à d’autres facteurs de faire la différence. Ils n’avaient pas besoin d’être bien dans ces domaines, il suffit de ne pas être plus nul que l’adversaire.

Trois points

Portland a construit une avance qui a renforcé la confiance en première mi-temps grâce à trois points. Trois joueurs – Sharpe, Malcolm Brogdon et Matisse Thybulle – ont tiré à 40 % ou mieux de l’arc dans le jeu. Les Blazers n’ont terminé que 11-35, 31,4%, à distance en raison d’un tir de mauvaise qualité au quatrième quart, mais cela n’avait pas beaucoup d’importance car…

…enfin, les Blazers ont bien défendu l’arc ! Toronto a eu peu de regards immobiles à trois. Ils étaient harcelés ou couverts, même lorsque les défenseurs de Portland ont dû se retirer pour faire le travail. C’est la première fois de la saison que les Blazers montent une défense à trois points. Ils n’ont pas exactement gardé le couvercle sur la peinture pendant qu’ils le faisaient, mais au moins nous savons que défendre l’arc est désormais possible. Toronto a tiré 4-29, un misérable 13,8%, à distance ce soir.

Ayton des rebonds

En fin de compte, un homme a sauvé ce match pour Portland : le centre Deandre Ayton. Jusqu’à présent cette saison, Ayton a connu des problèmes de fautes, un manque de tirs et des minutes de jeu courtes. Il n’a toujours pas obtenu une tonne de tentatives (9), mais il est resté sur le terrain pendant 32 minutes, commettant une seule faute personnelle contre l’alignement central de Toronto. Il a également obtenu deux tirs bloqués.

Les 23 rebonds d’Ayton remportent cependant le grand prix. Toronto a reçu tir après tir au cours de la quatrième période critique jusqu’à ce qu’Ayton y mette fin tout seul. Au cours de la même période, Portland a raté ses propres tentatives au moment où il avait besoin d’élargir son avance et de mettre de côté le match. Les rebonds offensifs d’Ayton dans les moments critiques leur ont donné des possessions supplémentaires. Ils n’ont pas toujours marqué, mais ils ont mangé suffisamment de temps pour mettre fin à la tentative de Toronto de prendre l’avantage en fin de match.

Ayton était l’homme ce soir. Personne d’autre ne s’en est approché.

Voies et triples

Grant et Henderson ont tenté de se frayer un chemin à travers la défense de Toronto dès le début. Ils ont commencé le jeu en entrant dans la voie. Au fur et à mesure que l’action se déroulait, ils sont passés aux sauteurs à longue portée.

Grant a marqué 22 sur 8-18 au tir, 2-8 à distance. Cela ne semble pas impressionnant dans l’ensemble, mais il était au cœur de la construction de la crédibilité des Blazers en seconde période.

Henderson a marqué 11 points sur 4-12 aux tirs, mais il a ajouté 7 passes décisives. Il a trouvé un moyen d’accéder à un espace ouvert pour la première fois de l’année. Il a réussi à en tirer des passes qui avaient du sens au moins les deux tiers du temps.

La soirée n’était pas parfaite pour l’un ou l’autre, mais l’énergie implacable avec laquelle les principaux joueurs de Portland ont abordé le match a fait la différence. Cela contrastait avec l’approche plus décontractée de Toronto, qui a fini par les mordre.

Jeu sur banc

Une fois de plus, les Blazers ont obtenu un jeu bonus depuis leur banc.

Malcolm Brogdon en a marqué 21. Même s’il a fallu 21 tirs pour y parvenir, même s’il en a raté quelques-uns tardivement, sa connaissance du moment, du lieu et de la manière d’attaquer se démarque parmi ses jeunes coéquipiers.

Le match de banc de la soirée aurait pu appartenir à Jabari Walker. Il a obtenu les minutes du quatrième quart-temps, a effectué un bloc critique dans la séquence, a rebondi un peu et a aidé son équipe à courir. Son copain de banc, Toumari Camara, a fourni une énergie similaire en ajoutant 7 rebonds en 23 minutes. L’entraîneur Billups lui a également fait confiance pour les minutes décisives après la faute d’Henderson.

Matisse Thybulle est titulaire, techniquement, mais il est si solidement ancré dans un rôle de soutien qu’il pourrait tout aussi bien figurer parmi les joueurs de mi-rotation. Il a joué 19 minutes assez remarquables, marquant 3 des 4 tirs à trois points pour étendre le terrain, délivrant quelques passes décisives et aidant à la défense périmétrique susmentionnée.

Aucune fatigue évidente

Être jeune a été un désavantage pour les Blazers jusqu’à présent cette année, mais ce soir, ils ont peut-être vu un avantage. Lors de la deuxième soirée consécutive, Portland semblait plus fort au quatrième quart que ses adversaires. Ils n’ont montré aucun signe tangible de fatigue, obtenant de grosses minutes de la part de 5 de leurs 6 meilleurs joueurs.

Gagnez simplement

Soyons réalistes. Ce jeu n’était pas un Rembrandt. L’entraîneur-chef Chauncey Billups le ramènera à la maison et l’accrochera de toute façon à son réfrigérateur parce que ses enfants l’ont fait. Pour la première fois de l’année, les Blazers ont enchaîné suffisamment d’arrêts, de blocages et de rebonds pour compenser leurs fautes, leurs revirements et leurs tirs incohérents. Comme nous l’avons dit plus haut, au moins ils savent que c’est possible maintenant. Même s’ils vont bientôt recommencer à perdre, j’espère que ce sera une marque à viser au fur et à mesure du déroulement de la saison.

Suivant

Le score de la boîte

Les Blazers se rendent maintenant à Détroit pour affronter une jeune équipe des Pistons mercredi soir à 16h00, Pacifique. Et ils le feront avec la possibilité de créer une séquence de victoires.

