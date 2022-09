Fromages rappelés à cause de Listeria : vérifiez si vous avez cette marque dans votre réfrigérateur

Un tas de fromages différents de Keswick Creamery sur la côte Est ont été rappelé en raison de préoccupations liées à la listeria potentielle contamination.

Les fromages étaient vendus au Dupont Circle Freshfarm Market à Washington, DC; Marché fermier de Takoma Park à Takoma Park, Maryland ; Smith Meadows Farm Store à Berryville, Virginie ; Oylers Organic Farms and Market à Biglerville, Pennsylvanie; et Talking Breads Farm Store à Mechanicsburg, en Pennsylvanie.

Listeria peut provoquer des infections mortelles chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, y compris les jeunes et les personnes âgées, et peut également provoquer des fausses couches. Aucune maladie n’a été signalée en rapport avec les fromages, mais la bactérie a été détectée lors d’un échantillonnage de routine par la Food and Drug Administration.

Voici les fromages Keswick Creamery qui ont été rappelés :

Fromage Calverley 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Vulkwin’s Folly Cheese 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Fromage Havarti 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Fromage Vermeer 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Wallaby Cheese 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Tomme lavée au cidre 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Fromage Feta 4oz à 12oz, prix et poids étiquetés à l’encre rouge, noire ou violette

Ricotta au lait entier, contenant de charcuterie transparent de 8 oz et 16 oz, avec dates de péremption 18/07/22, 25/07/22, 01/08/22, 08/08/22 et 18/08/22

Fromage Bovre (nature, origan et ail, herbes de Provence, canneberge et miel), contenant de charcuterie transparent de 8 oz, avec dates de péremption 25/07/22, 01/08/22, 08/08/22 et 22/08/22

Fromage Quark (nature et aneth et oignon), contenant de charcuterie transparent de 8 oz et 16 oz, avec dates d’expiration 7/7/22, 8/4/22 et 8/25/22.

Vous pouvez obtenir un remboursement complet auprès de Keswick Creamery.

