Fromage artisanal crémeux et riche à base de lait de vaches de race européenne paissant dans les champs d’Agassiz

Il y a quelque chose de spécial à voir un produit prendre vie du début à la fin, et dans le cas des fromages naturels The Farm House, c’est exactement ce que vous pouvez faire.

Lors d’une visite autoguidée à travers la propriété d’Agassiz, vous trouverez des vaches et des chèvres qui paissent dans les champs et un agriculteur traire les animaux quotidiennement dans la grange. Après cela, le lait est transféré à l’usine de transformation de la ferme. Les spectateurs sont invités à regarder par les fenêtres et à voir comment fonctionne le processus de fabrication du fromage. À l’intérieur se trouve ce qui ressemble à une baignoire – une grande cuve en métal qui chauffe le lait, le pasteurise.

« Les clients apprécient de pouvoir voir toute l’histoire », a déclaré Dana Dinn, le directeur de la vente en gros qui travaille pour l’entreprise depuis plus de 10 ans. « Tout le monde veut savoir et voir d’où vient sa nourriture et ce qu’elle contient. »

The Farm House Natural Cheeses a été fondée en 2003 par Debra Amrein-Boyes et son mari, George, qui ont appris la fabrication du fromage en Suisse avant d’amener l’artisanat en Colombie-Britannique. Le couple a depuis pris sa retraite et s’est installé au Québec. Le nouveau propriétaire, Brian Bilkes, a pris la relève, et l’entreprise conserve toujours cet esprit familial, avec une équipe soudée d’une douzaine d’individus.

L’été, ils emballent leurs produits dans un camion et les conduisent dans différents marchés fermiers, principalement à Vancouver, où ils vendent du fromage, du lait, du beurre et du yogourt. Leurs vaches ont une teneur plus élevée en matières grasses, ce qui, dans le cas du fromage, fait partie de ce qui le rend si délicieux.

Leurs vaches de race européenne – Jerseys, Guernseys et Brown Swiss – contiennent la protéine A2, qui produit une teneur plus élevée en matière grasse, créant ces fromages crémeux et riches.

Dinn a déclaré que les personnes qui pensent être intolérantes au lactose viennent dans leur ferme et se rendent compte qu’elles peuvent consommer leurs produits, ce qui peut être dû en partie à la protéine A2 et aussi parce que leur lait n’est pas homogénéisé.

« [Homogenized milk] peut être difficile à digérer pour notre corps. Lorsque le lait est homogénéisé, cela modifie la structure des molécules du lait, ce qui le rend plus difficile à décomposer.

The Farm House Natural Cheeses prend au sérieux le mot « naturel », qui est souvent utilisé à mauvais escient dans l’industrie alimentaire. Malgré la réglementation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les produits « naturels » peuvent toujours contenir des ingrédients artificiels ou synthétiques.

« Nos produits sont le strict minimum. Lait, culture, un peu de sel, chlorure de sodium. Voilà pour nos fromages. Notre lait est chauffé sans additif. Nous fabriquons un yaourt à boire, et nous n’ajoutons pas d’édulcorants. C’est juste du miel et de la purée de fruits, par exemple. Pas de sucre ou quelque chose comme ça », a déclaré Dinn.

The Farm House Natural Cheeses propose différentes sortes de fromages, dont certains sont pressés dans un moule, recouverts d’une couche antifongique puis trempés dans une cire – pensez au gouda ou à leur fromage Country Morning.

D’autres fromages sont leurs fromages à croûte lavée, Heidi ou Alpine Gold, par exemple. Le fromage est lavé avec de la saumure (eau salée) tous les deux ou trois jours, formant sa propre croûte et développant plus de couleur pendant qu’il repose et vieillit.

La plupart de leurs fromages vieillissent de trois à six mois, certains vieillissant un an, deux ou plus. Certains fromages se dirigent vers les marchés fermiers, d’autres vers les magasins ou les restaurants, y compris la boutique de cadeaux de la ferme, où les gens peuvent les acheter et se livrer à des dégustations de fromages. Ils vendent également d’autres produits sélectionnés, soutenant les artisans locaux de la région.

Tout cela semble pittoresque, bien que cela demande beaucoup de travail acharné. Par exemple, en raison d’inondations il y a quelques années, de nombreuses grandes exploitations produisant à l’échelle commerciale n’ont pas pu transférer leurs produits.

«Nous travaillions tous les jours pour essayer d’obtenir plus de lait en bouteille et de produits fabriqués. Toutes les épiceries du coin nous appelaient pour essayer de remplir leurs étagères parce qu’elles n’avaient pas de beurre, elles n’avaient pas de lait. Tout le monde avait un peu peur dans cette situation. C’était une expérience folle », a déclaré Dinn.

Comme leur ferme ne dépend pas du transport externe et que tout est fait directement sur place, leurs employés ont chargé leurs véhicules, livrant lait, beurre, yogourt et produits fromagers le plus rapidement possible.

Pour répondre à la demande, une grande partie du lait régulièrement utilisé pour fabriquer du fromage était plutôt mis en bouteille ou transformé en yaourt. Le yaourt prend environ trois jours à fabriquer, mais c’est un délai plus rapide que le fromage, qui peut prendre quelques mois, a déclaré Dinn.

The Farm House Natural Cheeses est pittoresque et aime soutenir sa communauté.

« Nous encourageons les gens à se déplacer, de ferme en ferme, et à voir tout ce que la communauté a à offrir. »

Ils font partie du Circle Farm Tour, qui guide les gens vers 10 à 20 fermes, marchés, restaurants, foires, sites patrimoniaux et autres événements spéciaux dans la région. La brochure et la carte permettent aux gens de créer un voyage autoguidé tranquille à travers les champs herbeux de la vallée du Fraser.

« Beaucoup de gens sautent sur leurs vélos et se déplacent vers toutes les différentes destinations », a déclaré Dinn.

Visitez farmcheeses.com pour tous vos besoins en fromage.

