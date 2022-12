From Behind Bars, Inmates Award France’s Latest Book Prize

Régine Hatchondo, présidente du centre, a déclaré que les objectifs étaient de rendre la culture plus accessible et de favoriser la pensée critique. “C’est aussi une question civique”, a-t-elle déclaré. “Les détenus doivent débattre entre eux, et évidemment ils ne sont pas toujours d’accord.”

L’Académie Goncourt, dont le jury d’écrivains confirmés décerne le grand prix Goncourt, s’est associée avec plaisir au projet.

“J’ai toujours plaidé pour que la prison soit la plus ouverte possible, si l’on peut dire, pour qu’elle fasse vraiment partie intégrante de notre société, et non un milieu clos et inconnu qui devienne un objet de peur ou d’ignorance”, a déclaré Philippe Claudel, un écrivain qui est le secrétaire général de l’académie et qui a enseigné le français aux détenus pendant plus d’une décennie dans les années 1980 et 1990.