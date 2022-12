Froid, pluie, boue, neige ou même une journée parfaite. Racontez-nous votre course la plus mémorable de 2022.

Début février, j’ai couru sur un vieux tapis roulant dans le sous-sol d’un hôtel de Pékin portant un masque KN95. C’était misérable et exaltant. C’était ma seule option, et il fallait que ce soit fait.

Ce n’est pas une course sur laquelle je reviendrai avec tendresse en réfléchissant aux milles parcourus l’année dernière.

Non, la course dont je me souviendrai cette année était ma première course en dehors de la bulle olympique de Pékin. J’ai eu une escale de 24 heures à Paris, et pour la première fois depuis des semaines, j’ai pu courir dehors.

Alors, j’ai couru pour me perdre. J’ai ricané de joie et j’avais les larmes aux yeux et j’ai sûrement effrayé les gens que je croisais. C’était l’une de ces courses où vous vous sentez comme un enfant, étonné de voir à quelle distance et à quelle vitesse vos membres peuvent vous emmener.

Je me suis donné un délai. J’avais des croissants à manger et un vol à prendre, et je ne voulais pas me blesser lors d’une virée en voiture.