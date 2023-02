Froid mordant, souffle de neige Sud-ouest ; Les autoroutes de l’Arizona fermées

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Un froid glacial, de la pluie et de la neige ont soufflé sur une grande partie du sud-ouest des États-Unis mardi, fermant des tronçons d’autoroutes interétatiques et nationales dans le nord de l’Arizona où jusqu’à un pied (30 centimètres) de neige était possible et même temps plus froid sur le chemin.

Un avertissement de tempête hivernale reste en vigueur jusqu’à mercredi soir pour une grande partie du nord de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, a indiqué le National Weather Service.

Un tronçon de 40 milles (64 kilomètres) de l’Interstate 17 en direction nord, du lac Montezuma au nord jusqu’à Flagstaff, a été fermé mardi soir. Un court tronçon de la I-40 près de Winslow a également été fermé alors que le puissant front froid continuait de se déplacer vers l’est.

Il est susceptible de produire des taux de chutes de neige de 1 à 2 pouces (2,5 à 5 cm) par heure dans certaines parties du nord de l’Arizona, y compris Flagstaff, a annoncé mardi le service météorologique.

“La combinaison de neige abondante et de poudrerie réduira la visibilité sur les routes de la région, entraînant des conditions de conduite dangereuses”, a averti le service météorologique de Flagstaff.

Des dépressions nocturnes inférieures à zéro Fahrenheit (inférieures à -17 Celsius) étaient prévues dans la Sierra le long de la ligne Californie-Nevada, avec des chiffres à un chiffre dans certaines parties de l’Arizona, a annoncé mardi le National Weather Service.

“Les impacts de la tempête hivernale se concentreront sur le nord-est du Nouveau-Mexique mercredi après-midi et soir avant la sortie du système mercredi soir, avec des conditions proches du blizzard possibles”, a déclaré mardi le service météorologique d’Albuquerque.

Le service de Reno a averti “ce sera carrément dangereux dans les zones exposées de la haute Sierra” tôt mercredi avec des refroidissements éoliens de -20 à -30 degrés Fahrenheit (-29 à -34 Celsius).

Des vents soufflant jusqu’à 88 mph (141 km/h) ont été enregistrés tôt mardi dans le centre de la Sierra à Mammoth Mountain au sud du parc national de Yosemite, a indiqué le service.

The Associated Press