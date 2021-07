« Froid glacial »: le héros italien Donnarumma devient viral pour la réaction d’arrêt sur penalty de l’Euro 2020 alors que Bonucci et Chiellini trollent l’Angleterre (VIDEO)

Le gardien du PSG Donnarumma a été battu tôt par Luke Shaw à moins de deux minutes de la finale de Wembley contre l’Angleterre.

Pourtant, après un égaliseur de Bonucci en seconde période contraint aux prolongations et aux tirs au but, l’ancienne star de l’AC Milan est devenue le héros de la soirée.

Premier coup de pied concédé à Harry Kane et Harry Maguire, Donnarumma a été envoyé dans le mauvais sens par Marcus Rashford mais l’attaquant de Manchester United s’est trompé d’angle et a frappé le poteau.

La nervosité s’est ensuite installée chez les jeunes stars anglaises, avec l’imposant gardien italien de 6″4 sauvant Jadon Sancho et Bukayo Saka, dont les ratés ont remis aux Azzurri leur premier trophée Euros depuis 1968.

La plupart des reportages télévisés se sont immédiatement éloignés du joueur du tournoi Donnarumma après avoir nié Saka, montrant plutôt le reste des hommes de Roberto Mancini en train de célébrer.

Cependant, des images supplémentaires qui sont depuis devenues virales en ligne et montrent le personnage glacial du jeune homme de 22 ans dans toute sa splendeur.

—Sept matchs—Trois draps propres—Quatre buts encaissés—Neuf arrêts—A remporté deux tirs au but—Joueur du tournoiIl n’a que 22 ans, mais quel #EURO2020 pour Gianluigi Donnarumma pic.twitter.com/dI6RW7q89e – Football B/R (@brfootball) 12 juillet 2021

Plutôt que de s’effondrer à genoux comme le font la plupart des tireurs après avoir remporté une fusillade, généralement suivis de gestes tels que pointer vers le ciel ou se croiser avant de fondre en larmes, le prodige se pavane simplement à travers la boîte de 18 mètres avec une expression vide.

Même harcelé par ses coéquipiers, il parvient tout de même à rester debout un certain temps dans sa déambulation impitoyable, jusqu’à ce qu’ils finissent par le mettre en terre devant leur fidèle compatriote itinérant dans les tribunes.

Réaction de Donnarumma après avoir sauvé le penalty de Bukayo Saka. 🤣🤣🏆 #ITApic.twitter.com/H5sZhp2egQ — Maxime (@itzmaxonline) 12 juillet 2021

Pourtant, alors que Saka, Rashford et Sancho ont été victimes d’abus raciaux pour leurs ratés, Donnarumma a reçu des éloges universels.

« C’est juste un autre jour au bureau, » a commenté un spectateur en ligne.

« Jamais vu une réaction plus froide après avoir économisé un penalty et remporté la Coupe d’Europe de votre pays ! »

« Je veux ce niveau de calme dans la vie ! » réclamé un autre.

Jamais vu une réaction plus froide, après avoir économisé un penalty et remporté la Coupe d’Europe de votre pays ! Je veux ce niveau de calme dans la vie ! 💯#ITA#Donnarumma#EURO2020pic.twitter.com/FktcPKedTe – Athul Mohan (@happy_dotcom) 11 juillet 2021

« La posture Je fais ça pour vivre », a plaisanté quelqu’un d’autre, comme il a également été remarqué: « Ce gars est cool comme de la glace. Le fait qu’il n’ait que 22 ans et qu’il soit déjà l’un des meilleurs est tout simplement incroyable! »

« C’est une nuit incroyable », Donnarumma a déclaré après le match. « Si je suis le meilleur joueur du tournoi, c’est aussi grâce à Bonucci et Chiellini. Nous avons été extraordinaires, nous sommes très heureux. »

« Nous n’avons pas cédé d’un pouce. Nous sommes une équipe fantastique et nous méritons tout cela », il continua. « Ce but aurait pu nous tuer, mais nous ne sommes pas ce genre d’hommes. Nous sommes ce genre d’hommes qui n’abandonnent jamais. »

« Malgré le but dès le début, nous avons toujours dominé le match, puis avec les tirs au but, il y a Gigio », a ajouté le capitaine Giorgio Chiellini.

« Nous sommes passés de Gigi à Gigio », a-t-il conclu, en référence à la façon dont le héros de la nuit a succédé au légendaire Gianluigi Buffon entre les bâtons pour les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde.

Donnaruma se joint à la fête pic.twitter.com/mqlaRl6FwH – 433 (@433) 12 juillet 2021

Une fois la victoire scellée, Bonucci a été capturé en train de crier « Ça arrive [to] Rome » vers le bas de la caméra, et c’est quelque chose que le défenseur central a poursuivi tout en célébrant dans les vestiaires de Wembley, avec Donnarumma plus tard.

« Nous avons entendu dire jour après jour que le trophée reviendrait à Londres. Désolé pour eux, mais en fait, la coupe prendra un bon vol vers Rome », a déclaré la star du match lors de sa conférence de presse d’après-match, tout en dédiant la victoire aux Italiens en Italie et dans le monde.

« Nous avons entendu ‘ça rentre à la maison’ jour après jour’ »Désolé, mais la coupe prend un bon envol!’ 🤷‍♂️ ‘Il s’envolera vers Rome !’ 🇮🇹Leonardo Bonucci n’a pas pu résister 🤭#EURO2020#ITApic.twitter.com/dxOm3YmNfV – Objectif (@goal) 12 juillet 2021

Comptant maintenant 326 matchs ensemble pour le club et le pays, Bonucci et Chiellini ont enfin goûté à la gloire après une défaite sur cette étape lors du dernier obstacle contre l’Espagne en 2012, et une paire de défaites en finale de la Ligue des champions 2015 et 2017 contre les géants de la Liga Barcelone. et le Real Madrid.

On soupçonnait que leur âge de vétéran en ferait une cible facile pour des attaques rapides dans cette édition du tournoi phare de l’UEFA, mais dans un exploit remarquable pour les 34 et 36 ans, ils n’ont commis aucune erreur qui a conduit à un tir ni ont été dribblés à une occasion.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

Après que le skipper Chiellini eut posté un « Ça vient Rome » selfie avec le trophée dans le bus de l’équipe, Bonucci a mis en ligne ce matin une photo intime du couple avec le bien précieux sur un lit d’une chambre d’hôtel.

« Calme, il dort en toute sécurité. Nous le protégeons », a-t-il écrit dans sa légende sur Instagram.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Dans la section commentaires, Antoine Griezmann a répondu avec une série de smileys et de flammes, tandis que l’ancien coéquipier de la Juve, Patrice Evra, a déclaré : « J’adore ce couple » aux côtés de deux emojis pleurant de rire.