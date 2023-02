Froid extrême : Signes et symptômes d’engelures à surveiller

Les Canadiens continueront de se regrouper dans l’est du pays ce week-end alors qu’un récent accès de froid extrême persiste dans une grande partie du Québec et des provinces de l’Atlantique.

Des avertissements de froid extrême et de bourrasques de neige étaient en vigueur pour de nombreuses régions du Québec, des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador dès samedi matin alors qu’une vague de froid, apportée en partie par le vortex polaire de l’Arctique, a balayé le pays la semaine dernière.

Des milliers de personnes dans les Maritimes ont perdu l’électricité à cause du froid, tandis que l’ouverture du Carnaval de Québec a été reportée d’une journée.

Bien que cette explosion de temps hivernal devrait être “de courte durée”, a déclaré le climatologue principal d’Environnement Canada, David Phillips, à CTVNews.ca, avec des températures qui devraient augmenter d’ici la fin du week-end, les experts disent qu’il y a un certain nombre de signes d’engelures et d’autres symptômes. à surveiller en cas d’exposition au froid extrême.

“Si vous commencez à vous sentir mal, c’est mauvais signe”, a déclaré mercredi à CTV Montréal le Dr Christopher Labos, cardiologue à l’Université McGill.

“Si vous commencez à perdre la sensation dans vos doigts parce qu’ils commencent à avoir froid, rentrez à l’intérieur et réchauffez-vous. Si vous commencez à voir que vous êtes neurologiquement un peu paresseux, si vous trébuchez un peu, c’est un signe que tu es sorti trop longtemps. Rentre à l’intérieur.

Si vous commencez à hyperventiler ou remarquez que votre cœur bat plus vite, Labos dit que c’est une autre raison de rentrer à l’intérieur.

D’autres symptômes liés au froid cités par Environnement Canada comprennent l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les douleurs et la faiblesse musculaires, l’engourdissement et le changement de couleur des doigts et des orteils.

Les engelures, selon le ministère fédéral, peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée, en particulier avec le refroidissement éolien.

Labos dit que lorsqu’il est exposé à un froid extrême, le corps essaie de maintenir sa température centrale en augmentant la fréquence cardiaque et en resserrant les vaisseaux sanguins pour éviter la perte de chaleur.

Après un certain temps, le corps n’est plus capable de maintenir sa température centrale et l’inverse commence à se produire – le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle chute, les gens commencent à se sentir paresseux et tombent potentiellement dans le coma, ce qui, selon Labos, est la façon dont les gens meurent de exposition au froid.

“Beaucoup de ces choses sont réversibles. Tout ce que vous avez à faire est de vous échauffer à nouveau et c’est en quelque sorte le point clé”, a-t-il déclaré.

QUI EST LE PLUS VULNÉRABLE ?

Alors que tout le monde peut être affecté par le froid extrême, certaines personnes sont plus à risque.

Il s’agit notamment des nourrissons et des enfants, des personnes âgées, des personnes ayant des problèmes de santé préexistants, de ceux qui n’ont pas d’abri adéquat, des nouveaux arrivants au Canada, des travailleurs de plein air et des amateurs de sports ou de plein air, selon le bureau de santé du district de Simcoe Muskoka en Ontario.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ajoute que toute personne ayant déjà subi des blessures par le froid, qui souffre de fatigue, utilise de la nicotine ou certains médicaments ou a un faible apport calorique est également plus vulnérable.

Labos dit que la déshydratation vous exposera à un risque plus élevé avec la consommation d’alcool.

Malgré la croyance populaire selon laquelle l’alcool vous réchauffe, Labos dit qu’il fait en fait le contraire et peut aggraver l’exposition au froid.

Une condition telle que le diabète peut “atténuer” la réponse du corps à l’exposition au froid, dit Labos, tandis que toute personne souffrant de problèmes cardiovasculaires qui sollicitent davantage le cœur peut également causer des problèmes.

“Si vous devez faire une activité de plein air comme pelleter votre allée, la meilleure chose à faire est de la casser, d’aller à l’intérieur et de vous réchauffer, car cela va inverser toutes ces choses avant qu’elles ne commencent à causer des dommages permanents à votre corps. , qui se produit dans les phases ultérieures », a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de la rédactrice de CTVNews.ca Alexandra Mae Jones, de la rédactrice de CTVNews.ca Daniel Otis, du coordinateur numérique de CTVNewsAtlantic.ca Stephen Wentzell et de la Presse canadienne