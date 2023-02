Froid extrême: les défenseurs disent que les Canadiens sans abri sont à risque

Avec une vague de froid qui envoie une grande partie de l’Est du Canada à l’intérieur, les défenseurs des refuges pour sans-abri travaillent sans relâche pour ramener les personnes sans logement à l’intérieur alors que les températures chutent dangereusement.

“Cela a en fait été très effrayant et stressant avant ce que nous avons vu être prévu dans la province”, a déclaré Sheri Lecker, directrice générale du centre pour femmes et enfants Adsum d’Halifax, à CTV News Channel.

À Halifax, les températures ont chuté à -25 °C vendredi, battant un record vieux de 52 ans lorsque la ville a signalé -24,4 °C en 1971. De plus, Brier Island, Kentville, Port Hawkesbury et Yarmouth ont tous battu leurs propres records régionaux de temps froid en la province.

Lecker a déclaré que des groupes communautaires ont mis en place des abris pour les personnes sans logement dans des chambres d’hôtel et des abris éphémères, car de nombreux abris de logement sont déjà pleins. Cependant, dit-elle, comme les Néo-Écossais ne sont peut-être pas habitués à ces températures glaciales, de nombreuses personnes pourraient ne pas réaliser à quel point le froid peut être dangereux et choisir de rester à l’extérieur de peur de perdre leur installation à l’extérieur.

“Les gens ne veulent pas abandonner cet espace qu’ils ont créé à l’extérieur pour entrer une ou deux nuits dans un hôtel, puis peut-être retourner dans leur tente et découvrir qu’elle s’est effondrée ou qu’elle a été volée”, a-t-elle déclaré. .

À Toronto, les températures de refroidissement éolien ont approché les -30 °C alors qu’Environnement Canada avait lancé une alerte de froid extrême pour la majeure partie de la province le 3 février. Malgré le froid, Steve Doherty, directeur général de Youth Without Shelter, affirme que les bénévoles doivent se détourner personnes parce que leur refuge respecte toujours les restrictions liées à la COVID-19 et se remplit rapidement.

“C’est dévastateur, il est très difficile pour mon personnel chaque jour de refuser des gens”, a déclaré Steve Doherty à CTV News.

Les défenseurs ont appelé la ville à investir dans des centres de réchauffement plus accessibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au milieu du décès d’une personne sans abri qui est morte de froid le jour de Noël. Le froid extrême est connu pour causer des engelures et de l’hypothermie, selon Environnement Canada, les températures élevées peuvent non seulement être mortelles, mais aussi causer des symptômes liés au froid comme l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les douleurs musculaires et la faiblesse.

Les refuges de Montréal sont également aux prises avec la demande alors que la ville a augmenté les heures de service et ouvert des centres de réchauffement d’urgence alors que la ville a subi des températures de -28 ° C vendredi.

Lecker dit que même si elle conseillerait normalement de ne pas déranger les personnes sans abri, s’il fait extrêmement froid, il est normal de demander s’ils ont besoin d’aide ou de quelqu’un qui peut les diriger vers un endroit chaud.

“S’il fait très froid, demandez-leur s’ils vont bien ou s’ils ont besoin de quelque chose et s’ils le font, passez tous les appels dont vous avez besoin pour les mettre en contact avec ce qu’ils recherchent”, a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de La Presse canadienne, CTV News Toronto et CTV News Montréal.