Froid et sombre : Kyiv se prépare pour « le pire hiver de notre vie »

KYIV, Ukraine (AP) – Lorsque le courant est coupé, comme c’est si souvent le cas, l’appartement de grande hauteur surplombant la capitale ukrainienne déchirée par la guerre ressemble à un piège mortel. Pas de lumière, pas d’eau, pas moyen de cuisiner. Et pas d’ascenseur pour s’échapper du 21e étage en cas de tir de missile russe. Même lorsque l’électricité revient, elle ne reste jamais allumée longtemps.

« Les frappes russes plongent l’Ukraine dans l’âge de pierre », déclare Anastasia Pyrozhenko. Au cours d’une récente période de 24 heures, son gratte-ciel de 26 étages n’a eu de l’électricité que pendant une demi-heure. Elle dit que les “conditions de vie militaires” l’ont chassée, elle et son mari, de leur appartement.

“Notre immeuble est le plus haut de la région et est une cible idéale pour les missiles russes, nous avons donc quitté notre appartement pour la maison de nos parents et nous nous préparons au pire hiver de notre vie”, a déclaré le jeune homme de 25 ans.

La situation dans la capitale ukrainienne, Kyiv, et dans d’autres grandes villes s’est considérablement détériorée à la suite de la plus grande attaque de missiles sur le réseau électrique du pays mardi. L’opérateur de réseau public ukrainien Ukrenergo a signalé que 40 % des Ukrainiens rencontraient des difficultés, en raison de dommages causés à au moins 15 centres énergétiques majeurs à travers le pays.

Avertissant que les pannes d’électricité pourraient durer de plusieurs heures à plusieurs jours, le réseau a déclaré que “la résilience et le courage sont ce dont nous avons besoin cet hiver”.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a également souligné la nécessité d’être prêt et résilient face à une éventuelle panne d’électricité : « Dans le pire des cas. En fait, je n’aime pas parler de ça, mais je dois être prêt si nous (n’avons pas) d’électricité, de panne d’électricité, pas d’eau, pas de chauffage, pas de services et pas de communication », a déclaré Klitschko à l’AP vendredi.

Ukrenergo a déclaré dans un communiqué que “des milliers de kilomètres de lignes à haute tension clés ne fonctionnent pas”, affectant l’ensemble du pays.

Il a publié une photo d’une station de transformation détruite par un missile russe, laissant environ 400 000 personnes sans électricité. Selon le rapport, « il existe actuellement des dizaines de transformateurs de ce type dans le système électrique. Cet équipement ne peut pas être remplacé rapidement.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré après les grèves de la semaine dernière que plus de 10 millions d’Ukrainiens se sont retrouvés sans électricité ; dimanche, il a déclaré que certaines zones avaient connu des améliorations.

“La restauration des réseaux et des capacités techniques d’approvisionnement, le déminage des lignes de transport d’électricité, les réparations – tout se passe 24 heures sur 24”, a déclaré Zelenskyy dans son allocution nocturne.

Des coupures de courant étaient prévues dimanche soir dans 15 régions et la ville de Kyiv, a-t-il précisé. Ukrenergo a déclaré qu’il y aurait des pannes programmées dans chaque région lundi.

Une forte vague de froid et les premières neiges ont considérablement compliqué la situation à Kyiv. Le froid oblige les gens à allumer leurs radiateurs, ce qui augmente considérablement la charge sur le réseau et allonge les pannes de courant. Face à la baisse des températures, les autorités de Kyiv ont annoncé la mise en place de points de chauffage collectifs.

Dans la ville de 3 millions d’habitants, 528 points d’urgence ont été identifiés. Ici, les résidents pourront se réchauffer, boire du thé, recharger leur téléphone et obtenir toute l’aide nécessaire. Les points de chauffage seront équipés de sources d’énergie autonomes, ainsi que de chaufferies spéciales.

Le maire Klitschko a également évoqué les mesures prises pour se préparer aux pannes d’énergie avec l’arrivée de températures plus froides : « Nous avons préparé et nous avons (demandé) des générateurs électriques (à) nos partenaires, qu’ils nous envoient. Pour ce cas, nous avons une réserve de gasoil, (d’)huile. Nous avons beaucoup de choses chaudes. Nous avons des médicaments.

De nombreux habitants de Kyiv ont commencé à laisser des boîtes de nourriture, des lampes de poche et des blocs d’alimentation dans les ascenseurs, au cas où quelqu’un resterait coincé dedans pendant longtemps. En raison du manque d’électricité, les transports en commun sont perturbés, de nombreux petits commerces ne peuvent pas fonctionner et certaines institutions médicales ne peuvent fonctionner qu’avec une capacité limitée.

Le dentiste Viktor Turakevich a déclaré qu’il avait été contraint de reporter les rendez-vous de ses patients “pour une durée indéterminée” car sans électricité, sa clinique centrale de Kyiv ne peut pas fonctionner même pendant la journée et le générateur n’arrivera que dans quelques semaines.

“Nous ne pouvons pas accepter les patients même avec des maux de dents aigus, les gens doivent souffrir et attendre longtemps, mais la lumière ne s’allume que quelques heures par jour”, a déclaré Turakevich. “Les prix des générateurs ont grimpé en flèche, mais même avec de l’argent, ils ne sont pas faciles à trouver.”

La plupart des hôpitaux de Kyiv ont déjà reçu des générateurs et il n’y a pas encore de coupures de courant. L’hôpital Oleksandrivska, le plus grand et le plus ancien du centre de Kyiv, a indiqué qu’il n’avait pas annulé les chirurgies électives car l’hôpital avait reçu des générateurs électriques de France. Des générateurs ont également été fournis aux établissements d’enseignement et aux services sociaux.

“Ces installations sont une priorité pour nous, et la plupart d’entre elles sont équipées de sources d’énergie autonomes”, a déclaré vendredi le chef d’Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. Cependant, de nombreuses écoles de Kyiv ont subi d’importantes perturbations du processus d’apprentissage, le manque d’électricité entraînant des pannes d’Internet qui rendent l’apprentissage à distance presque impossible.

Yaroslav, 8 ans, a cessé de fréquenter son école dans le district de Vynohradar à Kyiv après qu’une attaque à la roquette a soufflé toutes les fenêtres de l’école et endommagé un abri.

“La plupart des enfants ont étudié à distance, mais maintenant ce n’est plus possible”, a déclaré la mère de Yaroslav, Olena, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de sécurité, lors d’un entretien téléphonique. “Nous essayons de protéger les enfants des horreurs de la guerre, mais le froid et le manque d’électricité y font grandement obstacle.”

Les analystes affirment que les attaques à la roquette russes contre l’industrie énergétique n’affectent pas l’avancée réussie de l’armée ukrainienne dans le sud et la situation sur le champ de bataille en général.

“Les Russes ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille, et donc ils utilisent le froid et l’obscurité comme une arme contre la population civile, essayant de semer la panique, la dépression et de démoraliser les Ukrainiens”, a déclaré Volodymyr Fesenko, analyste du groupe de réflexion Penta Center à Kyiv. l’AP.

“Poutine subit des défaites militaires et a un besoin urgent d’une pause militaire, c’est pourquoi il force Zelensky à négocier d’une manière si sauvage.”

L’analyste pense que le Kremlin tente également de faire pression sur le soutien occidental à l’Ukraine, car l’UE et les États-Unis seront contraints d’étendre les programmes d’aide à un Kyiv gelé au milieu de troubles intérieurs croissants.

“Poutine essaie de rendre le prix du soutien à l’Ukraine trop élevé – cela s’applique à la fois à l’argent et à un éventuel nouveau flux de réfugiés vers l’Europe en provenance d’un pays gelé”, a déclaré Fesenko.

Pyrozhenko, ayant quitté son gratte-ciel, a emménagé avec sa mère dans un petit appartement à Kyiv, qui abrite aujourd’hui cinq personnes. La famille possède une maison en bois dans un village près de Kyiv et a déjà préparé du bois de chauffage en cas d’évacuation forcée.

“Nous comprenons que l’hiver peut être long, froid et sombre, mais nous sommes prêts à endurer”, a déclaré Pyrozhenko. “Nous sommes prêts à vivre sans lumière, mais pas avec les Russes.”

___

Karmanau a rapporté de Tallinn, Estonie.

Yuras Karmanau et John Leicester, Associated Press