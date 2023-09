Un homme de Colombie-Britannique parle de son expérience à Burning Man après avoir été bloqué pendant plusieurs jours dans le désert du Nevada.

Mark Fromson et son partenaire faisaient partie des milliers de personnes coincées dans une mer de boue lors de la fête populaire après que des pluies estivales inattendues ont inondé la région.

Des milliers de festivaliers ont été invités à s’abriter sur le site et à conserver de la nourriture et de l’eau après que les autorités ont fermé les routes en raison des conditions.

« Nous n’avions pas les vêtements appropriés », a-t-il déclaré à Global News. « J’ai eu très vite froid et j’ai été assez mouillé. »

Fromson a déclaré que d’autres festivaliers sont intervenus pour les aider, en leur donnant des vêtements et de la nourriture.

«Ils nous ont littéralement donné les vêtements qu’ils portaient», a-t-il déclaré. « Ils m’ont dit : ‘Ne vous inquiétez pas, vous pourrez nous le rapporter après la brûlure.’ Ils nous ont nourris et ont veillé à ce que nous soyons au chaud et en sécurité.

L’histoire continue sous la publicité

Certains festivaliers ont tenté de partir plus tôt mais se sont retrouvés coincés dans la boue.

« Il y avait littéralement des centaines de camping-cars et de voitures coincés dans la boue à la sortie du festival », a déclaré Fromson. « Et ce qui se passe, c’est qu’ils restent coincés dans la boue, puis la boue sèche. Et en gros, votre véhicule est enveloppé dans environ six pouces de béton.





1:19

Exode de Burning Man : une vidéo de drone montre des milliers de véhicules essayant de quitter le festival du désert boueux

Vidéo précédente

Vidéo suivante



À la mode maintenant Des clients d’Air Canada expulsés de l’avion pour avoir refusé un siège couvert de vomi

« Nature’s Ozempic » est une « arnaque » – mais ces 3 médicaments contre l’obésité donnent des résultats étonnants

Avec des conditions sèches, les organisateurs du festival ont rouvert lundi la route menant au festival isolé du désert du Nevada, permettant à ceux qui le souhaitaient de laisser une chance de sortir. On leur a demandé de conduire lentement et prudemment sur le chemin de terre, qui se trouve à huit kilomètres de l’autoroute la plus proche.

Cependant, beaucoup ont décidé de rester jusqu’à mardi et d’avoir la chance de voir l’effigie géante du même nom du festival prendre feu.

L’histoire continue sous la publicité

Le site du désert de Black Rock au Nevada se trouve au sommet de l’ancien lac Lahontan, que la société géologique des États-Unis décrit comme un lac profond qui existait il y a à peine 15 000 ans. Elle se trouve à environ 25 kilomètres de la ville la plus proche et à 177 kilomètres au nord de Reno.

Une personne est décédée lors de l’événement, mais les autorités n’ont divulgué aucun détail sur son décès.