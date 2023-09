Au moment où il s’est approché d’une voiture de patrouille et a tiré à bout portant sur deux adjoints du shérif du comté de Los Angeles, Deonte Lee Murray était au milieu d’un déchaînement criminel.

Cela a commencé 11 jours plus tôt, lorsqu’il a abattu un homme à Compton et volé sa Mercedes-Benz, adjoint du Dist. Atty. Stephen Lonseth a déclaré mercredi devant un jury dans sa plaidoirie finale au procès de Murray pour tentative de meurtre, agression, vol et détournement de voiture. La situation s’est aggravée lorsque le meilleur ami de Murray a été tué lors d’une violente confrontation avec les adjoints du shérif.

Cherchant à se venger, a déclaré Lonseth, Murray a tiré sur un homme à l’extérieur du palais de justice de Compton qu’il a pris pour un détective. Irrité que la fusillade n’ait pas fait la une des journaux, a déclaré le procureur, Murray a ciblé les deux adjoints, Claudia Apolinar et Emmanuel Perez-Perez, alors qu’ils étaient assis dans une voiture de patrouille garée près d’une station de métro. Lonseth a qualifié de « miracle » le fait que les députés n’aient pas été tués.

Son argument devant le jury est intervenu quatre jours seulement après qu’un autre adjoint du shérif, Ryan Clinkunbroomer, a été abattu dans sa voiture de patrouille à Palmdale dans ce que les autorités ont décrit comme une embuscade tout aussi non provoquée. Les procureurs ont inculpé mercredi un homme de Palmdale, Kevin Cataneo Salazar, âgé de 29 ans, du meurtre du député. Cataneo Salazar a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale.

Murray, qui a témoigné pour sa propre défense, a admis avoir tiré sur les quatre personnes. Son avocate, Kate Hardie, a déclaré au jury que la seule question était celle de l’intention. Elle a fait valoir que Murray, aveuglé par le chagrin causé par la mort de son ami et par une consommation de cognac et de méthamphétamine sans sommeil pendant deux jours, agissait de manière impulsive lorsqu’il a appuyé sur la gâchette.

Une vidéo publiée par le département du shérif du comté de Los Angeles montre un homme armé s’approchant des adjoints du shérif et ouvrant le feu sans avertissement ni provocation à Compton. (Presse associée)

« Lorsque vous creusez sous la surface », dit-elle, « vous pouvez voir que ce n’était pas prémédité. »

Le jury a commencé à délibérer mercredi après-midi. La juge de la Cour supérieure Connie Quinones a interdit au Times de photographier Murray, 39 ans, après que son avocat a soutenu que cela l’exposerait à des attaques en prison.

Les crimes de Murray ont commencé le 1er septembre 2020, lorsqu’il a pointé un fusil d’assaut sur une connaissance, Andrew Harris, et a exigé les clés de sa Mercedes, a déclaré Lonseth. Après que Harris ait laissé tomber les clés, Murray lui a tiré une balle dans la jambe et est parti dans la voiture – celle avec laquelle « il a fait toute la saleté », a déclaré Lonseth au jury.

Murray a affirmé qu’il avait gagné la berline noire dans un jeu de dés. Il a confronté Harris, en colère parce qu’il avait non seulement refusé de remettre la voiture, mais aussi parce qu’il répandait une rumeur selon laquelle Murray était impliqué dans la mort d’une femme, a déclaré Hardie.

Neuf jours plus tard, les adjoints du shérif ont encerclé la maison du meilleur ami de Murray, Samuel Herrera, avant l’aube. Alors qu’ils se préparaient à exécuter un mandat de perquisition, plusieurs adjoints diront plus tard aux procureurs qu’ils ont entendu Herrera charger une arme à feu dans le garage de la maison de Bradford Street et crier qu’il allait « tirer dessus ».

Les députés ont commencé à tirer. À la fin, le garage avait pris feu et Herrera gisait mort, abattu de dix balles, selon le rapport du coroner. Les policiers ont trouvé six fusils et une arme de poing dans le garage calciné, selon l’analyse de l’incident effectuée par le procureur.

Hardie a décrit Herrera comme « le seul pilier » de la vie de Murray à une époque où il semblait qu’il était en train de s’effondrer. La mère de ses enfants l’avait mis à la porte. Vivant dans sa voiture, il passait une grande partie de son temps à conduire sans but, a-t-elle déclaré.

Murray a affirmé qu’après la mort de Herrera, il avait vu des députés échanger des high-fives à l’extérieur de la maison. Il s’est présenté à la veillée familiale avec une bouteille de Hennessy et a passé les 48 heures suivantes dans « un flou », buvant et consommant de la méthamphétamine, a déclaré son avocat.

Murray a conduit la Mercedes volée devant le palais de justice de Compton, où il a repéré un homme assis à l’intérieur d’un Ford Explorer argenté. En supposant qu’il était un détective en civil, Murray a ratissé le SUV avec un fusil d’assaut, le frappant cinq fois, a déclaré Lonseth.

Alex Villanueva, alors shérif du comté de Los Angeles, puis Dist. Atty. Jackie Lacey annonce l’arrestation de Deonte Lee Murray dans l’embuscade tirée contre deux députés. (Al Seib/Los Angeles Times)

L’homme n’était pas un détective : il s’était rendu au palais de justice pour déposer des documents et « essayait d’organiser une réunion Zoom dans sa voiture », a déclaré Lonseth au jury.

Murray a dit à un ami qu’il était en colère que la fusillade n’ait pas fait la une des journaux, a déclaré Lonseth. Ce soir-là, il s’est rendu à un arrêt de la Ligne bleue à Compton, à quelques centaines de mètres du palais de justice, où Apolinar et Perez-Perez étaient stationnés dans une voiture de patrouille.

Une caméra de surveillance à l’arrêt de train a capturé Murray s’approchant du véhicule de patrouille, « sans courir, sans rien faire de manière impulsive, mais froidement et avec beaucoup de calculs », a déclaré Lonseth. Il a tiré sur les deux agents à travers la fenêtre du passager avant avant de s’enfuir. Les images montraient Apolinar, le devant de son uniforme kaki sombre de sang, soignant les blessures de son partenaire jusqu’à l’arrivée d’une flotte de voitures de patrouille.

« Ils sont en vie grâce, franchement, à un miracle et à l’héroïsme de Claudia Apolinar, qui, bien qu’elle ait reçu une balle dans la mâchoire et dans le poignet, a empêché qu’il s’agisse d’une affaire de meurtre », a déclaré Lonseth.

Selon Lonseth, Murray s’est vanté auprès des témoins d’avoir « fumé ces m-s » et a exprimé son choc lorsqu’il a appris qu’ils avaient survécu, disant à une femme : « Pouvez-vous croire que cette merde ?

Lorsque la police est intervenue pour l’arrêter trois jours après la fusillade, Murray s’est enfui, jetant une arme de poing de calibre .40 qui s’est avérée avoir été utilisée pour tirer sur les députés, a déclaré Lonseth.

« Qui est Deonte Murray? » » a demandé le procureur au jury. «C’est un homme qui a tiré sur quatre personnes, qui a tenté d’en tuer trois, dont deux shérifs adjoints auxquels il a tendu une embuscade. C’est un homme qui fera n’importe quoi.