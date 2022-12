Froid arctique sur une grande partie de la Colombie-Britannique, gros coup de neige sur l’île de Vancouver: Environnement Canada

Les résidents de la côte de la Colombie-Britannique font face à une autre journée de conditions hivernales et de températures glaciales alors que le dernier système météorologique frôle la province.

Des avertissements de neige sont affichés pour l’est et l’intérieur de l’île de Vancouver, avec des accumulations pouvant atteindre 15 centimètres avant que la tempête ne s’atténue samedi.

Un anticyclone au-dessus de l’intérieur de la Colombie-Britannique continue de pousser de l’air glacial vers la côte, déclenchant des avertissements de sortie de l’Arctique pour les côtes nord et centrale, la vallée du Fraser et Whistler, car les valeurs de refroidissement éolien font qu’il fait aussi froid que moins 20.

Des avertissements de vent sont en place pour le Grand Victoria et la baie Howe, car des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l’heure sont prévues, tandis que des bulletins météorologiques spéciaux couvrent la vallée du Fraser, la baie Howe, la Sunshine Coast, le sud des îles Gulf et la région métropolitaine de Vancouver.

Une fine couche de neige, pas plus de cinq centimètres, est attendue dans ces régions, ce qui pourrait créer des défis pour le trajet de l’après-midi, mais Environnement Canada prévoit un impact “beaucoup moins” que la tempête de mardi soir.

Les résidents de Peace River, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, frissonnaient encore à cause d’un avertissement de froid extrême qui couvrait également les parcs Yoho et Kootenay dans le sud-est et la majeure partie de l’Alberta, mais le bureau météorologique indique que des valeurs de refroidissement éolien de moins 40 au début de la journée devraient s’atténuer pour environ moins 27 d’ici samedi.

