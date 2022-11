Frodon et Bryony Frost courent des rivaux en lambeaux à Wincanton dans Badger Beer Chase | Nouvelles de la course

Paul Nicholls a remporté le Badger Beer Chase à Wincanton pour la 11e fois et Bryony Frost la troisième alors que la classe de Frodon s’est imposée à Wincanton.

Vainqueur du Grade One Champion Chase à Down Royal ce jour-là l’année dernière, Nicholls visait à nouveau son enfant de 10 ans à feuilles persistantes à ce précieux prix.

Cependant, la pluie persistante en Irlande du Nord tout au long de la semaine a signifié que Nicholls a changé d’avis et a gardé le chasseur populaire plus près de chez lui, et la foule locale en a été les bénéficiaires.

Frodon, le vainqueur du King George 2020, et Frost sont devenus l’un des partenariats attachants de National Hunt Racing, et, après avoir perdu 6 lb par le handicapeur depuis sa dernière course, Nicholls n’a eu aucun scrupule à le laisser courir malgré le poids supérieur d’un note de 158.

El Presente, un ancien vainqueur de Badger Beer, lui a tenu compagnie pendant la première moitié de la course, mais les brillants sauts de Frodon l’ont finalement mis sous pression et il s’est évanoui.

Dans la ligne droite, c’était Lord Accord qui était le seul vrai danger, mais il s’est rapproché du dernier, permettant à Frodon de rentrer à la maison avec deux longueurs et demie d’avance en tant que favori 9-4. Cap Du Nord a terminé troisième.

La victoire émotionnelle d’Al Dancer pour Walters

Al Dancer (5-1) était un artiste de classe dans sa jeunesse pour Nigel Twiston-Davies, mais risquait de perdre son chemin avant de rejoindre Sam Thomas.

Le gris a pris les clôtures nationales avec aplomb dans le Grand Sefton Handicap Chase à Aintree, mais a dû être courageux à l’arrivée alors que Geskille est venu avec une course tardive sous Henry Brooke, pour échouer par les marges les plus étroites.

Thomas et le propriétaire d’Al Dancer, Dai Walters, ont été impliqués dans un accident d’hélicoptère mardi dans les bois de Llanelidan, près de Ruthin, dans le nord du Pays de Galles.

Alors qu’au départ, il semblait que tous les passagers avaient échappé à des blessures graves, Walters, 77 ans, est maintenant en soins intensifs.

James Standen, assistant de Thomas, a déclaré: “Sam va bien et il a pu venir et faire des écuries du soir hier soir et tout, mais il est assez défoncé pour être honnête. Nous croisons les doigts pour Dai, tout le monde pense à lui.

“Sarah (Llewellyn, la fille de Walters) veut vraiment que nous continuions, c’est ce que nous allons faire et des gagnants comme ça sont ce dont il a vraiment besoin. Toutes nos pensées vont à lui et à sa famille et nous espérons et prions pour un prompt rétablissement.”