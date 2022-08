Fritz a des hallucinations sur “Envoyer de l’aide” d’ALLBLK

ALLBLK La comédie noire de fabrication des titres «Send Help» diffuse un nouvel épisode aujourd’hui et Bossip vous donne un premier look exclusif!

Comme indiqué précédemment, la série d’une demi-heure suit Fritz Jean-Baptiste (Jean Elie), un acteur haïtien américain de première génération qui est au sommet du monde depuis qu’il a décroché un rôle principal dans l’émission télévisée à succès fictive, This Can’t Be Us … Tout en étant le seul système de soutien pour sa famille haïtienne incroyablement exigeante, sous le choc d’une tragédie récente. Fritz tire sur tous les cylindres, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel fatidique lui annonçant l’annulation de ses émissions.

Un communiqué de presse ajoute que, alors que Fritz lutte pour vaincre ses sentiments de syndrome de l’imposteur, la communauté hollywoodienne et sa famille exigeante, il s’appuie sur ses amis et confidents les plus proches… Patrick Cantave (Catfish Jean, Survivor’s Remorse), Nicole Cooper (Courtney Taylor, Insecure) et Sebastian “Simp” Gauyo (Amin Joseph, Snowfall), dont la présence sert de guide à Fritz, l’aidant à naviguer dans les scénarios difficiles et souvent comiques de sa vie.

Désormais au chômage, Fritz pourra-t-il maintenir sa famille à flot, tout en luttant pour surmonter les défis de, une fois de plus, « réussir » à Hollywood ?

En parlant de luttement pour rester à flot, il semble que quelqu’un fasse littéralement exactement cela après une interaction côté piscine avec notre personnage principal.

Clip exclusif “Envoyer de l’aide”

Dans un nouvel épisode de “Send Help” diffusé le jeudi 18 août sur ALLBLK, Fritz panique lors d’une conversation au bord de la piscine à propos de son insatisfaction face aux changements les plus récents de sa vie.

Quand un Fitz sombre se lève pour prendre un verre, il voit une silhouette mystérieuse – que son rendez-vous apparemment voit aussi.

“Attends, tu peux le voir aussi ?” demande Fitz avant de jeter sans ménagement la jeune femme dans la piscine alors que l’homme mystérieux “vient” vers eux.

Fritz hallucine clairement, mais sa génie sera-t-elle sympathique à ses problèmes – ou sa piscine hallucinante lancera-t-elle trop à gérer?

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Un nouvel épisode de “Send Help” est maintenant diffusé sur ALLBLK. Vérifiez-le ICI.