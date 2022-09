Fritts remporte le 74th House District – Shaw Local

DIXON – Le républicain de Dixon, Bradley Fritts, a remporté le 74e siège du district de l’Illinois House lors de sa première candidature à un poste d’État.

Fritts, un agriculteur et enseignant, a recueilli la majorité des voix lors de l’élection primaire de mardi contre le maire de Dixon, Li Arellano Jr., lors du scrutin républicain pour le représentant de l’État. Aucun démocrate ne se présente pour le siège.

Fritts avait 2216 votes ou 53,24% dans le comté de Lee, 1289 votes ou 54,6% dans le comté de Whiteside, 910 votes ou 69,31% dans le comté de La Salle, 1158 votes ou 55,43% dans le comté d’Ogle et 587 votes dans le comté de DeKalb.

Arellano avait 1 946 voix dans le comté de Lee, 1 072 voix dans le comté de Whiteside, 403 voix dans le comté de La Salle, 931 voix dans le comté d’Ogle et 189 dans le comté de DeKalb.

Les totaux étaient de 6 160 voix pour Fritts avec près de 58% et 4 541 voix pour Arellano, selon les résultats finaux des élections non officielles.

Le 74th House District comprend des parties des comtés de Lee, Whiteside, Ogle, DeKalb et La Salle.

“Nous sommes reconnaissants d’avoir remporté la primaire et souhaitons remercier tous ceux qui ont rendu cela possible”, a déclaré Fritts mercredi. “Cependant, la vraie célébration sera lorsque nous commencerons à apporter des changements dans l’Illinois pour améliorer nos vies à tous. Je suis tellement honoré d’être le candidat républicain, et je vous rendrai fier d’être votre prochain représentant d’État.

Arellano a déclaré qu’il souhaitait le meilleur à Fritts, félicitait tous les candidats de la vallée de Sauk pour leurs efforts et espérait qu’ils donneraient une voix forte à la région rurale. Il a déclaré qu’il prévoyait de se concentrer sur la fin de son deuxième mandat de maire et de poursuivre ses carrières commerciales et militaires.

“Mes sincères remerciements à tous les supporters qui nous ont amenés jusqu’ici”, a déclaré Arellano. “Je me suis vraiment senti appelé à servir à Springfield et je suis profondément attristé de ne pas pouvoir vous représenter. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et m’ont encouragé.

Fritts exploite une ferme avec sa famille et est professeur suppléant en sciences sociales à la Newman Central Catholic High School.

Il est diplômé de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et de la Newman Central Catholic High School.

Il est le fils de Nancy et du superviseur du canton de Dixon, Ed Fritts, et il a été membre du comité de circonscription.

Bradley Fritts rencontre des sympathisants en février à Dixon quelques instants après avoir déclaré sa candidature pour solliciter l’investiture républicaine pour se présenter dans le 74e district de la maison d’État. (Troy Taylor)

Fritts a précédemment déclaré qu’il pensait que les principaux problèmes auxquels le district était confronté comprenaient les routes, les pénuries de main-d’œuvre et les effets de la pandémie de COVID-19, y compris une perte d’apprentissage pour les étudiants de l’Illinois.

“La détérioration des routes est la plainte la plus courante que j’entends des électeurs du district”, a-t-il déclaré. « Il n’y a pas si longtemps, une autre taxe sur l’essence de 19 cents a été imposée pour aider à reconstruire et à entretenir les routes. Même avec ces nouveaux revenus, nous avons encore des routes qui ont un besoin urgent de réparations. je travaillerais avec [the Illinois Department of Transportation] élaborer et financer un plan de resurfaçage des routes en temps opportun.

« La pénurie de main-d’œuvre est un problème majeur, particulièrement dans les métiers, la santé et les écoles. Je travaillerai avec nos collèges communautaires locaux pour aider à créer ou à développer des programmes conçus pour répondre à ces pénuries à faible coût pour les étudiants.

«Le troisième problème auquel nous sommes confrontés concerne les effets à long terme du COVID, en particulier dans les districts scolaires. J’ai vu des élèves de première main qui ont plusieurs niveaux de retard dans leur programme en raison du temps perdu en classe pendant le COVID. En tant qu’étudiant récent et maintenant éducateur, je travaillerai avec les enseignants, l’administration et les parents pour développer des solutions de bon sens pour aller de l’avant avec les conséquences de COVID.

Arellano est propriétaire de Jimmy John’s à Dixon et Rock Falls et copropriétaire de Frosted Spoon à Rock Falls. Il est également sergent dans les réserves de l’armée et a effectué trois tournées de combat. Élu en 2015, il est le premier maire latino de la ville et son premier dans la forme de gouvernement de directeur municipal.

Il a récemment annoncé qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat de maire.

Lui et sa femme, Jamie, ont quatre enfants.

Arellano a également siégé au conseil d’administration de l’Illinois Municipal League, au Lee-Ogle Enterprise Zone Board et à la Lee County Industrial Development Association.

Le candidat du district 74 de l’État de l’Illinois, Liandro Arellano, Jr. (Photo fournie par Liandro Arellano, Jr.)

La semaine dernière, le cousin et directeur de campagne de Fritts, John Fritts, l’ancien trésorier de longue date du comté de Lee, a été tué dans un accident impliquant deux voitures dans le comté de La Salle, près d’Earlville. Fritts a été blessé dans l’accident du 20 juin, mais pas sérieusement. Lui et John ont été éjectés du SUV et John est mort sur les lieux. Les funérailles ont eu lieu samedi.

Brad a été emmené au centre médical Mendota OSF St. Paul, puis transporté par avion dans un centre de traumatologie. Il a ensuite été libéré et a déclaré qu’il allait “bien physiquement”. La mère de Brad, Nancy L. Fritts, a été soignée pour des blessures mineures et David Fritts, un juge à la retraite de la Cour de circuit du comté de Lee, n’a pas été blessé. Le conducteur et les occupants de l’autre voiture n’ont pas été blessés.

Dans un hommage à «Oncle John», Fritts a déclaré qu’il «était un pilier de notre grande famille Fritts en raison du leadership, de la foi et de l’amour dont il faisait preuve. Il a donné un merveilleux exemple des valeurs chrétiennes.