Frites gratuites pour le Fry Day 2021 chez McDonald’s, Wendy’s et plus d’offres de frites

Le mardi est un jour avec des offres à tremper.

C’est la Journée nationale de la frite, ou la Journée nationale de la frite ou la Journée nationale de la frite, et les restaurants du pays font frire les cadeaux ou réduisent les pommes de terre.

Les géants de la restauration rapide McDonald’s et Wendy’s proposent tous deux des frites gratuites avec les achats mardi lorsque les consommateurs utilisent leurs applications mobiles. La fête de la restauration a lieu chaque année le 13 juillet.

McDonald’s a même renommé mardi la Journée mondiale des fans alors qu’il célèbre le lancement national de son nouveau programme de fidélité, MyMcDonalds Rewards.

Les Golden Arches organisent également un concours « World Famous Fan » où 66 fans gagneront 1 million de points MyMcDonald’s Rewards et un fan gagnera des frites gratuites à vie, un prix d’une valeur de 19 685 $.

Le concours McDonald’s débutera mardi et se poursuivra jusqu’au 20 juillet, selon les règles du concours publiées sur MyMcDonaldsFanContest.com.

Les frites ne sont pas les seules offres de nourriture mardi. IHOP a un accord de crêpes avec une petite pile de ses crêpes au babeurre pour 58 cents et Subway offre des sous-marins gratuits mardi pour marquer son nouveau menu.

Fry Day 2021 offres et cadeaux

Voici les rabais et offres disponibles le mardi 13 juillet dans les succursales participantes. Les offres peuvent varier et la plupart des horaires sont offerts jusqu’à épuisement des stocks. Par mesure de sécurité, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains nécessiteront que vous ayez une application de restaurant ou que vous soyez inscrit aux e-mails.

7 onze: Les membres du programme de fidélité de la chaîne de dépanneurs obtiennent un Slurpee gratuit à tout moment en juillet. Un par client.

celui d’Arby : Si vous êtes inscrit aux e-mails de la chaîne, obtenez une grande frite gratuite avec un achat lorsque vous montrez un e-mail jusqu’au 18 juillet. Choisissez des frites frisées ou froissées. Pour un temps limité, Arby’s propose des repas pour enfants à 1 $ à l’achat d’un repas à prix régulier.

Big Deal Burger : La marque virtuelle opérant dans certains magasins Dickey’s offre des frites assaisonnées ou cajun gratuites avec tout achat de sandwich lorsque vous utilisez le code FREEFRIES à la caisse.

Burger King: Trouvez des offres sur l’application et sur Bk.com/offers.

Dames : Obtenez 1 $ de frites de n’importe quelle taille mardi à la franchise de restaurant double service au volant. La chaîne, qui comprend Rally’s, indique également que chaque dollar dépensé en frites, jusqu’à 100 000 $, sera reversé à No Kid Hungry. La célébration des frites se poursuit avec la « Fry Freak Week », qui comprendra un défi TikTok, des prix et plus encore.

Fatburger : Jusqu’à dimanche, obtenez une commande gratuite de frites avec tout achat. Lors de la commande au restaurant, mentionnez l’offre et utilisez le code en ligne FrenchFryDay21.

Jack dans la boîte : La chaîne a surnommé mardi la Journée nationale des frites frisées et offre des frites frisées gratuites avec les commandes d’applications.

Krispy Kreme: C’est un autre type d’accord frit. Avec une carte de vaccination COVID-19 valide, obtenez un beignet glacé gratuit jusqu’à la fin de l’année.

McDonalds: Les membres du programme MyMcDonalds Rewards obtiennent des commandes gratuites de frites moyennes mardi avec une offre d’application. De plus, participez au concours McDonald’s pour courir la chance de gagner des frites gratuites à vie. En savoir plus ici.

PDQ : Bien qu’il ne s’agisse pas d’une offre, il s’agit d’un article spécial disponible uniquement le jour de la friture. La chaîne, qui signifie People Dedicated to Quality, propose un Waffle Fry Shake Tuesday, un shake au chocolat garni de frites gaufrées, de crème fouettée et d’une cerise. C’est 3,99 $ pour un petit et 5,29 $ pour une taille régulière.

Les rallyes : Obtenez 1 $ de frites de n’importe quelle taille mardi à la franchise de restaurant double service au volant. La chaîne, qui comprend Checkers, indique également que chaque dollar dépensé en frites, jusqu’à 100 000 $, sera reversé à No Kid Hungry. La célébration des frites se poursuit avec la « Fry Freak Week », qui comprendra un défi TikTok, des prix et plus encore.

Rouge-gorge : La chaîne propose des frites sans fond pour les commandes à manger. Et jusqu’au 18 juillet, achetez une carte-cadeau en ligne et obtenez 10 % de rabais sur un achat minimum de 25 $.

Smashburger : Toutes les frites Smash Fries de format régulier, les frites régulières et les frites de patates douces coûtent 1 $ à l’achat de tout hamburger ou sandwich le mardi. La société a déclaré que tous les profits des frites à 1 $ iraient aux clubs Garçons et Filles locaux à proximité des emplacements Smashburger participants.

Burgers de retour : Achetez un hamburger ou un sandwich via l’application du restaurant mardi et obtenez un côté gratuit de frites.

Wendy :Obtenez de grosses frites gratuites avec tout achat mardi avec une offre intégrée à l’application. Appliquez l’offre mobile à votre commande mobile ou scannez au restaurant ou au service au volant. L’enregistrement du compte est requis. Non valable pour les commandes de livraison passées en dehors de l’application Wendy’s.

Château Blanc: Avec un coupon, obtenez des petites frites gratuites avec tout achat le mardi en magasin ou via l’application White Castle. Pour les commandes en ligne, utilisez le code FRYDAY.

Chef d’aile : La marque virtuelle opérant dans 69 succursales Dickey offre des frites assaisonnées ou cajun gratuites avec une commande de 10 ailes ou plus lorsque vous utilisez le code FREEFRIES à la caisse.

