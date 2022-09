Frites contre amandes : Calorie pour calorie, laquelle vient en tête ?

Dans un monde parfait, se livrer à une portion quotidienne de frites au lieu d’amandes serait un choix simple, et aucune conséquence négative ne découlerait du choix de l’option salée et frite.

Mais un expert de Harvard dit que nous devrions prendre les conclusions d’une nouvelle étude soutenant ce scénario avec, euh, un grain de sel. Cette recherche financée par l’industrie de la pomme de terre suggère qu’il n’y a pas de différence significative entre manger une portion de 300 calories de frites et une portion de 300 calories d’amandes tous les jours pendant un mois, en termes de prise de poids ou d’autres marqueurs de risque de diabète.

Selon le Dr Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition au Harvard TH École Chan de santé publique. Les amandes croquantes et satisfaisantes offrent des bienfaits pour la santé, notamment en réduisant le «mauvais» cholestérol LDL. À long terme, ils constituent une bien meilleure option pour aider à prévenir les maladies chroniques, y compris le diabète, ou à retarder leurs complications.

“Nous avons appris de nombreuses études au cours des deux dernières décennies que les études de perte de poids qui durent moins d’un an sont susceptibles de donner des résultats trompeurs, donc une étude qui ne dure que 30 jours est moins qu’inutile”, déclare le Dr Willett. “Par exemple, des études de six mois ou moins montrent que les régimes faibles en gras réduisent le poids corporel, mais des études d’une durée d’un an ou plus montrent le contraire.”

Quels facteurs liés à la santé l’étude a-t-elle mesurés ?

La étude a été publié dans le Journal américain de nutrition clinique. Les chercheurs ont divisé au hasard un groupe de 165 adultes (âge moyen 30 ans ; 68 % de femmes) en trois groupes pendant 30 jours et leur ont assigné de manger une portion quotidienne de 300 calories de l’un des aliments suivants :

amandes grillées et salées (environ 1/3 tasse)

frites nature (portion moyenne)

Frites assaisonnées d’herbes et d’épices (portion moyenne).

Les chercheurs ont fourni aux participants 30 portions d’une journée de leur aliment, leur disant de l’incorporer à leur alimentation quotidienne, mais sans donner d’instructions supplémentaires pour modifier leur alimentation ou leurs niveaux d’activité pour compenser l’apport de 300 calories.

La quantité de graisse dans le corps des participants a été mesurée, ainsi que le poids total, la glycémie, l’insuline et l’hémoglobine A1C (un reflet à plus long terme de la glycémie) au début et à la fin du mois. Cinq participants de chaque groupe ont également subi des tests post-prandiaux pour évaluer les réponses glycémiques à court terme.

Le poids n’est pas tout ce qui compte pour la santé

Après 30 jours, les changements dans la quantité de graisse corporelle et le poids corporel total étaient similaires parmi les groupes de frites et d’amandes. De même, les niveaux de glucose et d’insuline ont été mesurés par des tests sanguins après le jeûne.

Une différence clé est cependant apparue : les participants du sous-groupe des frites avaient des taux de glucose sanguin et d’insuline plus élevés juste après avoir mangé leurs frites par rapport aux mangeurs d’amandes.

Il est tentant de conclure qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les frites et les amandes – ce sont les calories qui comptent. Mais une lecture plus approfondie renforce l’idée que deux éléments généralement placés aux extrémités opposées du spectre des aliments sains sont encore plus éloignés que les résultats de l’étude pourraient nous le faire croire.

“La seule découverte claire était que la consommation de frites augmentait beaucoup plus la glycémie et la sécrétion d’insuline que les amandes”, explique le Dr Willett. “Cela est cohérent avec des études à long terme montrant que la consommation de pommes de terre est associée à un risque accru de diabète de type 2, en particulier par rapport aux grains entiers.”