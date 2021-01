Sur l’application de messagerie Telegram, il y a eu des appels à des marches armées dans les capitales des États et les bureaux d’entreprises technologiques comme Google, Facebook et Twitter, à partir du 16 janvier. Sur Gab, un réseau de médias sociaux, des dépliants ont été publiés sur un rassemblement à Washington, DC Les participants ont été invités à «venir armés à leur discrétion». La date: 17 janvier. Sur le tableau de messagerie 4chan, un appel a été lancé pour une «Marche du million de milices». La date: 20 janvier. Depuis que les émeutiers ont pris d’assaut Capitol Hill, des groupes marginaux comme les milices armées, les théoriciens du complot de QAnon et les partisans d’extrême droite du président Trump ont juré de poursuivre leur combat dans des centaines de conversations sur une gamme de plates-formes Internet. Certains des organisateurs sont passés à des applications de messagerie cryptées telles que Telegram et Signal, qui ne peuvent pas être aussi facilement surveillées que les plateformes de médias sociaux.

Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans le soutien de M. Trump depuis qu’il a annoncé son intention de se présenter à la présidence il y a cinq ans. Et les émeutiers qui ont attaqué le Capitole la semaine dernière ont fait une grande partie de leur planification en plein air sur des sites comme Facebook, Twitter et Parler, une plate-forme moins connue qui était devenue populaire dans les cercles de droite ces derniers mois. Mais après que de nombreux groupes ont été bannis des plateformes de médias sociaux grand public comme Facebook et Twitter, les groupes ont été relégués à une demi-douzaine d’applications et de plateformes pour organiser leurs prochaines étapes. Parler a également été effectivement mis hors ligne lundi lorsque Amazon – à la suite de la décision de Google et d’Apple de supprimer Parler de leurs magasins d’applications – a déclaré qu’il n’hébergerait plus le service dans ses centres de données. Pour ajouter à la confusion, lorsque Twitter et Facebook ont ​​expulsé M. Trump de leurs plates-formes la semaine dernière, ils ont rendu plus difficile pour les organisateurs de se rassembler autour d’une voix singulière. Le résultat est un effet secondaire inattendu des expulsions des principales plateformes de médias sociaux: les tentatives de perturbation pourraient être plus difficiles à prévoir et pourraient s’étendre pendant des jours – et pas seulement à Washington, DC Lundi, un bulletin interne du Federal Bureau of Investigation a déclaré que des manifestations armées étaient prévues pour les 50 capitales des États à partir du 16 janvier. selon ABC News. Les chercheurs observant la planification autour de ces manifestations ont déclaré qu’il y avait déjà eu des discussions détaillées sur la violence potentielle. «Il va y avoir beaucoup de manifestations différentes, organisées sur différentes plateformes, avec des intentions différentes. Mais l’opportunité de la violence est bien réelle », a déclaré Marc-André Argentino, un chercheur qui étudie l’extrême droite. «Ces manifestations sont un tas de bâtons secs, et tout ce qu’il faudra, c’est une étincelle.»

Quelques heures à peine après que les émeutiers aient été évacués du Capitole mercredi, il y avait déjà une discussion sur ce qui allait se passer ensuite sur Parler et Gab, une autre plate-forme de médias sociaux devenue populaire auprès de l’extrême droite. On s’attendait à ce que M. Trump emmène son mégaphone sur les plates-formes, et des dizaines de milliers de personnes ont rejoint ces sites en attendant qu’il y atterrisse. Mais lundi soir, Parler était principalement hors ligne. Gab était également devenu largement inutilisable, car un flot de nouveaux utilisateurs et de téléchargements semblaient écraser le site, rendant impossible la recherche ou la publication de nouveaux éléments. Certains groupes ont déménagé vers des sites plus petits, comme MeWe et CloutHub, ainsi que sur des forums de messagerie marginaux. «Il y a un exode massif qui se produit, et nous voyons vraiment des gens se disperser sur différents sites alors qu’ils cherchent une maison», a déclaré M. Argentino. «Différents groupes se sont installés à différents endroits.» Sur Telegram, où des membres des Proud Boys et d’autres groupes de miliciens accueillent des chaînes populaires, des appels ont été lancés pour que les gens organisent des marches sur les bâtiments du capitole de l’État samedi 16 janvier. Sur une chaîne Telegram, qui compte plus de 20000 abonnés, les adresses de ces bâtiments ont été publiées, ainsi que les adresses d’entreprises technologiques, notamment Facebook, Twitter, Apple et Google. Des membres du mouvement Boogaloo, un autre groupe d’extrême droite, ont également organisé sur Telegram et Signal des rassemblements dimanche (17 janvier). Sur 4chan et d’autres groupes de messagerie, des dépliants ont été postés appelant à une autre marche à Washington, DC le 20 janvier. Dans les commentaires sous ces messages, les gens ont exprimé leur soutien au ciblage de diverses organisations de presse comme le New York Times et CNN. Andrew Torba, directeur général de Gab, a déclaré: «Comme nous l’avons communiqué à nos partenaires des forces de l’ordre, nous avons adopté une posture de sécurité renforcée avant l’inauguration et sommes prêts à répondre rapidement à toute demande des forces de l’ordre. d’entre nous au cours de la période.

Un spkesman de Telegram a déclaré: «Nos conditions de service interdisent expressément les appels publics à la violence. Nous examinons attentivement tous les rapports entrants et suivrons la situation de près. » Signal n’a pas répondu à une demande de commentaire. La planification a inclus des discussions sur le type d’armes que les gens peuvent légalement porter dans différents États, et des conseils mutuels sur la façon de transporter et de dissimuler des armes pendant le transit à travers les lignes étatiques. «Faites confiance à vos amis», lit-on dans un commentaire sur un groupe Telegram populaire parmi l’extrême droite, qui conseillait de ne pas séjourner dans des hôtels ou de prendre des vols commerciaux vers les sites des manifestations. «La police n’est pas avec nous.» Une coalition de sept groupes de miliciens a également publié une déclaration sur leur propre site au cours du week-end, affirmant qu’ils «feraient tout ce qu’il faut pour empêcher Biden de devenir président». Les tentatives dispersées pour coordonner les prochaines étapes semblaient déroutantes pour de nombreux partisans de M. Trump, qui ont appelé le président à dire à ses partisans ce qui devrait se passer ensuite. Dans les commentaires sous un dépliant, qui présentait la Statue de la Liberté sur un fond rouge, des instructions ont été données par différentes personnes pour se rassembler dans les capitales des États les 17, 19 et 20 janvier à midi. Dans les commentaires laissés dimanche, les gens se sont demandé qui était derrière l’événement et comment ils ont pu trouver plus d’informations à ce sujet. «J’aimerais en venir, mais je veux savoir, est-ce que notre président veut que nous y soyons?» a demandé une personne. « En attente d’instructions. »