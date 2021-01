Avec la pandémie de coronavirus qui façonne notre monde entier en 2020, il n’est pas surprenant que nous voyons son influence s’étendre aux tendances du mode de vie et du bien-être en 2021.

«Je pense que la pandémie continuera de diriger les tendances pendant au moins 18 mois. Même avec le vaccin », a déclaré à USA TODAY Jane Buckingham, fondatrice et PDG de la société de prévision et de conseil Trendera.

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre en 2021? Imaginez une augmentation des appareils portables de suivi de la santé, des applications téléphoniques de bien-être et un accent accru sur l’équilibre travail-vie personnelle et les produits écologiques. De plus, les experts prédisent que vous en entendrez beaucoup plus sur le concept norvégien de friluftsliv. Mais plus là-dessus plus tard.

Voici quelques-unes des principales tendances que vous pouvez vous attendre à voir en 2021:

Fabrication de confort

En termes de bien-être mental et de soins personnels, Dayna Isom Johnson, experte des tendances d’Etsy, affirme que les «petits luxes» et les «rituels axés sur le bien-être» vont être populaires. Cela comprend des choses aussi simples que des routines de remise en forme revigorées et de longs bains. Une autre tendance qui, selon Johnson, « ressortira vraiment » est l’artisanat de confort.

«C’est vraiment le moment de créer, d’apprendre une nouvelle compétence et cela peut certainement servir de forme de soins personnels et de mise à la terre», a-t-elle déclaré.

Médiation et thérapie via votre téléphone

Buckingham prédit que nous verrons également davantage l’accent sur la surveillance de l’auto-santé à l’aide de dispositifs portables tels que l’Apple Watch et Fitbit pour suivre et motiver les mouvements, la température, les hormones et les enzymes.

Elle prédit également qu’il y aura une augmentation des applications de méditation et de thérapie comme Calm qui peuvent aider à soulager le stress.

Friluftsliv et bonheur en plein air

Vous vous souvenez peut-être du mot à la mode «hygge» des tendances des années passées, la pratique scandinave du confort, mais Johnson prédit qu’un concept norvégien battra son plein en 2021 appelé friluftsliv (prononcé free-loofts-liv). Friluftsliv, qui se traduit en anglais par «free air life», est une appréciation d’être à l’extérieur et d’incorporer des activités de plein air dans votre vie.

« Cela met vraiment la nature au premier plan de tout ce que vous faites dans votre vie », a déclaré Johnson. « En 2020, je pense que c’était la première fois que beaucoup d’entre nous donnaient vraiment un sentiment d’appréciation et de connexion avec le plein air, et je pense donc que pour 2021, cette sensibilité va continuer à augmenter.

Buckingham note un intérêt accru pour le plein air qui fait son chemin dans les maisons des gens, avec «plus de plein air incorporé à l’intérieur» avec des choses comme des plantes et d’autres matériaux naturels.

Trampolines pour adultes

Buckingham ajoute qu’il y aura également un intérêt accru pour les outils de fitness stationnaires comme le Peloton et les trampolines. Bien que la tendance du trampoline puisse ressembler à un retour à votre enfance, les entraînements de trampoline à venir utilisent des appareils plus petits à la maison. Selon une étude de la NASA, sauter sur des trampolines brûle plus de calories que le jogging. Cette technique est déjà très appréciée des célébrités comme Eva Longoria et Goldie Hawn, qui ont posté son entraînement de rebond en écoutant Dua Lipa sur Instagram.

Les poids portables et les accessoires d’entraînement tels que les bracelets Bala seront également à la hausse car ils facilitent « l’entraînement sans prendre de place », dit Buckingham.

Voyage lent

Buckingham voit également le plein air faire partie d’un intérêt accru pour les voyages lents, qui visent à offrir une évasion et à connaître un lieu de manière authentique.

« Cela a aussi à voir avec, lorsque vous atteignez une destination, de choisir moins de choses qui provoquent l’adrénaline – comme au lieu d’aller dans un parc d’attractions ou de sauter d’un avion, choisir une destination plus enrichissante pour votre esprit et votre santé mentale. , » elle a expliqué. « Donc beaucoup plus d’être dans la nature, pratiquer la présence et savourer les petites merveilles du monde. »

Café racine de chicorée

Melissa Rifkin, diététiste et influenceuse en nutrition basée à New York, prédit un intérêt accru pour la racine de chicorée comme alternative au café dans le cadre d’une tendance plus large entourant la santé intestinale.

«Il contient certainement des fibres et beaucoup d’antioxydants, donc je pense que cela prend également beaucoup d’élan», dit-elle. «Il contient également des fibres prébiotiques qui laissent des bactéries dans votre tube digestif, ce qui est bénéfique pour réduire l’inflammation et améliorer l’absorption des minéraux.»

Triniti Gawthrop, fondatrice d’Ami Wellness, une société de suppléments à base de plantes axée sur les défis de bien-être des femmes, dit qu’elle voit «de plus en plus de personnes qui s’intéressent aux soins préventifs», notamment en établissant des liens avec la santé intestinale pour l’immunité.

Soins menstruels écologiques

Cherie Hoeger, PDG et cofondatrice de la société de soins menstruels Saalt, prédit que 2021 verra une demande accrue de produits menstruels respectueux de l’environnement.

«Surtout pendant cette situation de pandémie, beaucoup de gens sont plus conscients des produits jetables et de la fragilité de notre chaîne d’approvisionnement», a-t-elle déclaré, expliquant que sa propre entreprise avait montré une augmentation de la demande pour ces produits.

Hoeger a déclaré que son entreprise avait enregistré une hausse de 60% des ventes depuis mars par rapport à un an plus tôt.

Adaptogènes aux champignons

En plus des produits durables, la demande d’options à base de plantes augmente à mesure que les modes de vie végétaliens et à base de plantes continuent d’augmenter.

Rifkin a déclaré qu’elle voyait que les gens «se penchent davantage vers une approche saine pour obtenir leur caféine et se concentrer», comme des alternatives au café et aux barres protéinées qui incluent des adaptogènes aux champignons, des superaliments en poudre qui peuvent «aider à réduire le stress, améliorer la clarté mentale et donner plus d’énergie. «

«Je pense que les plantes que vous voyez partout», a ajouté Gawthrop. «Nous avons tellement de substituts à base de plantes maintenant, dans tous les domaines – de la nourriture aux cosmétiques en passant par le bien-être, donc je pense que cela va continuer à croître à mesure que les gens intègrent les plantes à leur mode de vie.

Diviseurs de pièce

Si 2020 a été une année de pivot, alors 2021 consistera à «rétablir cet équilibre et cette fonction», a déclaré Johnson.

Pour certains, cela signifiera que votre espace «fonctionnera, élégant et se sentira toujours comme une maison». À cette note, Etsy a constaté une augmentation de 399% des recherches de bureaux muraux ou pliables en 2020 et une augmentation de 134% des recherches de cloisons. .

«Encore une fois, il s’agit de s’assurer que votre espace est fonctionnel mais que vous êtes vraiment capable de distinguer – OK, c’est mon espace de travail, c’est mon espace à la maison et c’est l’espace scolaire si vous avez des enfants», dit-elle. «Vous voyez que les gens veulent vraiment être en mesure de créer des espaces fonctionnels qui fonctionnent pour eux et pas seulement, ‘Laissez-moi jeter un bureau sur ma table de cuisine.’ … Les gens veulent apporter équilibre et stabilité à leurs espaces de travail.

Emplois axés sur la famille

2021La concentration sur la conciliation travail-vie personnelle ne s’arrêtera pas à l’organisation à domicile. Hoeger prédit que cette tendance s’infiltrera également dans les priorités des gens en matière de recherche d’emploi.

«Je pense que la pandémie vient d’exacerber cela davantage parce que les gens ont vu les besoins de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les besoins de la famille passer davantage au premier plan», a déclaré Hoeger, ajoutant qu’elle voyait les gens affluer vers des marques qui «écoutent vraiment. aux besoins de leurs employés. »

Mode ‘Athflow’

Selon les prévisions de tendance 2021 de Pinterest, athflow, qui est «quand l’athlétisme rencontre l’élégance», sera partout dans la nouvelle année. «Athflow est suffisamment professionnel pour le« bureau », assez extensible pour le tapis de yoga et assez confortable pour le canapé», indique le rapport sur les tendances, ajoutant que le site a constaté un intérêt accru pour des styles tels que les combinaisons en coton et les vêtements doux.

Buckingham a fait écho à cette tendance, affirmant qu’elle prédit une «croissance continue de l’athlétisme, mais aussi une croissance des vêtements confortables mais plus glamour lorsque vous voulez avoir l’air bien tout en restant à l’aise à la maison.