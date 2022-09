Frieze Seoul 2022 : la foire d’art parie sur la Corée du Sud comme prochain grand marché de l’art en Asie

Écrit par Oscar Holland, CNNSéoul, Corée du Sud

Avec sa scène florissante de galeries locales et une classe croissante de collectionneurs aisés, la Corée du Sud a longtemps été considérée comme l’un des géants endormis du monde de l’art. L’annonce qu’une grande foire d’art, Frieze, y lancerait sa première édition asiatique a peut-être surpris certains, mais c’était l’aboutissement de décennies de croissance.

Cette semaine, le monde des galeries de la jet-set est descendu dans la capitale Séoul, qui a accueilli les visiteurs avec un programme chargé de nouvelles expositions et d’événements culturels. La foire de quatre jours voit plus de 110 galeries de 20 pays se disputer l’attention des collectionneurs dans un centre d’exposition situé dans le quartier chic de Gangnam.

“C’est une véritable validation de la force de la scène artistique, pas seulement en Corée mais en Asie”, a déclaré le directeur de Frieze Seoul, Patrick Lee, à CNN vendredi, le jour de l’ouverture de la foire.

“Séoul est un endroit très dynamique avec une forte histoire et une appréciation de la culture non seulement dans l’art mais aussi dans la musique, le design et la mode”, a-t-il ajouté. “Et vraiment, le monde est juste en train de s’y exposer.”

Issu d’un magazine du même nom, Frieze a été lancé à Londres en 2003 avant de s’étendre à New York en 2012 et à Los Angeles sept ans plus tard. Lors de ses débuts à Séoul, des poids lourds occidentaux comme Gagosian et Hauser & Wirth sont rejoints par des galeries asiatiques de premier plan, tandis que la section Focus Asia de l’événement met en lumière 10 galeries régionales plus petites qui ont ouvert en 2010 ou après.

“(La foire) offre une opportunité d’exposer le monde occidental à ce qu’il y a ici en Asie et vice versa”, a déclaré Lee, ajoutant que plus de 30% des galeries participantes viennent d’Asie.

L’événement marque un moment important pour la Corée du Sud, qui connaît une sorte de boom artistique. Dans le cadre d’une campagne plus large visant à promouvoir les exportations culturelles telles que la K-pop et les émissions de télévision telles que “Squid Game”, le gouvernement du nouveau président Yoon Suk Yeol a récemment promis 4,8 billions de wons (3,5 milliards de dollars) pour soutenir le contenu de la culture K au cours des cinq prochaines années.

Plusieurs grandes galeries ont également établi des avant-postes à Séoul au cours des deux dernières années, notamment Thaddaeus Ropac, Pace et Gladstone. Ceux déjà installés dans la ville étendent leur présence, la galerie française Perrotin ouvrant cette semaine son deuxième emplacement dans la capitale et Lehmann Maupin déménageant dans un nouvel espace de deux étages dans le quartier chic de Hannam-dong.

Galerie Lehmann Maupin à Yongsan-gu, Séoul. Le crédit: Avec l’aimable autorisation de Lehmann Maupin/Sonongji

Le co-fondateur de cette dernière galerie, David Maupin, a déclaré que l’arrivée d’une foire comme Frieze était une “évolution naturelle” de la croissance du marché de l’art coréen.

“Les collectionneurs ici sont ouverts à s’engager avec des artistes – et à acheter et à parler d’art qui n’a pas nécessairement de records d’enchères”, a déclaré Maupin, qui représentait plusieurs grands artistes coréens, dont Lee Bul et Do Ho Suh, avant d’ouvrir son avant-poste de la galerie à Séoul en 2017. “Leurs habitudes de collection sont le fruit d’un savoir-faire, d’un intérêt et d’une passion.”

Pôle émergent

Les politiques strictes de l’Asie en matière de Covid-19 ont posé d’énormes défis à son marché de l’art – et à une industrie qui aime toujours mener une grande partie de ses activités en personne. La plus grande foire d’art du continent, Art Basel Hong Kong, a vu sa participation diminuer considérablement en raison des règles strictes de quarantaine de la ville. Cependant, les restrictions ont été largement levées en Corée du Sud, les visiteurs étrangers n’étant soumis qu’à un seul test PCR obligatoire à leur arrivée.

Alors que Hong Kong est toujours considérée comme la plaque tournante régionale du marché de l’art, l’infrastructure développée de la Corée du Sud et les faibles taxes – et dans certains cas, les exonérations fiscales – sur l’art en font également un endroit attrayant pour faire des affaires. Et le pays abrite un nombre croissant de collectionneurs fortunés, représentant 2% des ventes d’art contemporain en 2021 (cinquième après les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France), selon le dernier rapport sur le marché de l’art d’UBS et d’Art Basel.

Il y a également eu un intérêt international croissant pour les œuvres coréennes. Les peintures abstraites du mouvement Dansaekhwa (ou “peinture monochrome”) d’après-guerre du pays peuvent désormais rapporter des millions de dollars aux enchères. Et l’une des choses qui font de la Corée du Sud un bon endroit pour faire des affaires, a déclaré Maupin, n’est pas nécessairement l’arrivée d’institutions artistiques internationales, mais le dynamisme de sa scène locale.

Oeuvre de l’artiste coréen Park Seo-Bo. Le crédit: Avec l’aimable autorisation du Park Seo-Bo Studio et de la Tokyo Gallery + BTAP

“Il y a aussi de grandes écoles d’art ici”, a-t-il ajouté. “Je suis très optimiste de voir de plus en plus d’artistes coréens à l’avenir.”

L’ascension rapide de la Corée du Sud n’est pas sans problèmes de démarrage. L’Association des galeries de Corée s’est plainte que l’abondance récente des ventes détenues par les maisons de vente aux enchères du pays nuit aux jeunes artistes en créant “des fluctuations de prix excessives et fréquentes”, a rapporté l’Art Newspaper en janvier. Mettre le travail d’artistes émergents directement sur le marché des collectionneurs, plutôt que de le vendre par l’intermédiaire de galeries locales, “sape les fondements du marché”, a fait valoir l’organisation.

L’artiste coréen Hun Kyu Kim, qui est basé à Londres mais expose plusieurs œuvres à Frieze Seoul, a déclaré que l’arrivée d’une grande foire d’art internationale offre “des avantages et des inconvénients” pour la scène locale. En fin de compte, cependant, “c’est un très bon signe”, a déclaré le peintre.

“J’ai vu tellement d’artistes coréens qui n’ont pas eu la chance de montrer leur travail à l’international”, a-t-il ajouté. “Donc, je pense que ce sera une bonne occasion de voir (non seulement) de l’art international, mais aussi des artistes locaux.”

À cette fin, Frieze a choisi de collaborer – et non de rivaliser – avec la foire locale de longue date de la Galleries Association of Korea, Kiaf Art Seoul, qui se déroule dans la capitale depuis 2002. Les deux événements se déroulent simultanément au même endroit.

“Il était très important pour Frieze de tendre la main à (l’association des galeries) et d’obtenir leur soutien”, a déclaré le directeur de Frieze Lee, qui était auparavant directeur exécutif de la galerie Hyundai, un pilier du monde de l’art de Séoul.

“Les meilleures foires d’art sont celles qui s’engagent vraiment avec les institutions (locales)… et activent, exposent et soutiennent la scène artistique locale.”