Friends: The Reunion on HBO Max Review: Vide, confort nostalgique

Amis a vieilli avec brio et pas bien du tout. Célébrer la série en 2021 avec un spécial retrouvailles est presque trop délicat à tenter.

C’est vraiment le pilote, qui a été diffusé sur NBC le 22 septembre 1994, qui fournit le meilleur précis pour toute l’émission. « Celui où Monica obtient une colocataire » commence par une séquence de personnes aléatoires que nous n’avons jamais rencontrées juste à traîner dans un café, parlant de rencontres et de rêves étranges.

À la fin de cette séquence, nous savons que Chandler est une sorte de farceur malheureux avec des problèmes de maman, Joey est un sage, Monica a un rendez-vous ce soir-là (révélé plus tard être Paul the Wine Guy), la femme de Hangdog Ross est sortie en tant que lesbienne et l’a quitté, et Phoebe est une sorte de curieux qui nettoie les auras des gens. L’adorable Rachel gâtée est arrivée dans sa robe de mariée, ayant laissé Barry à l’autel. Ross a évidemment un énorme béguin pour elle. C’est le spectacle, juste là.

L’épisode est étonnamment drôle. Les blagues débarquent dès le début, chaque ligne est hilarante; comme c’est rarement le cas avec les pilotes de télévision, il ne faut presque pas de temps pour se mettre à rire. Les gens sont beaux et aussi assez normaux, ce qui n’est pas totalement différent d’un groupe dans lequel vous pourriez tomber n’importe où dans Greenwich Village.

Du point de vue de 2021, d’autres aspects se détachent. Les six principaux acteurs – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – sont très blancs, jeunes et sexy. De nombreuses scènes du pilote se lisent comme une sorte de misogyne et d’homophobie. Aucune de ces caractéristiques ne changerait au cours de la prochaine décennie, car Amis est devenu un succès stratosphérique et a apprécié une course de 10 saisons; certains des plus troublants empireraient.

Mais c’est Amis: une capsule temporelle parfaite de la fin des années 90 et du début des années 90, un temps avant les médias sociaux et les smartphones, les applications de rencontres et les services de streaming. Une époque où 30 millions de personnes pourraient régulièrement s’asseoir devant leur téléviseur simultanément et syntoniser la même station, puis se parler de ce qu’elles ont vu toute la semaine en attendant le prochain épisode.

À l’époque, il était encore énervé pour les cadres du réseau d’avoir un personnage féminin qui couche avec un homme le premier rendez-vous. Ce n’était pas typique pour un appartement de deux chambres dans le village d’être à la portée d’un acteur sans travail et d’un gars avec une sorte de travail nébuleux dans le traitement des données, mais la place de Joey et Chandler n’était pas si luxueuse qu’elle était distrayant. (La réponse à la façon dont Monica et Rachel ont offert leur appartement absurdement magnifique de l’autre côté du couloir est canon: le contrôle des loyers.)

Et le spectacle était un véritable phénomène, provoquant la foudre qui Amis: La Réunion essaie de mettre en bouteille. Initialement prévu pour tomber le 27 mai 2020, pour coïncider avec le lancement du service de streaming HBO Max, le spécial réunion a été retardé par la pandémie – sa date d’enregistrement prévue était le 23 mars – et arrive maintenant sur le service un an plus tard, à la journée.

Le spécial n’est pas un autre épisode de Amis; les membres de la distribution ont insisté sur le fait qu’ils ne veulent pas continuer l’histoire d’une manière qui pourrait ruiner les souvenirs des gens sur les fins heureuses de leurs personnages. (Kudrow explique succinctement cette logique une fois de plus dans la spéciale, avec le plus léger soupçon de lassitude à l’idée.) Au lieu de cela, c’est en partie un documentaire, en partie un aperçu «exclusif» de la distribution qui se souvient ensemble, en partie une émission de clip, en partie une collection d’hommages envoyés par des célébrités et des fans, et une partie de la table ronde, qui est animée, pour une raison quelconque, par l’acteur et animateur de fin de soirée James Corden. Avec un peu moins d’une heure et 45 minutes, c’est l’occasion de mariner dans une nostalgie soigneusement organisée.

Il y a, au plus, peut-être une grande admission de fan-service (que je ne gâcherai pas ici). Presque tout le reste est une répétition d’histoires qui ont déjà été racontées (en grande partie dans l’histoire orale de la série de Vanity Fair en 2014) – non pas qu’elles ne soient pas amusantes à entendre à nouveau. Les créateurs Marta Kauffman et David Crane racontent la bataille difficile pour diffuser l’émission, à une époque où une sitcom d’ensemble d’environ 20 ans à New York était encore considérée comme un pari. Ils parlent de lancer le spectacle, d’assister à son ascension fulgurante et d’essayer de décider comment cela se terminerait.

Il y a des images des amis eux-mêmes se promenant dans les décors les plus mémorables de la série – l’appartement de Joey et Chandler, l’appartement de Rachel et Monica et Central Perk – reconstruit par Warner Bros (qui a initialement produit la série pour NBC) sur le terrain de Burbank du studio, sur Étape 24, où Amis filmé à partir de la saison deux. Dans le salon de Monica et Rachel, ils parlent de ce que c’était que d’être dans la série, jouent à un jeu (familier) et accueillent quelques invités spéciaux. Et lors de la table ronde, filmée en direct en avril devant un public masqué, ils répondent à des questions de softball sur leur expérience de la série.

Tous les six disent qu’ils restent en contact, certains plus par intermittence que d’autres – selon le texte d’ouverture de la spéciale, l’ensemble du groupe n’a été dans la même pièce qu’une seule fois depuis Amis emballé il y a 17 ans. Vraisemblablement, cette occasion est celle qu’Aniston a utilisée pour lancer un compte Instagram en octobre 2019.

En dehors de cette photo, nous ne les avons pas vues toutes ensemble non plus, ce qui fait quelques observations intéressantes, surtout si vous (comme moi, un «millénaire gériatrique») avez passé votre adolescence à voir au moins les femmes de la série comme l’incarnation de beauté et style. Aniston, à 52 ans, est le plus jeune du groupe, et Kudrow est le plus âgé à 57 ans. Les femmes semblent plus jeunes que les hommes; Schwimmer ressemble le plus à lui-même des années 90, tandis que LeBlanc a pris du poids et est devenu magnifiquement gris, et un Perry maîtrisé, qui a lutté publiquement contre les dépendances pendant l’émission, a visiblement vieilli.

À quoi ressemblaient ces acteurs importait pendant Amis‘run – leurs apparitions faisaient partie du discours public, la coupe de cheveux d’Aniston atteignant un statut emblématique – il est donc difficile de ne pas le remarquer maintenant. Et même si les six membres de la distribution ont eu des posts fructueux –Amis Carrières à la télévision et ne se sont pas vraiment cachés, les voir ensemble met à nouveau l’accent sur quelque chose que les jeunes de la génération X et les milléniaux plus âgés qui ont grandi en regardant l’émission apprennent à accepter: nous vieillissons aussi.

Il est facile d’oublier que le casting vieillit, car Amis est diffusé en syndication depuis des années et est maintenant en boucle permanente sur une plateforme de streaming ou une autre. Pour ceux qui regardent aujourd’hui, ils sont figés dans le temps.

Amis est populaire même parmi les personnes qui étaient à peine en vie pour voir l’émission lors de son premier tour, un fait souligné si vous fouillez sur TikTok sous le hashtag #friendstok ou #friendsTV. L’édition spéciale de la réunion comprend une série d’hommages vidéo de type carte postale de jeunes du monde entier. Certains d’entre eux créditent Amis en les aidant à traverser des moments difficiles ou en leur donnant la confiance nécessaire pour rechercher des relations heureuses. Malala Yousafzai, la militante de 23 ans et lauréate du prix Nobel, apparaît avec sa meilleure amie pour dire à quel point elle aime la série.

Rares sont ces jeunes fans qui auraient regardé la série à bout de souffle d’une semaine à l’autre, comme le faisaient les gens de mon âge et un peu plus âgés. Rares sont ceux qui auraient vécu la finale comme 52 millions de personnes l’ont fait. Corden dit dans la spéciale que Amis a été visionnée sur une variété de plates-formes plus de 5 milliards de fois au cours des années écoulées depuis sa fin en mai 2004.

Amis était et est une comète de spectacle, le genre de travail qui ne se produit qu’une seule fois dans une lune bleue et qui ne reviendra peut-être plus jamais. (Il est impossible d’imaginer, dans 17 ans, un studio reprenant tout ce que Warner Bros. a dépensé pour cette émission spéciale pour toute série télévisée en cours de diffusion, sans parler d’une sitcom.)

Et c’est le but de Amis: La Réunion: pour donner aux fans un bain de près de deux heures dans leur monde préféré, ou une version de celui-ci. C’est pourquoi il n’y a pas beaucoup d’anecdotes vraiment révélatrices sur Amis – des anecdotes qui situent également la série à la fin des années 1990 – reviennent dans la spéciale, ou ne sont évoquées qu’obliquement. La machine à image publique est plus étroite que jamais.

Nous recevons des rappels latéraux qu’Aniston était marié à Brad Pitt, que Perry est sorti avec Julia Roberts pendant un moment, que Schwimmer détestait travailler avec Marcel le singe. Mais nous n’entendons pas comment Schwimmer aurait mobilisé les acteurs pour former une minuscule unité de négociation collective, ce qui leur aurait permis de gagner un salaire de 1 million de dollars par épisode au cours des deux dernières saisons. Ou à propos du procès pour harcèlement sexuel qu’un écrivain a intenté contre l’émission après sa conclusion.

Nous voyons Perry admettre qu’il se sentait comme un échec misérable s’il ne se moquait pas du public du studio, et voyons l’inquiétude du casting, mais nous ne l’entendons pas dire s’il pense que ce sentiment a contribué à ses problèmes de drogue et d’alcool. . Kudrow a parlé publiquement de ses problèmes d’image corporelle pendant qu’elle travaillait sur la série, mais cela ne revient pas dans la spéciale. Il n’y a pas beaucoup d’engagement avec Amis‘héritage ou importation culturelle, au-delà des gens qui l’aiment toujours. Les acteurs et les créateurs ne sont pas confrontés aux oublis de la série, ni à la question de savoir s’il y a des éléments qu’ils regrettent (un sujet, par exemple, que le Toujours ensoleillé à Philadelphie créateurs ont discuté). Même le post du casting-Amis les carrières d’acteur sont écartées; Joey, Le spin-off de deux saisons de LeBlanc, n’est pas mentionné.

Parce que peu importe, vraiment? Le charme de ce rendez-vous spécial réside dans le fait qu’il s’agit d’un visionnage de confort, à un niveau adapté à ceux qui comptent déjà sur Amis pour le confort. Revoir des épisodes sur une boucle sans fin a une merveilleuse prévisibilité – je ne veux pas dire cela de manière péjorative, c’est vraiment agréable – en ce sens que vous savez que vous allez rire et qu’il n’y a aucune incertitude sur ce qui va se passer. L’équipe derrière la spéciale est bien consciente que c’est le nombre, sinon la plupart, de Amis’ les fans découvrent la série en 2021. Ils s’y penchent simplement.

Pour être clair: j’ai vraiment aimé regarder Amis: La Réunion. Je suis de la microgénération qui parle de l’endroit où nous étions lorsque nous avons regardé la finale de la série, et c’était amusant de revisiter ce moment avec des gens que je sens que je connais.

Mais mon plaisir à regarder était creux et un peu endormi. Je n’ai rien appris d’intéressant et je n’ai pas eu grand-chose à penser. La spéciale est curieusement vide, à part quelques moments touchants de camaraderie et d’affection entre les membres de la distribution, et l’inconfort potentiel de réaliser que nous vieillissons tous. Pour vraiment creuser dans quoi Amis signifie et signifiait et nous parle de nous-mêmes hier et maintenant – pour évaluer ce que Amis est vraiment – pourrait avoir mis au jour des vérités inconfortables.

Au lieu, Amis: La Réunion est un morceau de contenu en streaming qui existe pour renforcer sa propre existence, un spécial pour l’amour d’un spécial. C’est un moyen pour une grande entreprise de capitaliser sur la propriété intellectuelle populaire qu’elle possède et ne peut pas redémarrer ou séquencer d’une autre manière. C’est de la viande rouge sans gras pour les amateurs, savoureuse et sans importance. Et parce que cela chatouille un endroit très particulier de mon cerveau, je suis heureux de l’avaler tout de suite. De cette façon, je suppose, c’est une encapsulation presque parfaite de 2021.

Amis: La Réunion est en streaming sur HBO Max.