Friends The Reunion Live – Épisode spécial à 3 heures du matin, heure de l’Est, plein de camées de célébrités et de grands succès

APRÈS des années d’attente, les fans de Friends sont enfin sur le point de voir l’énorme spéciale de retrouvailles de la série à succès.

C’est exact Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe sera de retour sur nos écrans pour un épisode spécial intitulé The One Where They Get Back Together.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le visionner sur le service de streaming HBO Max le 27 mai 2021. Il sortira à 3 h HE et 12 h HP.

Les fans britanniques peuvent regarder Friends: The Reunion sur Sky One le jeudi 27 mai à partir de 20h

Si vous ne pouvez pas attendre cela, il sera disponible pour regarder sur le service de streaming Sky et NOW TV à partir de 8 heures le même jour.

Dans les nouvelles qui ne manqueront pas de faire le bonheur des fans purs et durs, les six stars sont de retour pour les retrouvailles, ainsi que des invités spéciaux… mais ils ne seront pas seuls.

The Sun a révélé comment les producteurs ont également encordé dans certaines des plus grandes stars du monde pour des apparitions en camée.

Justin Bieber a filmé des scènes portant le célèbre costume de pomme de terre «Spudnik» de Ross Geller de l’épisode de huitième saison The One With The Halloween Party.

On pense que les autres invités incluent James Corden, David Beckham, Cara Delevingne, Lady Gaga et Reese Witherspoon.