Friends : The Reunion enregistre plus d’1mn de vues à travers l’Inde sur ZEE5 | Nouvelles télévisées

New Delhi: le spécial très médiatisé « Friends: The Reunion » a amassé plus d’un million de vues et compte à travers le pays lors de sa sortie jeudi.

Les fans du monde entier ont réagi émotionnellement sur les réseaux sociaux en regardant le retour des six amis titulaires, et le buzz autour de l’émission continue de croître.

« Chez Zee, nous sommes extrêmement ravis de noter la réponse rugissante que ‘Friends: The Reunion’ a reçue sur ZEE5, en accumulant plus d’un million de vues et en comptant, à travers le pays. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir joué un rôle dans la compréhension et servir le public fidèle aux cultes de l’émission, en la diffusant de manière transparente sur des millions d’écrans », a déclaré Amit Goenka, président, entreprises et plateformes numériques, Zee.

L’émission spéciale de 104 minutes est une émission non scénarisée qui ramène Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer comme eux-mêmes, revivant leur passage dans la série en tant que Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing et Ross Geller respectivement.

Assis sur le canapé orange caractéristique de la série, près de la fontaine où ils chantaient la chanson titre avant chaque épisode, le sextuor s’est ouvert avec l’animateur de talk-show de célébrités James Corden. Ils parcourent le chemin de la mémoire, revivant des anecdotes sur et en dehors de la caméra au cours des 10 années de la série, de 1994 à 2004, ainsi que recréer des scènes mémorables et partager des anecdotes, alors que le réalisateur Ben Winston mélange le chat avec des images de certaines des les meilleures scènes du spectacle.

Parmi les autres acteurs qui font une apparition figurent Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) et James Michael Tyler (Gunther), ainsi qu’une foule de célébrités telles que Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford et Cara Delevingne faisant des camées. les apparences.

Cela mis à part, BTS, Reese Witherspoon, Kit Harrington et David Beckham s’adressent aux fans de « Friends » via des messages enregistrés.

« Le plaisir du consommateur et une expérience utilisateur transparente font partie intégrante de notre approche sur toutes les plateformes et cette étape rétablit notre engagement envers nos téléspectateurs et nos partenaires », a ajouté Goenka, révélant un peu la stratégie commerciale de ZEE5, la plateforme qui a abandonné l’émission. pour les téléspectateurs indiens.