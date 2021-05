‘Friends: The Reunion’ en streaming en Inde sur Zee5 | Actualités télévisées

Bombay: Le très attendu « Friends: The Reunion », qui devrait sortir jeudi 27 mai aux États-Unis, a également été confirmé pour diffusion en Inde.

L’épisode spécial d’une heure fait ses débuts sur HBO Max aux États-Unis, marquant le premier anniversaire de la plate-forme. En Inde, la spéciale tombera sur Zee5.

« Friends », avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, revient sur la scène originale de la comédie emblématique 24 sur le terrain Warner Bros.Studio à Burbank pour une célébration réelle et non scénarisée de la spectacle.

« Friends: The Reunion » comprendra des apparitions spéciales, notamment David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Ben Winston a dirigé la production spéciale et exécutive avec Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

«Nous sommes extrêmement heureux de présenter ‘Friends: The Reunion’ exclusivement sur Zee5 pour le marché indien. ‘Friends’ fait partie des sitcoms les plus regardées et aimées au monde et c’est une excellente occasion pour nous de présenter leur réunion, quelque chose que le monde a parlé, sur Zee5 pour les fans de ‘Friends’ en Inde », a déclaré Manish Kalra, directeur commercial de Zee5 Inde.