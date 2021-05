Friends: The Reunion – Celui qui a volé dans le passé! | Actualités télévisées

Amis: La Réunion (sur Zee5); Avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, James Corden; Réalisation: Ben Winston; Note: * * * (trois étoiles)

PAR VINAYAK CHAKRAVORTY

À l’époque, cela aurait été une bonne idée en tant que bonus sur un ensemble de DVD en édition collector. À l’ère du streaming, quand le bon marketing peut orienter à peu près tout ce qui peut être abandonné sur OTT, l’hystérie pop à propos de « Friends » est une raison suffisante pour la sortie d’un événement. Le battage médiatique autour de la spéciale semblait évident avant la sortie.

« Friends: The Reunion » n’a jamais été vraiment destiné à recharger l’hystérie. Le but était toujours de rappeler au monde que l’hystérie existe toujours. Dix-sept ans après la fin de la série originale de sa décennie, le spécial retrouvailles visait essentiellement à réitérer le fait que la nostalgie autour de la série est toujours intacte.

Les créateurs Kevin S. Bright, David Crane et Marta Kauffman ont sagement opté pour un format non scénarisé, sachant peut-être qu’aucune écriture intelligente ne pourrait créer un épisode qui leur permettrait d’éviter les comparaisons avec une série originale qui continue de susciter un attrait sentimental écrasant. Bright, Crane et Kauffman laissent les acteurs être eux-mêmes et apportent également dans la série l’essence des personnages qu’ils ont joués.

Un par un, ils entrent dans l’étape 24 sur le terrain Warner Bros.à Burbank, en Californie, et nous regardons de près les décors qui se sont si parfaitement passés comme le salon de Monica, la garçonnière de Chandler et Joey, le couloir entre les appartements. , la fontaine autour de laquelle ils sillonnent la chanson titre et, bien sûr, Central Perk.

«C’est magnifique», soupire David Schwimmer, alias Ross Geller, le premier arrivé, alors qu’il s’imprègne une fois de plus d’hier. Vous êtes attiré instantanément, pour un trajet de 104 minutes dans un heureux passé fictif.

Essentiellement, le spécial retrouvailles concerne Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer étant eux-mêmes, alors même qu’ils se laissent être Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing et Ross Geller. respectivement.

Ils ouvrent leur boîte pleine de souvenirs, assis sur le canapé orange et à côté de la fontaine de la chanson thème qui se déroule sur une scène. Ils revivent les années qui ont été, devant et hors caméra, recréant des scènes marquantes et partageant des anecdotes sur les coulisses. Le réalisateur Ben Winston mélange des moments marquants de la série alors que le sextuor parle de ces scènes ou épisodes.

C’est une idée géniale en fait, d’autant plus si vous êtes fan. Cela aurait fait une montre parfaite, mais pour quelques problèmes.

Premièrement, ils auraient dû laisser les six amis être. Au lieu de cela, ils ont mis James Corden dans le mélange.

L’animateur de « The Late Late Show » est un maître du bavardage avec des célébrités, mais, essayant de s’adapter sur scène avec les six et leur canapé, il semble vraiment hors de propos. Il est là pour surveiller la conversation, nous le comprenons, pour poser des questions clés aux moments clés pour que les vibrations impromptues continuent d’entrer. D’une manière ou d’une autre, le résultat finit par être plus mis en scène (sans jeu de mots) qu’il ne l’est en réalité.

La deuxième chose qui manque est la connexion du public. En regardant « Friends » pendant 10 ans – ainsi que dans de nombreuses rediffusions – on faisait toujours partie du gang, dans la même pièce. Il y avait la note de camaraderie que les six amis ont réussi à frapper qui donnait à chacun de leurs millions de fans l’impression d’être le septième ami de la salle.

Le spécial retrouvailles est trop détaché, principalement à cause de la façon dont il est structuré. Une grande partie du runtime voit les amis sur le canapé sur une scène tandis que le public en direct regarde à distance. Cela n’aide pas que très peu d’autres acteurs populaires de la série obtiennent une entrée – notamment Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) et James Michael Tyler (Gunther). Mais ce sont des apparences éphémères.

Il y a aussi les apparitions de célébrités très médiatisées. Sans dévoiler les spoilers, Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford, Cara Delevingne essayent des camées amusantes. Vous avez BTS, Reese Witherspoon, Kit Harrington et David Beckham qui s’ouvrent avec des messages enregistrés. Beaucoup de souvenirs sont échangés, des révélations faites, et un peu de ragots se confirme (Jennifer Aniston et David Schwimmer ont eu le béguin l’un pour l’autre au début!).

C’est vraiment aux petits moments et aux plaisanteries aléatoires, plus que la production globale prévue, de faire le clic spécial. Un inconvénient est également le fait que la réunion ne vous laisse pas un dernier coup remarquable. Le moins qu’ils auraient pu faire était de jeter un drôle de générique de fin ou après le générique de fin.

« Friends: The Reunion » est celui qui a volé dans le passé et rien d’autre. Pour des légions de fans, c’est la seule chose pour laquelle ils ont vécu au cours des 17 dernières années.