Friends: The Reunion Cast: Des stars invitées à la formation originale, voici qui est dans l’épisode spécial

FRIENDS: The Reunion – une spéciale unique dans les coulisses – est sortie AUJOURD’HUI sur HBO Max.

Les six personnages principaux, ainsi que les créateurs de la série, figureront tous à l’écran – mais qui d’autre doit faire une apparition.

Qui est dans le casting de la réunion des amis?

HBO a confirmé que 18 célébrités seront invitées à la réunion des amis.

Les fans David Beckham, Mindy Kaling, Kit Harington, Malala, BTS, Cindy Crawford, James Corden et Cara Delevingne rejoindront les musiciens Justin Beiber et Lady Gaga à l’écran.

De nombreux acteurs de soutien devraient également faire une apparition, notamment Elliott Gould (Jack Geller), Christina Pickles (Judy Geller), Larry Hankin (M. Heckles), Thomas Lennon (le jumeau identique de Joey), Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice) et Reese Witherspoon (la soeur de Rachel, Jill).

David Beckham

Pennsylvanie

On pense que le héros du foot, David Beckham, est un grand fan de la série[/caption]

Beckham, 46 ans, est un ancien footballeur professionnel.

L’ancien capitaine anglais a joué pour Manchester United, le Real Madrid et LA Galaxy – entre autres – au cours de son illustre carrière.

Aujourd’hui, il est président et copropriétaire de l’équipe MLS Inter Miami et l’une des personnes les plus célèbres de la planète.

Kit Harrington

Harrington, 34 ans, est surtout connu pour avoir joué à Jon Snow dans Game of Thrones.

L’acteur britannique a également joué dans des films tels que Spooks: The Greater Good et How to Train Your Dragon 2.

Et il est un habitué de la scène, apparaissant dans des productions de War Horse et True West.

Mindy Kaling

Kaling, 41 ans, est surtout connu pour avoir joué Kelly Kapoor dans The Office (États-Unis).

L’humoriste américain a également créé et joué dans The Mindy Project.

Et elle est prolifique sur le grand écran, avec des films comme Despicable Me, Ocean’s 8 et Late Night.

James Corden

Getty

James Corden fera une apparition à la réunion des amis[/caption]

Corden, 42 ans, est acteur et animateur de télévision.

Il anime actuellement The Late Late Show aux États-Unis – l’un des plus grands salons de discussion au monde.

Corden est apparu dans plusieurs films et programmes télévisés au cours de sa carrière, mais il est surtout connu pour avoir écrit et joué le rôle de Smithy dans Gavin & Stacey.

Malala

Malala Yousafzai, 23 ans, est une militante et la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel.

Elle milite depuis longtemps pour que les femmes reçoivent une éducation, notamment dans son Pakistan natal.

Malala a reçu une balle dans la tête par un homme armé masqué en octobre 2012, mais a survécu à ses blessures et continue d’inspirer les gens à travers le monde.

BTS

BTS est un boyband sud-coréen.

Le groupe a acquis une renommée mondiale ces dernières années, remportant trois albums n ° 1 aux États-Unis.

Leur succès leur a permis de recevoir d’innombrables récompenses et ils sont devenus le premier artiste coréen à être nominé pour un Brit Award en 2021.

Cara Delevingne

Méga

Cara Delevingne est sur la liste des invités à la réunion[/caption]

Delevingne, 28 ans, est une actrice et mannequin.

Elle a joué dans de nombreux blockbusters hollywoodiens depuis qu’elle s’est fait un nom en tant que mannequin, notamment Paper Towns, Suicide Squad et Life in a Year.

Delevingne est également une habituée des publicités, prêtant ses talents à Rimmel, Chanel et Jimmy Choo – entre autres.

Justin Bieber

Bieber, 27 ans, est chanteuse.

La pop star canadienne est devenue célèbre en 2010 à l’âge de 16 ans avec la sortie de Baby, le single à succès international.

Depuis, il est sorti hit après hit, dont Love Yourself, Sorry et What Do You Mean?

Lady Gaga

Gaga, 35 ans, est chanteuse et actrice.

La star américaine a connu un succès mondial avec la sortie de son premier album, The Fame, en 2008, avec des titres tels que Just Dance et Poker Face.

Depuis, elle est devenue actrice, avec le rôle d’Ally Maine dans le blockbuster acclamé par la critique A Star is Born.

Cindy Crawford

Crawford, 55 ans, est un mannequin et un entrepreneur.

Elle était une star dans les années 1990, partageant la vedette avec Kate Moss, Naomi Campbell et Elle Macpherson.

Crawford a également accueilli la House of Style de MTV entre 1989 et 1995.

Elliott Gould

Getty – Contributeur

Elliott Gould était le père de Ross et Monica dans Friends[/caption]

Gould, 82 ans, jouait Jack Geller.

L’acteur américain était une grande star de cinéma avant la sitcom, avec M * A * S * H, The Long Goodbye, California Split et Bob & Carol & Ted & Alice – recevant une nomination aux Oscars pour cette dernière performance.

Depuis la fin de Friends, il a joué dans la série de films Ocean’s et dans l’émission de télévision Ray Donovan.

Christina Pickles

Pickles, 86 ans, a joué Judy Geller.

L’actrice anglo-américaine a été saluée par la critique dans les années 1980 pour avoir joué Helen Rosenthal dans le drame médical américain St Elsewhere.

Pickles a été une habituée de Broadway tout au long de sa carrière et a remporté un Primetime Emmy Award en 2018 pour son rôle dans l’émission de télévision Break a Hip.

Larry Hankin

Hankin, 80 ans, a joué M. Heckles.

L’acteur américain a joué des rôles dans des films tels que Escape from Alcatraz, Running Scared et Billy Madison avant de jouer un rôle culte dans Friends.

Hankin a également joué dans le hit Breaking Bad et dans la suite du film El Camino, jouant le propriétaire de casse Old Joe dans les saisons trois et cinq.

Thomas Lennon

Lennon, 50 ans, a joué le jumeau identique de Joey lors de la finale de la cinquième saison.

Le funnyman américain est un habitué de la télévision, avec New Girl, How I Met Your Mother, The Goldbergs et bien d’autres.

Il figure également dans plusieurs films, dont 17 Again, Bad Teacher et Hancock.

Tom Selleck

Getty

Les fans d’amis n’oublieront jamais Richard, joué par Tom Selleck, et sa moustache[/caption]

Selleck, 76 ans, a joué Richard.

L’acteur américain – réputé pour sa moustache – est devenu célèbre dans les années 1980 en incarnant l’enquêteur privé Thomas Magnum dans l’émission télévisée Magnum PI.

Selleck a eu d’innombrables autres rôles à son époque et il joue actuellement le commissaire Frank Reagan dans Blue Bloods.

James Michael Tyler

Tyler, 58 ans, a joué Gunther.

Il était la vedette invitée la plus fréquente de Friends, apparaissant dans 148 des 236 épisodes de la série.

Tyler n’a pas beaucoup figuré depuis la fin de la sitcom à succès, faisant des apparitions dans Scrubs et Episodes.

Maggie Wheeler

Wheeler, 59 ans, a joué Janice.

L’actrice américaine a joué des rôles récurrents dans plusieurs sitcoms américaines, dont Ellen, Everybody Loves Raymond et Archer.

Elle a également fait des apparitions dans ER, Drake & Josh et CSI, entre autres émissions de télévision.

Reese Witherspoon

Witherspoon, 45 ans, a joué la soeur de Rachel Jill dans la saison six.

L’actrice américaine était déjà une star mondiale à ce moment-là, avec Legally Blonde (et sa suite), American Psycho et The Man in the Moon.

Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2005 pour avoir joué June Carter Cash dans le biopic Walk the Line.





Le casting original de Friends reviendra-t-il?

N’ayez crainte, les six stars sont de retour pour les retrouvailles, ainsi que des invités spéciaux.

C’est vrai, les membres originaux de la distribution Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviendront à l’écran.

Ils ont bien sûr joué (dans l’ordre du générique d’ouverture) Rachel, Monika, Phoebe, Joey, Chandler et Ross.