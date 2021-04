Cela fait dix-sept ans qu’un groupe de New-Yorkais a honoré nos écrans avec leurs cafés, leurs appartements enviables et ces slogans – pourraient-ils être plus inoubliables?!

Depuis lors, la nouvelle d’une réunion non scénarisée circule sur le net depuis un moment. Mais qu’est-ce que cela impliquera? Quand sera-t-il? Et surtout, comment pouvez-vous vous connecter? Nous avons rassemblé toutes les réponses à ces questions et plus encore – alors continuez à lire pour découvrir pourquoi personne ne vous a dit que la vie allait être comme ça.

Quand la réunion des amis aura-t-elle lieu?

Si tout se passe bien en post-production, nous espérons voir les retrouvailles des amis dans le les prochains mois.

La réunion des amis devait initialement être filmée au début de 2020, mais naturellement – comme beaucoup d’autres émissions et films – a été reportée en raison de la pandémie.

Le tournage a maintenant eu lieu à Burbank, en Californie, comme l’a confirmé Matthew Perry. Il y avait un public présent, mais il était principalement composé de personnes qui étaient des figurants du syndicat, Covid a projeté et embauché pour l’événement.

Réunion d’amis reportée début mars. Il semble que nous ayons une année chargée à venir. Et c’est comme ça que je l’aime! – Matthew Perry (@MatthewPerry)

12 novembre 2020

De quoi parlera l’épisode de retrouvailles de Friends?

Eh bien, tout d’abord, ce ne sera pas un épisode typique de Friends. Les acteurs ne seront probablement pas dans le personnage, car il s’agit plutôt d’un épisode de type « rappelant et réfléchissant ». David Schwimmer l’a confirmé dans une interview, mais a également fait allusion à une courte section scénarisée:

Les créateurs de la série David Crane et Marta Kauffman ont été confirmés, alors ne vous attendez pas à voir une suite de l’histoire. Rejoindre Crane et Kauffman seront les six principaux acteurs: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Il y a aussi eu des rumeurs de camées de célébrités, y compris Justin Bieber.

On pense qu’une poignée de décors et d’accessoires emblématiques ont été recréés pour l’événement, notamment l’appartement de Monica et Central Perk.

Comment puis-je regarder la réunion des amis?

La réunion des amis sera exclusive à HBO Max – la nouvelle plate-forme de streaming de HBO. Il aurait été disponible lors du lancement à l’origine, mais malheureusement, ce n’est pas possible. C’était censé être l’un des plus grands tirages au sort de s’asseoir aux côtés des dix saisons de Friends – qui n’est plus sur Netflix US.

HBO Max coûte 14,99 $ par mois, mais les abonnés HBO existants (y compris les clients HBO Now) peuvent obtenir le service gratuitement.

De plus, HBO Max n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis. Cependant, cela ne signifie pas que les téléspectateurs britanniques devront passer à côté. Beaucoup de contenu HBO est syndiqué aux clients de Sky and Now, ce qui pourrait inclure cette offre spéciale de réunion d’amis. Si vous envisagez de vous abonner à l’un d’entre eux, consultez notre comparaison de Sky et Virgin, ainsi que les meilleures émissions de télévision sur Now.

À défaut, il existe toujours une solution de contournement pour regarder HBO Max au Royaume-Uni.