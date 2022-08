‘Friending Bias’ – Le New York Times

Dans d’autres, les interactions entre classes sont plus courantes. L’étude ne contient pas une explication complète des différences. Mais Claire a découvert que le lycée avait pris des mesures intentionnelles pour connecter les gens.

L’école n’attirait pas ses élèves d’une seule communauté. Au lieu de cela, il avait un quartier de forme inhabituelle, comprenant à la fois des quartiers plus pauvres et plus riches, et acceptait également des étudiants de l’extérieur des limites de ce quartier. L’architecture ouverte de l’école a également encouragé la socialisation fortuite. “Les interactions accidentelles et non structurées entre les élèves étaient une priorité très élevée”, a déclaré John Diffenderfer, l’un des architectes de l’école.

Qu’est-ce qui pourrait augmenter les interactions inter-classes ailleurs ?

Parmi les pistes prometteuses, les chercheurs mentionnent : plus de logements, y compris subventionnés, dans les quartiers aisés ; écoles et collèges K-12 plus diversifiés ; et des efforts spécifiques – comme les parcs publics qui attirent un mélange diversifié de familles – pour encourager les interactions entre les personnes les plus riches et les plus pauvres.

Les églises et autres organisations religieuses peuvent avoir des leçons à enseigner à d’autres parties de la société. Bien que de nombreuses églises soient homogènes sur le plan socio-économique, celles qui présentent une certaine diversité ont tendance à favoriser davantage d’interactions entre classes que la plupart des autres activités sociales. Les églises ont des niveaux inférieurs de ce que les chercheurs appellent le «biais d’amitié» socio-économique.

Les sports pour les jeunes, en revanche, sont devenus plus ségrégués, car les familles aisées ont afflué vers les soi-disant équipes de voyage.

Un effort réussi pour augmenter les interactions devrait probablement également aborder les rôles particuliers de la race. Les endroits plus diversifiés sur le plan racial ont tendance à avoir moins d’amitiés interclasses, selon l’étude.